Poco M8x 5G লঞ্চ হল ভারতে ; রয়েছে 7,900mAh ব্যাটারি, Snapdragon 4 Gen 5 চিপসেট

Poco M8x 5G লঞ্চ হল ভারতে ; রয়েছে 7,900mAh ব্যাটারি, Snapdragon 4 Gen 5 চিপসেট
Poco M8x 5G ফোনটি 27 অগাস্ট 2026 থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ ওই দিন দুপুর 12 টা থেকে ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাবে মডেলটি ৷
Published : August 21, 2026 at 5:41 PM IST
হায়দরাবাদ : Poco ভারতে লঞ্চ করল তাদের M8 লাইনআপের নতুন একটি মডেল ৷ নতুন মডেলটির নাম M8x 5G ৷ মডেলটিতে রয়েছে 120Hz HD+ LCD ডিসপ্লে, Snapdragon 4 Gen 5 চিপসেট, 6GB পর্যন্ত RAM এবং 128GB স্টোরেজ, 50MP ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা, 7,900mAh ব্যাটারি, তারসঙ্গে 45W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ ফোনটি Android 16 এর সঙ্গে Xiaomi -র নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম HyperOS 3-র মাধ্যমে পরিচালিত হয় ৷ এই ফোনটি সংস্থার M8 লাইনআপে যুক্ত হয়েছে ৷ এই সিরিজে বাকি মডেলগুলি হল M8 5G, Poco M8 Pro 5G, এবং Poco M8 Power 5G ৷
Poco M8x 5G: Price, availability
Poco M8x 5G-তে দুটি RAM এবং স্টোরেজ অপশন দেওয়া হয়েছে ৷ 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 20 হাজার 999 টাকা এবং 6GB RAM ও 128GB স্টোরেজ মডেলের দাম 22 হাজার 999 টাকা ৷ Black, Blue, এবং Leather Green কালারে ফোনটি পাওয়া যাবে ৷
Poco M8x 5G ফোনটি 27 অগাস্ট 2026 থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ ওই দিন দুপুর 12 টা থেকে ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাবে মডেলটি ৷ লঞ্চ অফারে 2 হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে ৷
|Variants
|Price
|First Sale and availability
|4GB + 128GB
|Rs 20,999
First sale: August 27, 2026 | 12 PM (IST)
Available via: Flipkart
|6GB + 128GB
|Rs 22,999
Poco M8x 5G: Specifications
Poco M8x 5G মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 6.9-inch HD+ (720 X 1600 pixels) LCD ডিসপ্লে, যার রিফ্রেস রেট 120Hz, Corning Gorilla Glass 7i প্রটেকশন, উন্নতমানের টাচ এক্সপিরিয়েন্সের জন্য Wet Touch 2.0 দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও Circadian Friendly, এবং Flicker Free সার্টিফিকেশন রয়েছে ৷
Pure drip meets unmatched power!— POCO India (@IndiaPOCO) August 20, 2026
The all-new #POCOM8x packs India’s First Snapdragon® 4 Gen 5 processor, wrapped in a ultra-premium Vegan Leather Finish with an iconic Golden Camera Deco
Looks like a masterpiece… Performs like a beast!
#PowerKaNayaSwag #POCO #POCOIndia pic.twitter.com/GtWQPyzRoR
ফোনে রয়েছে octa-core 4nm Snapdragon 4 Gen 5 চিপসেট, যার মধ্যে থাকছে 6GB পর্যন্ত LPDDR4x RAM এবং UFS 2.2 স্টোরেজ ৷ Poco-র তরফে দাবি করা হয়ছে থার্মাল ম্যানেজমেন্টের জন্য ট্রিপল কুলিং সলিউশন দেওয়া হয়েছে ৷ একটি 12,3439 স্কয়্যার মিলিমিটার কুলিং এরিয়া রয়েছে ৷ এরসঙ্গে 1,924 স্কয়্যার মিলিমিটার কপার ফয়েল লেয়ার এবং 3.5W থার্মাল জেল দেওয়া হয়েছে ৷
ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে 50MP এবং 2X অপটিক্যাল জ়ুমের একটি মেইন ক্যামেরা রয়েছে ৷ এছাড়াও একটি 2MP ম্যাক্রো ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ ভিডিয়ো কলিং এবং সেলফির জন্য 8MP ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে ৷ Poco M8x 5G এ 1080p ভিডিয়ো রেকর্ডিং সম্ভব ৷
7,900mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে 45W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং দেওয়া হয়েছে ৷ 22.5 অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং সুবিধাও রয়েছে ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে এই ফোনটি ফুল চার্জে একটানা 35 ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং, 27 দিন মেসেজিং, 13 ঘণ্টা GPS নির্ভর নেভিগেশন এবং 64 ঘণ্টা মিউজিক প্লেব্যাক সম্ভব ৷ IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.9-inch HD+ LCD
|Processor
|Snapdragon 4 Gen 5
|RAM + storage
|4GB + 128GB
|6GB + 128GB
|Rear camera
|50MP (main) + 2MP (macro)
|Front camera
|8MP
|Battery
|7,900mAh
|Charging capacity
|45W (wired) | 22.5W (wired reverse)
|IP rating
|IP64
|Operating System (OS)
|HyperOS 3 based on Android 16
|OS update and security patches
OS upgrade: 4 upgrades
Security update: 6 years