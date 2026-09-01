লঞ্চ হল Poco F9 Ultra এবং Poco F9 Pro, ভারতে কবে থেকে কিনতে পারবেন ?
Xiaomi-র অনলাইন স্টোর থেকে এই মডেলটি কিনতে পারবেন ৷ Poco F9 Ultra- মডেলটি কালো এবং ডার্ক চেরি কালার অপশনে পাওয়া যাবে ৷
Published : September 1, 2026 at 8:40 PM IST
হায়দরাবাদ : লঞ্চ হল Poco F9 Ultra এবং Poco F9 Pro ৷ গ্লোবাল লঞ্চ হলেও আপাতত কয়েকটি রিজিয়নেই ফোনটি বিক্রি করা হবে ৷ এই দুটি মডেলই F9 সিরিজের ফ্ল্য়াগশিপ মডেল ৷ সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷ Ultra মডেলটি মোট দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ দুটি মডেলে Snapdragon 8 series-এর দুটি আলাদা চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ Poco F9 Ultra এবং Poco F9 Pro মডেলে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট দেওয়া হয়েছে ৷ এই দুটি মডেল ভারতে লঞ্চ করার কোনও নির্দিষ্ট দিন জানানো হয়নি ৷
Poco F9 Ultra, Poco F9 Pro Price, Availability
Poco F9 Ultra-মডেলটির দাম 799 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় মুদ্রা অনুযায়ী এর দাম 76,000 হাজার টাকার আশপাশে ৷ এই দামের মধ্যে 12GB RAM ও 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ অন্যদিকে এর হায়ার ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি হল 16GB + 1TB RAM এবং স্টোরেজের ৷ এর দাম 949 মার্কিন ডলার ৷ এর দাম ভারতীয় মুদ্রা অনুযায়ী 90,000 টাকা ৷ টপ মডেলটি রয়েছে 16GB RAM এবং 1TB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের ৷ এর দাম 1,199 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 1,14,000 টাকা ৷
অন্যদিকে Poco F9 Pro-র দাম শুরু হচ্ছে 699 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 66,000 টাকার আশপাশে ৷ এই দামের মধ্যে 12GB + 256GB মডেলটি কিনতে পারবেন ৷ অন্যদিকে 12GB + 512GB কনফিগারেশনের মডেলটির দাম 769 মার্কিন ডলার ৷ যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 73 হাজার টাকা ৷
Xiaomi-র অনলাইন স্টোর থেকে এই মডেলটি কিনতে পারবেন ৷ Poco F9 Ultra- মডেলটি কালো এবং ডার্ক চেরি কালার অপশনে পাওয়া যাবে ৷ Poco F9 Pro মডেলটি Aurora Green, Black, এবং White কালারে কিনতে পারবেন ৷
Poco F9 Ultra, Poco F9 Pro Specifications, Features
Poco F9 Ultra এবং Poco F9 Pro দুটি মডেলই dual-SIM স্মার্টফোন ৷ রয়েছে Android 16-ভিত্তিক HyperOS 3 ৷ আলট্রা মডেলটিতে 6.9-ইঞ্চি Full-HD+ (1,200 x 2,608 pixels) AMOLED ডিসপ্লে রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 185Hz ৷ 2,200 পর্যন্ত নিটস পিক ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ৷ 480Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 100 percent DCI-P3 কালার গ্যামোট, 68 billion কালার্স, Wet Touch ডিসপ্লে 2.0, এবং Corning Gorilla Glass 7i প্রটেকশন দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে Poco F9 Pro-মডেলে 6.59-ইঞ্চি (1,156 x 2,510 pixels) AMOLED ডিসপ্লে রয়েছে ৷ এবং বাকি সমস্ত ফিচার আলট্রা মডেলের মতোই রয়েছে ৷
উভয় মডেলে IP68 রেটিং রয়েছে ৷ ফলে ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷ Poco F9 Ultra-তে দেওয়া হয়েছে octa-core Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপসেট ৷ যার সর্বোচ্চ ক্লোক স্পিড 4.6GHz পর্যন্ত ৷ Poco F9 Pro তে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 8 Elite Gen 5 V SoC ৷ যদিও এর ক্লোক স্পিড একই রয়েছে ৷ উভয় ফোনে রয়েছে LPDDR5x RAM, এবং UFS 4.1 অনবোর্ড স্টোরেজ ৷
Poco F9 সিরিজে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে ৷ যার প্রাইমারি ক্যামেরা 200-megapixel (f/1.68)-এর ৷ এছাড়াও 50-megapixel-এর টেলিফটো লেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি আলট্রা মডেলে একটি 50-megapixel এর আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ 32-megapixel-এর একটি সেলফি ক্যামেরাও রয়েছে উভয় ফোনে ৷