10 হাজারের আশপাশে স্মার্টফোন কিনবেন ? বেস্ট অপশন হতে পারে Poco C85x 5G

Poco C85x 5G-এ রয়েছে 6,300mAh ব্যাটারি। ফোনটি 15W ওয়্যার্ড চার্জিং এবং 7.5W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং সাপোর্ট করে।

Poco C85x 5G launched in India
চিনা স্মার্টফোন নির্মাতা Poco মঙ্গলবার ভারতে লঞ্চ করল Poco C85x 5G (ছবি -Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 5:46 PM IST

হায়দরাবাদ : চিনা স্মার্টফোন নির্মাতা Poco মঙ্গলবার ভারতে লঞ্চ করল Poco C85x 5G । এটি কোম্পানির C-সিরিজের লেটেস্ট আপডেট । এই নতুন স্মার্টফোনটি কয়েকদিনের মধ্যেই ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রি শুরু হবে। তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে এবং দুটি স্টোরেজ কনফিগারেশনে পাওয়া যাবে এই মডেলটি ।

Poco C85x 5G-এ রয়েছে 6,300mAh ব্যাটারি। ফোনটি 15W ওয়্যার্ড চার্জিং এবং 7.5W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং সাপোর্ট করে। এই মডেলে রয়েছে ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ ৷ যার মূল সেন্সর 32 মেগাপিক্সেলের । এছাড়া ফোনটিতে রয়েছে 6.9 ইঞ্চি AdaptiveSync ডিসপ্লে ।

Poco C85x 5G Price in India, Availability

ভারতে Poco C85x 5G-এর দাম শুরু হয়েছে 10,999 টাকা থেকে ৷ এই দামে পাওয়া যাবে বেস ভ্যারিয়েন্ট ৷ যেখানে রয়েছে 4GB RAM + 64 GB স্টোরেজ । এবং টপ-এন্ড ভ্যারিয়েন্টটির কনফিগারেশন 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ৷ এর দাম 11,999 টাকা । Xiaomi-এর এই সাব-ব্র্যান্ডের ফোনটি 14 মার্চ দুপুর 12টা থেকে Flipkart-এ বিক্রি শুরু হবে।

VariantPriceColoursAvailability
4GB + 64GBRs 10,499Black | Gold | BlueFlipkart
4GB + 128GBRs 11,999

Black, Gold এবং Green- এই তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে । বাজেট ফ্রেন্ডলি এই 5G স্মার্টফোনটিতে ব্যাটারি, স্মুথ ডিসপ্লে এবং ভালো ক্যামেরা সহ লঞ্চ হওয়ায় এই মডেলটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে ৷

Poco C85x 5G Specifications, Features

এটি ডুয়েল সিম মডেল ৷ Android 16 এর সঙ্গে HyperOS 3 র মাধ্যমে ফোনটি পরিচালিত হবে ৷ 6.9-inch HD+ (720x1,600 pixels) AdaptiveSync ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ রিফ্রেস রেট 120Hz, টাচ স্যাম্পেলিং রেট 240Hz, 800 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷ IP52 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ধুলো প্রতিরোধী হয়ে উঠবে এই ফোনটি ৷

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.9-inch display
ProcessorUnisoc T8300
RAM + storage4GB + 64GB
4GB + 128GB
Rear camera32MP (main) + unspecified secondary sensor
Front camera8MP
Battery6,300mAh
Charging capacity15W (wired) | 7.5W (wired) reverse
IP ratingIP52
Operating System (OS)HyperOS 3 based on Android 16

অক্টাকোর Unisoc T8300 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ সর্বোচ্চ ক্লোক স্পিড 2.2GHz ৷ 4GB LPDDR4x RAM ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এবং মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে সর্বোচ্চ 2TB পর্যন্ত স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷

ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে মডেলটিতে ৷ যার মধ্যে মেইন সেন্সর 32 মেগা পিক্সেলের ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ৷ 6300mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যার স্ট্যান্ডবাই ব্যাকআপ টাইম সর্বাধিক 2 দিন ৷ 15W অয়ার্ড চার্জিং সাপোর্ট করবে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS ৷

