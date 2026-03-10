10 হাজারের আশপাশে স্মার্টফোন কিনবেন ? বেস্ট অপশন হতে পারে Poco C85x 5G
Published : March 10, 2026 at 5:46 PM IST
হায়দরাবাদ : চিনা স্মার্টফোন নির্মাতা Poco মঙ্গলবার ভারতে লঞ্চ করল Poco C85x 5G । এটি কোম্পানির C-সিরিজের লেটেস্ট আপডেট । এই নতুন স্মার্টফোনটি কয়েকদিনের মধ্যেই ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রি শুরু হবে। তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে এবং দুটি স্টোরেজ কনফিগারেশনে পাওয়া যাবে এই মডেলটি ।
Poco C85x 5G-এ রয়েছে 6,300mAh ব্যাটারি। ফোনটি 15W ওয়্যার্ড চার্জিং এবং 7.5W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং সাপোর্ট করে। এই মডেলে রয়েছে ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ ৷ যার মূল সেন্সর 32 মেগাপিক্সেলের । এছাড়া ফোনটিতে রয়েছে 6.9 ইঞ্চি AdaptiveSync ডিসপ্লে ।
Battery Ka Khiladi has arrived to change the power game!— POCO India (@IndiaPOCO) March 10, 2026
Meet the POCO C85x 5G, built for those who refuse to slow down.
A massive 6300mAh battery to keep you going longer, paired with blazing 5G speed to keep you ahead.
The wait is over!! Available at lowest price pic.twitter.com/6ZieoQYBEx
Poco C85x 5G Price in India, Availability
ভারতে Poco C85x 5G-এর দাম শুরু হয়েছে 10,999 টাকা থেকে ৷ এই দামে পাওয়া যাবে বেস ভ্যারিয়েন্ট ৷ যেখানে রয়েছে 4GB RAM + 64 GB স্টোরেজ । এবং টপ-এন্ড ভ্যারিয়েন্টটির কনফিগারেশন 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ৷ এর দাম 11,999 টাকা । Xiaomi-এর এই সাব-ব্র্যান্ডের ফোনটি 14 মার্চ দুপুর 12টা থেকে Flipkart-এ বিক্রি শুরু হবে।
|Variant
|Price
|Colours
|Availability
|4GB + 64GB
|Rs 10,499
|Black | Gold | Blue
|Flipkart
|4GB + 128GB
|Rs 11,999
Black, Gold এবং Green- এই তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে । বাজেট ফ্রেন্ডলি এই 5G স্মার্টফোনটিতে ব্যাটারি, স্মুথ ডিসপ্লে এবং ভালো ক্যামেরা সহ লঞ্চ হওয়ায় এই মডেলটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে ৷
Poco C85x 5G Specifications, Features
এটি ডুয়েল সিম মডেল ৷ Android 16 এর সঙ্গে HyperOS 3 র মাধ্যমে ফোনটি পরিচালিত হবে ৷ 6.9-inch HD+ (720x1,600 pixels) AdaptiveSync ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ রিফ্রেস রেট 120Hz, টাচ স্যাম্পেলিং রেট 240Hz, 800 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷ IP52 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ধুলো প্রতিরোধী হয়ে উঠবে এই ফোনটি ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.9-inch display
|Processor
|Unisoc T8300
|RAM + storage
|4GB + 64GB
|4GB + 128GB
|Rear camera
|32MP (main) + unspecified secondary sensor
|Front camera
|8MP
|Battery
|6,300mAh
|Charging capacity
|15W (wired) | 7.5W (wired) reverse
|IP rating
|IP52
|Operating System (OS)
|HyperOS 3 based on Android 16
অক্টাকোর Unisoc T8300 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ সর্বোচ্চ ক্লোক স্পিড 2.2GHz ৷ 4GB LPDDR4x RAM ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এবং মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে সর্বোচ্চ 2TB পর্যন্ত স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷
ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে মডেলটিতে ৷ যার মধ্যে মেইন সেন্সর 32 মেগা পিক্সেলের ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ৷ 6300mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যার স্ট্যান্ডবাই ব্যাকআপ টাইম সর্বাধিক 2 দিন ৷ 15W অয়ার্ড চার্জিং সাপোর্ট করবে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS ৷