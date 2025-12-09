পকেটে টান পড়বে না, মানেও ভালো ! 13 হাজারে ফোন লঞ্চ Poco -র
Published : December 9, 2025 at 4:59 PM IST
হায়দরাবাদ : Poco C85 5G লঞ্চ হল ভারতে ৷ এই স্মার্টফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 120Hz LCD ডিসপ্লে, Mediatek Dimensity 6300 ডিসপ্লে, 8 GB পর্যন্ত RAM, 128 GB স্টোরেজ, 50 MP ডুয়েল রিয়ার ক্য়ামেরা সেটআপ, 6000mAh Silicon Carbon Battery সঙ্গে 33W অয়ার্ড চার্জিং সাপোর্ট ৷ HyperOS 2 OS দেওয়া হয়েছে ৷ IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে, যার ফলে জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷
ভারতে Poco C65 এর সাকসেসর বলা যেতে পারে Poco C85 মডেলটিকে ৷ Poco C65 মডেলটি লঞ্চ হয়েছিল 2023 সালের ডিসেম্বরে ৷ নতুন লঞ্চ হওয়া ফোনটি Samsung Galaxy M15, Infinix Hot 50, এবং iQOO Z9x এর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ৷
Poco C85 5G: Price, availability, offers
মোট তিনটি কনফিগারেশনে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ, যার দাম 12,499 টাকা ৷ 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 13,499 টাকা ৷ এবং 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ মডেলের দাম রাখা হয়েছে 14,499 টাকা ৷ মিস্টিক পার্পল, স্প্রিং গ্রিন এবং পাওয়ার ব্ল্য়াক কালারে মডেল তিনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
16 ডিসেম্বর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টে ৷ এবং লঞ্চ অফার হিসেবে 4GB এবং 6GB RAM ভ্যারিয়েন্টে ফোনটির দামে 500 টাকা করে ছাড় দেওয়া হবে ৷
Poco C85 5G: Specifications
Poco C85 5G মডেলটি 7.99mm থিকনেসের কার্ভড ব্য়াক ডিজাইনের ৷ যার ফলে পারফেক্ট ইন-হ্যান্ড ফোন বলা যেতে পারে এই ফোনটিকে ৷ 6.9 ইঞ্চি HD + LCD ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ 810 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস রয়েছে ৷
octa-core 6nm Mediatek Dimensity 6300 প্রসেসর দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ Mali-G57 MC2 GPU রয়েছে ৷ 16GB পর্যন্ত ভার্চুয়াল RAM থাকছে ৷ 128GB স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ যা 1TB পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব ৷
ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ 50 MP-র মেইন ক্যামেরা রয়েছে ৷ এছাড়াও QVGA সেকেন্ডারি ক্যামেরাও দেওয়া হয়েছে ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 8MP-র ফ্রন্ট ফেসিং একটি ক্যামেরা সেন্সর ৷
6000mAh সিলিকন কার্বন ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ 33W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট থাকছে ৷ HyperOS 2, Android 15 সাপোর্টেড OS দেওয়া হয়েছে ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.9-inch HD+ LCD
|Processor
|Mediatek Dimensity 6300
|RAM + storage
|up to 8GB | 128GB
|Rear camera
|50MP + QVGA
|Front camera
|8MP
|Battery
|6,000mAh (silicon-carbon)
|Charging capacity
|33W wired | 10W reverse (wired)
|OS
|HyperOS 2 based on Android 15
|OS update
|2 years OS update | 4 years software and security updates
|IP rating
|IP64