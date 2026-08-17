Oppo-র ফোনের দাম বাড়ল 7000 টাকা ! কোন মডেলের কত দাম হল ? জানুন
বিশ্বজুড়ে DRAM এবং NAND চিপের ঘাটতি শুরু হয়েছে ৷ ফলে মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে অধিকতর বেশি দামে চিপ কিনতে হচ্ছে ৷ আর সেইকারণেই স্মার্টফোনের দাম বাড়ছে৷
Published : August 17, 2026 at 7:59 PM IST
হায়দরাবাদ : Poco X8 এবং Poco X8 Pro মডেলের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই বৃদ্ধি হল ৷ Xiaomi-র সাবব্রান্ড এই দুটি মডেলই চলতি বছরের মার্চ মাসে লঞ্চ করেছিল ৷ বর্তমানে ই-কমার্স প্ল্য়াটফর্মের মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে ৷ এই দুটি মডেলের যতগুলি কনফিগারেশন রয়েছে সবগুলিরই দাম বাড়ানো হয়েছে ৷
অন্যদিকে Oppo K13 Turbo Pro-র দামও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ এই ফোনটি গত বছরের অগস্ট মাসে লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ এই দুটি ব্র্যান্ডের পাশাপাশি আরও একাধিক সংস্থা তাদের স্মার্টফোনেক দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ Poco X8 Pro Series, Oppo K13 Turbo Pro New Prices in India
ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart-এ লিস্টিং রয়েছে Poco X8 Pro Max এবং Poco X8 Pro মডেলদুটি ৷ এই দুটি মডেলের ক্ষেত্রেই এখন নতুন প্রাইস লিস্ট করা হয়েছে ৷ Poco X8 Pro মডেলটির বর্তমানে দাম রয়েছে 39,999 টাকা ৷ এই দামে 8GB + 256GB RAM স্টোরেজ মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ লঞ্চের সময় এই মডেলটির দাম ছিল 32999 টাকা ৷ অন্যদিকে 12GB + 256GB মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 42,999 টাকা ৷ 35,999 টাকা থেকে এক ধাক্কায় 7000 টাকা দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে Poco X8 Pro Max ফোনটিও ভারতে বিক্রি হচ্ছে ৷ এর দাম বর্তমানে 48,999 টাকা ৷ যার মধ্যে 12GB + 256GB RAM স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে ৷ টপ এন্ড ভ্যারিয়েন্টটি 12GB + 512GB-র ৷ এর দাম বর্তমানে বেড়ে হয়েছে 52,999 টাকা ৷ Poco X8 Pro Max ভারতে লঞ্চিং প্রাইস ছিল 42,999 টাকা ৷ এবং টপ এন্ড ভ্যারিয়েন্টের দাম ছিল 46,999 টাকা ৷ প্রতিটি মডেলের ক্ষেত্রেই 6 হাজার টাকা করে দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷
Oppo K13 Turbo Pro-মডেলটিরও দাম বাড়ানো হয়েছে ৷ বর্তমানে 41,999 টাকায় ফোনটি বিক্রি হচ্ছে ৷ এই দামের মধ্যে 8GB + 256GB RAM ও স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ একইভাবে 12GB + 256GB কনফিগারেশন মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 44,999 টাকা ৷ এই দুটি মডেল লঞ্চের সময় দাম ছিল যথাক্রমে 37,999 এবং 39,999 টাকা ৷ অর্থাৎ প্রতিটি মডেলের ক্ষেত্রে 4000 টাকা করে দাম বাড়ানো হয়েছে ৷
বিশ্বজুড়ে DRAM এবং NAND চিপের ঘাটতি শুরু হয়েছে ৷ ফলে মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে অধিকতর বেশি দামে চিপ কিনতে হচ্ছে ৷ আর সেইকারণেই স্মার্টফোনের দাম বাড়ছে ৷