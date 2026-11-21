'লাল পতাকা দেখিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পপতিদের', IIT-র মঞ্চে বামেদের খোঁচা মোদির
Modi at IIT Kharagpur: সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ভারত যে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে, তা আগেই বোঝা গিয়েছিল । SEMICON India-তে কী বলেছিলেন মোদি ?
Published : November 21, 2026 at 2:11 PM IST
খড়গপুর, 21 নভেম্বর : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতিতে বাড়ছে সেমিকন্ডাক্টরের ব্যবহার । খড়গপুর IIT-র 75 বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই শিল্পে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তিনি জানান, বর্তমানে কেন্দ্র যেভাবে সেমিকন্ডাক্টরকে গুরুত্ব দিচ্ছে, অতীতে কোনও সরকার সেভাবে দেয়নি ।
এই প্রসঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, অতীতে কোনও সরকারই সেভাবে সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে ভাবেনি বা ভাবার চেষ্টা করেনি । নাম না করে বামেদের কাঠগড়ায় তুলে তিনি বলেন, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেমিকন্ডাক্টর কারখানা গড়ে ওঠেনি, তার কারণ লাল পতাকা দেখিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সেমিকন্ডাক্টর শিল্পপতিদের।'
এক্ষেত্রে বাংলার মাটিতে এসে প্রধানমন্ত্রী যে বাম রাজত্বের জঙ্গি আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, তীব্র প্রতিকূলতা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার হাল ছাড়েনি । প্রাথমিকভাবে কিছু অফিসারকে এই প্রকল্পের কাজে লাগানো হয়েছিল এবং দেশে সেমিকন্ডাক্টর তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল । তার ফলস্বরূপ, বর্তমানে ভারতে স্মার্টফোনের জন্য চিপ প্রস্তুত করা হচ্ছে ।
এর পাশাপাশি মহাকাশ গবেষণা নিয়েও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । তিনি বলেন, "আগে মহাকাশে গুটিকয়েক দেশ গিয়েছিল । ইসরো (ISRO)-কে কোনভাবেই ঢুকতে দেওয়া হত না। আমরা ক্ষমতায় আসার পর স্পেস সেক্টর নবজাগরণের জন্য উন্মুক্ত করেছি।"
সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ভারত যে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে, তা আগেই বোঝা গিয়েছিল । চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আয়োজন করা হয়েছিল SEMICON India । সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, দেশের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । একদিকে যেমন নতুন সংস্থা বিনিয়োগ করছে, তেমনই দেশের বিভিন্ন সংস্থা এই শিল্পের প্রসার ঘটাতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করছে ।
ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতে সেমিকন্ডাক্টর মিশন 2.0-এ বরাদ্দ বাড়িয়ে 13.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার করা হয়েছে ৷ যা প্রথম পর্যায়ে ছিল 8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ এখনও পর্যন্ত 12 টি চিপ তৈরির প্রকল্পে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷ পরবর্তী ধাপে আরও বৃদ্ধি করা হবে ৷
খড়গপুর IIT-তে ভাষণে ফের বিকশিত ভারতের প্রসঙ্গে উঠে আসে । সেই প্রসঙ্গে তিনি জানান, বিকশিত ভারত প্রকল্পে খড়গপুর IIT বিশেষভাবে সহায়তা করবে ।
সেমিকন্ডাক্টর কেন জরুরি ?
প্রতিটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সেমিকন্ডাক্টর চিপ । যার মাধ্যমে যে কোনও ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ডেটা প্রসেস করে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম । AI ডেটাসেন্টার পরিকাঠামো উন্নয়নে সেই কারণে সেমিকন্ডার প্রয়োজন ।
বর্তমানে ভারতে তৈরি হওয়া বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসের জন্য প্রয়োজনীয় সেমিকন্ডাক্টর একাধিক দেশ থেকে আমদানি করা হয় । সেক্ষেত্রে খরচ যেমন বৃদ্ধি পায়, অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় । কিন্তু ভারতে সেমিকন্ডাক্টর তৈরি হলে কম খরচেই বিভিন্ন সংস্থা চিপ সংগ্রহ করতে পারবে ।
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