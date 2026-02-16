ETV Bharat / technology

13 টি দেশের প্যাভিলিয়ন, হাজির একাধিক দেশের রাষ্ট্রনায়ক ; AI Impact Expo 2026 উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

AI Impact Expo 2026 এ 30 টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রনায়করা উপস্থিত থাকবেন ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে ভারতে এসে পৌঁছেছেন ৷

PM Narendra Modi inaugurates AI Impact Expo 2026
AI Impact Expo 2026 উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী (ছবি - Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 16, 2026 at 6:59 PM IST

হায়দরাবাদ : দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে AI Impact Expo 2026 এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ এদিন সন্ধে 6 টার কিছু পর তিনি অনুষ্ঠান মঞ্চে পৌঁছন এবং উদ্বোধন করেন ৷ 17 তারিখ থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত সাধারণ দর্শকরা ঢুকতে পারবেন ৷ তবে 16 তারিখ সকাল থেকেই বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল ৷

AI Impact Expo 2026 এ 30 টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রনায়করা উপস্থিত থাকবেন ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে ভারতে এসে পৌঁছেছেন ৷ পাশাপাশি একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত থাকবেন ওই অনুষ্ঠানে ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, Open AI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান, ANSR এর CEO ললিত আহুজা, অ্যান্থ্রোপিক CEO ডারিও আমোদেই, অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাই, মাইক্রোসফটের প্রেসিডেন্ট বেয়ার্ড স্মিথ, ডিপমাইন্ড CEO ডেমিস হাসাবিস, মাইক্রোসফট CEO বিল গেটস, অ্য়াডোবের CEO সান্তনু নারায়ণ, কোয়ালকমের CEO ক্রিশ্চিয়ানো আম্যো প্রমূখ ৷ এছাড়াও ভারতের একাধিক স্টার্টআপ, কর্পোরেট-এর শীর্ষ কর্তা, AI রিসার্চার, ডাটা সাইন্টিস্ট, পড়ুয়ারা উপস্থিত থাকবেন ৷

ওই মেগা ইভেন্টে 600টিরও বেশি উচ্চ-ক্ষমতাশীল স্টার্টআপ এবং 13টি দেশের প্যাভেলিয়ন থাকবে ৷ যেখানে ভারতের AI সংস্থাগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরের কোলাবোরেশন তুলে ধরা হবে ৷ বিশ্বের বিভিন্ন টেকনোলজি ফার্ম, স্টার্টআপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এই সামিটে উপস্থিত থাকবে ৷

উদ্বোধনের আগেই 16 ফেব্রুয়ারি সকালে একটি টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ সেখানে তিনি লেখেন, " AI সামিটে যোগ দেওয়ার জন্য গোটা বিশ্ব থেকে মানুষজন আসছেন ৷ যা আমাদের কাছে অত্যন্তের গর্বের ৷ আমাদের দেশের যুবসমাজের ক্ষমতা এই সামিটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে ৷ এই ইভেন্টের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ৷ এবং গোটা বিশ্বের উন্নয়নে সামিল হচ্ছে ৷"

অন্য একটি পোস্টে নরেন্দ্র মোদি জানান, এই ইভেন্টের থিম সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায় ৷ সাধারণ মানুষের জন্যই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে তা এর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হচ্ছে ৷

