ETV Bharat / technology

AI এর কেন্দ্রে মানুষ-ই, MANAV রূপরেখা ঘোষণা করে দাবি প্রধানমন্ত্রীর

AI Impact Summit 2026 : MANAV- যার হিন্দি অর্থ মানুষ ৷ এই ধারণাকে সামনে রেখেই দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ৷

PM Modi Unveils MANAV Vision for Human Centric AI at India AI Impact Summit 2026
MANAV কাঠামোর একটি রূপরেখা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি - PTI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি : দিল্লির প্রগতি ময়দানে চলছে AI Impact Summit 2026 ৷ বৃহস্পতিবার সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে দেশের MANAV কাঠামোর একটি রূপরেখা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

ওই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, MANAV- যার হিন্দি অর্থ মানুষ ৷ এই ধারণাকে সামনে রেখেই দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে কীভাবে MANAV রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ?

  • M- নৈতিক ও নীতিগত পদ্ধতি (Moral And Ethicak System )
  • A- দায়বদ্ধ শাসনব্যবস্থা (Accountable Governance)
  • N- জাতীয় সার্বভৌমত্ব ( National Sovereignty )
  • A- সহজলভ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তি ( Accessible and Inclusive Technology)
  • V- বৈধ ও নীতিগত পদ্ধতি ( Valid and Legitimate systems )

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ওয়ারলেস কমিউনিকেশ সিস্টেমের সঙ্গে AI প্রযুক্তির তুলনা টানেন ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথম যখন ওয়ারলেস পরিষেবা শুরু হয়েছিল তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি সারা বিশ্ব রিয়েল টাইমে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত থাকবে ৷ এরপরই AI প্রযুক্তি নিয়ে তিনি বলেন, "AI হচ্ছে মানব ইতিহাসের একটি রূপান্তর ৷ আজ আমরা যা দেখছি, যা ভবিষ্যদ্বাণী করছি তা শুধুমাত্র AI এর প্রভাবের শুরু ৷...AI মেশিনগুলিকে আরও বেশি বুদ্ধিমান করছে, কিন্তু তারসঙ্গে এই প্রযুক্তি মানুষের ক্ষমতাও বহুগুন বৃদ্ধি করছে ৷"

AI এর প্রভাব নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, AI এর গতি অভূতপূর্ব এবং এর বিস্তার অপ্রত্যাশিত ৷ এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, অগে প্রযুক্তিগত প্রভাব যা কয়েক দশক ধরে চলতে থাকত এবং তা বিস্তারে দীর্ঘ সময় লাগত এখন তার পরিবর্তন হয়েছে ৷ এখন প্রযুক্তির রূপান্তর হচ্ছে আগের থেকে দ্রুত ও গভীর ৷ তিনি আরও বলেন, "আমরা এমন একটি সময়ে প্রবেশ করছি যেখানে মানুষ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একসঙ্গে তৈরি করবে, একসঙ্গে কাজ করবে এবং একসঙ্গে বিকসিত হবে ৷"

এদিকে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও একাধিক দেশের রাষ্ট্রনায়করা AI Summit এ এসে উপস্থিত হয়েছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্য়ান্টানিও গুতেরিস এবং ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিভা ৷

বুধবার অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বৈঠক শেষে ভারতে একাধিক বিনিয়োগের ঘোষণা করেন পিচাই ৷ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সাব-সি কেবল ৷ এছাড়াও সরকারি কর্মী এবং পড়ুয়াদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য Google সহায়তা করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷

Read More - ভারত-আমেরিকার মধ্যে Subsea-কেবল, $30 মিলিয়ন বিনিয়োগ ; AI Summit-এ এসে বড় ঘোষণা সুন্দর পিচাইয়ের

TAGGED:

ETHICAL AI GOVERNANCE
INDIA AI MISSION
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
NARENDRA MODI
MANAV VISION AI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.