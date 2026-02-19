AI এর কেন্দ্রে মানুষ-ই, MANAV রূপরেখা ঘোষণা করে দাবি প্রধানমন্ত্রীর
Published : February 19, 2026 at 1:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি : দিল্লির প্রগতি ময়দানে চলছে AI Impact Summit 2026 ৷ বৃহস্পতিবার সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে দেশের MANAV কাঠামোর একটি রূপরেখা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
ওই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, MANAV- যার হিন্দি অর্থ মানুষ ৷ এই ধারণাকে সামনে রেখেই দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে কীভাবে MANAV রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ?
- M- নৈতিক ও নীতিগত পদ্ধতি (Moral And Ethicak System )
- A- দায়বদ্ধ শাসনব্যবস্থা (Accountable Governance)
- N- জাতীয় সার্বভৌমত্ব ( National Sovereignty )
- A- সহজলভ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তি ( Accessible and Inclusive Technology)
- V- বৈধ ও নীতিগত পদ্ধতি ( Valid and Legitimate systems )
প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ওয়ারলেস কমিউনিকেশ সিস্টেমের সঙ্গে AI প্রযুক্তির তুলনা টানেন ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথম যখন ওয়ারলেস পরিষেবা শুরু হয়েছিল তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি সারা বিশ্ব রিয়েল টাইমে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত থাকবে ৷ এরপরই AI প্রযুক্তি নিয়ে তিনি বলেন, "AI হচ্ছে মানব ইতিহাসের একটি রূপান্তর ৷ আজ আমরা যা দেখছি, যা ভবিষ্যদ্বাণী করছি তা শুধুমাত্র AI এর প্রভাবের শুরু ৷...AI মেশিনগুলিকে আরও বেশি বুদ্ধিমান করছে, কিন্তু তারসঙ্গে এই প্রযুক্তি মানুষের ক্ষমতাও বহুগুন বৃদ্ধি করছে ৷"
AI এর প্রভাব নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, AI এর গতি অভূতপূর্ব এবং এর বিস্তার অপ্রত্যাশিত ৷ এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, অগে প্রযুক্তিগত প্রভাব যা কয়েক দশক ধরে চলতে থাকত এবং তা বিস্তারে দীর্ঘ সময় লাগত এখন তার পরিবর্তন হয়েছে ৷ এখন প্রযুক্তির রূপান্তর হচ্ছে আগের থেকে দ্রুত ও গভীর ৷ তিনি আরও বলেন, "আমরা এমন একটি সময়ে প্রবেশ করছি যেখানে মানুষ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একসঙ্গে তৈরি করবে, একসঙ্গে কাজ করবে এবং একসঙ্গে বিকসিত হবে ৷"
At #IndiaAIImpactSummit2026, I present the human centric MANAV Vision for AI. It calls for Moral and Ethical Systems to guide AI responsibly, Accountable Governance through transparent rules and oversight, and National Sovereignty to protect data rights. It ensures AI is… pic.twitter.com/fdNKGYVaE0— PIB India (@PIB_India) February 19, 2026
এদিকে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও একাধিক দেশের রাষ্ট্রনায়করা AI Summit এ এসে উপস্থিত হয়েছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্য়ান্টানিও গুতেরিস এবং ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিভা ৷
বুধবার অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বৈঠক শেষে ভারতে একাধিক বিনিয়োগের ঘোষণা করেন পিচাই ৷ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সাব-সি কেবল ৷ এছাড়াও সরকারি কর্মী এবং পড়ুয়াদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য Google সহায়তা করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷