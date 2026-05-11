সফল হয়েছিল পোখরান-2 পরীক্ষা, জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে কী বললেন মোদি ?

সফল হয়েছিল পোখরান-2 পরীক্ষা, জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে কী বললেন মোদি ?
11 মে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটার)-এ একটি পোস্ট করেন ৷ কী লিখেছেন তিনি ?
Published : May 11, 2026 at 1:03 PM IST
নয়াদিল্লি : জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে দেশের মানুষকে শুভেচ্ছাবার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 1998 সালের 11 মে রাজস্থানের পোখরানে পরমানু পরীক্ষায় (Nuclear Test) সফল হয় ভারত ৷ এবং তার পরের বছর থেকেই প্রতি বছর আজকের দিনে পালন করা হয় জাতীয় প্রযুক্তি দিবস (National Technology Day) ৷
আজ অর্থাৎ 11 মে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটার)-এ একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "জাতীয় প্রযুক্তি দিবসের শুভেচ্ছা জানাই ৷ আমাদের বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে 1998 সালে পোখরানে নিউক্লিয়ার পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেন ৷ সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ভারতের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ এবং অবিচল অঙ্গীকারের প্রতিফলন ।"
প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, " প্রযুক্তি একটি স্বনির্ভর ভারত গড়ার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেছে । এর মাধ্যমে উদ্ভাবন যেমন বাড়ছে তেমনই বাড়ছে আরও সুযোগ ৷ যা ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ৷"
কোন বছর থেকে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস পালন করা হয় ?
1998 সালের 11 মে রাজস্থানের পোখরানে নিউক্লিয়ার পরীক্ষা সম্পন্ন হয় ৷ এবং সেই পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয় ভারত ৷ তার পরের বছর থেকেই অর্থাৎ 1999 সাল থেকে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস পালন করা হয় ৷ শুধুমাত্র যে কৌশলগত কারণের জন্যই ওই দিনটি উদযাপন করা হয় এমনটা কিন্তু নয় ৷ বরং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই দিনটি উদযাপন করা হয় ৷
এই বিশেষ দিনটি উদযাপনের ক্ষেত্রে APJ আবদুল কালামের নাম সামনে আসে ৷ কারণ Pokhran II টেস্টের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান ছিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ৷
দেশের একাধিক জায়গায় এই দিনটি উদযাপনের জন্য একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশের সরকারের যে নীতি রয়েছে সেই নিয়েও চর্চা করা হয় ৷ পাশাপাশি দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান বিরাট তাঁদের সম্মান জানানো হয় 11 মে ৷