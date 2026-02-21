বিশ্বের সেমিকন্ডার ইকোসিস্টেমে এগোচ্ছে ভারত, বললেন মোদি
HCL-Foxconn : প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হওয়ার পথে ভারত আরও একধাপ এগিয়ে গেল ৷
Published : February 21, 2026 at 7:11 PM IST
নয়ডা, 21 ফেব্রুয়ারি : বিশ্বের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমে ভারতকে এগিয়ে দেবে HCL-Foxconn ৷ ইন্ডিয়া চিপ প্রাইভেট লিমিটেডের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
20 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ শুক্রবার শেষ হয়েছে AI Impact Summit 2026 ৷ এর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ শনিবার গ্রেটার নয়ডায় ইন্ডিয়া চিপ প্রাইভেট লিমিটেডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দুই টেক জায়ান্ট HCL এবং Foxconn যৌথ উদ্যোগে ইন্ডিয়া চিপ প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে সেমিকন্ডার উৎপাদন করবে ৷ অ্যাপল আইফোনের ব্যাটারি প্রস্তুতের দায়িত্বে রয়েছে Foxconn ৷ গ্রেটার নয়ডার যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (YEIDA)র জায়গায় তৈরি হবে এই প্ল্যান্ট ৷ আজকের অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেই উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷
ওই অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, HCL ও Foxconn এর এই সেমিকন্ডাক্টার প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার মাধ্যমে প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হওয়ার পথে ভারত আরও একধাপ এগিয়ে গেল ৷ এটা বিশ্বের সেমিকন্ডার ইকোসিস্টেমে ভারতকে এগিয়ে দেবে ৷
তিনি বলেন, "দেশের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমে উত্তরপ্রদেশ যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা গর্বিত ৷ এই সেমিকন্ডাক্টার প্ল্যান্ট এই রাজ্যকে আলাদাভাবে চিনতে সাহায্য করবে ৷ মূলত, এর ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে ৷ এছাড়াও এটাকে ভিত্তি করে অনেক সহযোগী কারখানাও তৈরি হবে ৷ ফলে চাকরির বাজার বাড়বে ৷"
প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ তিনি মোদির প্রশংসা করে বলেন, " বিগত 11 বছরে ইলেকট্রনিক্স সেক্টরে ভারতকে পাওয়ারহাউস বানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷" তাঁর কথায়, আগে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী খুব অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হত ৷ কিন্তু বর্তমানে 12 লাখ কোটি মূল্যের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী প্রস্তুত হয় ভারতে ৷
অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেন, " ভারত থেকে যে সব সামগ্রী রপ্তানি করা হয় তারমধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ৷ এবং সবথেকে বেশি রপ্তানি হয় উত্তর প্রদেশ থেকে ৷ গ্রেটার নয়ডায় যে প্ল্যান্ট তৈরি হতে চলেছে সেখান থেকে 3 কোটি 60 লাখ চিপ তৈরি হবে ৷" তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে AI Impact Summit প্রসঙ্গ ৷ জানান, 118 টি দেশ ও সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল ওই সামিটে ৷ যেখানে সর্বমোট 86টি দেশ দিল্লি চুক্তি (Delhi Declaration) এ স্বাক্ষর করেছে ৷