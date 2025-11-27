ETV Bharat / technology

"ভারত বড় স্বপ্ন দেখে"- বেসরকারি সংস্থাও এবার তৈরি করবে রকেট, উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

Skyroots Infinity Campus : বিভিন্ন লঞ্চ ভেহিক্যালের জন্য ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট, ইন্টিগ্রেটিং এবং টেস্টিং সহ একাধিক সুবিধা রয়েছে সেখানে ৷

Skyroot
স্কাইরুট (ছবি- skyroot.in)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ : হায়দরাবাদে স্কাইরুট ইনফিনিটি ক্যাম্পাসের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ বৃহস্পতিবার একটি ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই ক্য়াম্পাসের উদ্বোধন করেন ৷ প্রায় 2 লাখ স্কয়ারফিটের ওই ক্যাম্পাসে স্টেট অফ আর্ট ফেসিলিটি দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে মহাকাশ গবেষণার যাবতীয় সুবিধা রয়েছে ৷ বিভিন্ন লঞ্চ ভেহিক্যালের জন্য ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট, ইন্টিগ্রেটিং এবং টেস্টিং সহ একাধিক সুবিধা রয়েছে সেখানে ৷ এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্কাইরুটের প্রথম রকেট বিক্রম-1 (Vikram 1) প্রকাশ্যে আনেন ৷

দীর্ঘদিন ধরেই মহাকাশযান নিয়ে গবেষণা করছে স্কাইরুট ইনফিনিটি ৷ এটি মূলত একটি বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ৷ যার মালিকানা রয়েছে পবন চন্দনা এবং ভরত ঢাকার হাতে ৷ তাঁরা দুজনেই ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির প্রাক্তনী ছিলেন ৷ এবং পরবর্তীতে ISRO তেও দীর্ঘ সময় ধরে চাকরি করেছেন ৷ এরপর দুজন মিলে স্কাইরুট কোম্পানির জন্ম দিয়েছেন ৷ 2022 সালে স্কাইরুট সর্বপ্রথম সাব- অর্বিটাল রকেট Vikram S লঞ্চ করে ৷

এর আগে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করেন স্যাফরন এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিন সার্ভিসের (Safran Aircraft Engine Service ) নতুন মেনটেন্যান্স, রিপেয়ার এবং ওভারহাউল (MRO) ফেসিলিটি ৷

বৃহস্পতিবার স্কাইরুটের উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বড় স্বপ্ন দেখে, অনেক বড়কিছু করে এবং সবথেকে ভালো জিনিস ডেলিভার করে ৷ সেই কারণে বিভিন্ন বিনিয়োগকারীকে ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য আহ্বাণ জানান তিনি ৷

স্যাফরন এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিন সার্ভিসের নতুন মেনটেন্যান্স হাব উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, GMR এয়ারোস্পেসে স্যাফরন এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিন সার্ভিসের যে হাব উদ্বোধন হল তা আগামী দিনে গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের স্থান উচ্চতর করবে ৷ তিনি বলেন, " বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতের অ্য়াভিয়েশন সেক্টর প্রভূত উন্নতি করেছে ৷ বর্তমানে ভারত হচ্ছে গোটা বিশ্বের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ডোমেস্টিক অ্য়াভিয়েশন মার্কেট ৷ " নতুন MRO হাব তৈরি হওয়ার ফলে বিশ্বের কাছে ভারতের ক্ষমতা অনেকটাই বৃদ্ধি পেল ৷

এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, এতদিন পর্যন্ত এয়ারক্রাফ্ট মেনটেন্যান্সের জন্য বিদেশে নির্ভর করতে হত ৷ কারণ 85 শতাংশ MRO ই বিদেশের মাটিতে ৷ এর ফলে খরচ অনেক বেশি হতো ৷ এবং দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে গিয়ে বিমান রাখতে হতো ৷ ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে ৷

