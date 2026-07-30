প্রধানমন্ত্রীর ফেসবুক অ্য়াকাউন্ট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত Meta -র, এবার কী হবে ?

প্রধানমন্ত্রীর ফেসবুক অ্য়াকাউন্ট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত Meta -র, এবার কী হবে ?
চলতি সপ্তাহের শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দেখা করবে মেটার টিম ৷
Published : July 30, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফেসবুক প্রোফাইল অতি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে ৷ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে Meta-র তরফে এমনই আশ্বাসবার্তা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে ৷ যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে মেটা বা কেন্দ্রীয় সরকার কোনও মন্তব্য করেনি ৷
কী ঘটেছে ?
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিলেন পড়ুয়ারা ৷ তাঁদের মধ্যে সিংহভাগই Gen Z ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে 23 জুলাই রাতে ইনস্টাগ্রামে একটি রিল পোস্ট করেন নরেন্দ্র মোদী ৷ ওই একই রিল তাঁর ফেসবুক প্রোফাইল থেকেও শেয়ার করা হয় ৷ উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা যাতে Gen Z-র কাছে পৌঁছয় ৷
ঘটনার সূত্রপাত তার পর থেকেই ৷ হঠাৎ করেই ফেসবুকের তরফে ওই রিল মুছে (Remove) দেওয়া হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, আইনি জটিলতার কারণেই ওই রিল মোছা হয়েছে ৷ যদিও এরপর ভুল বুঝতে পেরে মেটা ওই রিল রিস্টোর করে ৷ ফলে বর্তমানে রিলটি দেখা যাচ্ছে ৷ তাদের তরফে জানানো হয়, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই ৷ পুরো ঘটনায় তারা দুঃখপ্রকাশও করে ৷
পরবর্তী ঘটনা-
এই ঘটনা কেন ঘটেছে তা জানার জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে মেটার কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল ৷ এমনকি, মেটার গ্লোবাল পাবলিক পলিসি প্রধানকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷
বর্তমানে মেটার (Meta) সিদ্ধান্ত কী ?
সূত্রের খবর, মেটার তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অ্য়াকাউন্ট এবার থেকে অতি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে ৷ ওই অ্যাকাউন্ট দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের ৷ এমনকী, কোনও পোস্ট রিমুভ করতে হলে একজন আধিকারিকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল থাকবে না ফেসবুক ৷ দুই শীর্ষ আধিকারিক ওই পোস্ট বিশ্লেষণ করবেন এবং তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে মেটার শীর্ষ কর্তারা এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে দেখা করতে পারেন ৷ সেখানে সম্ভবত মেটার গ্লোবাল পাবলিক পলিসি প্রধানও উপস্থিত থাকতে পারেন ৷ এই বিষয়টির পাশাপাশি মেটার কন্টেন্ট রেগুলেশন নিয়েও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হতে পারে ৷
এই বিষয়ে গত মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি সচিব এস কৃষ্ণণ বলেছিলেন, "পুরো ঘটনাটি ভুলকরে হয়েছে এবং এর জন্য তারা ক্ষমাও চেয়েছে ৷ যা সত্যিই প্রশংসনীয় ৷ কিন্তু মেটার তরফে যে জবাব দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে আমরা পুরোপুরি খুশি নয় ৷ আমরা আরও বিস্তারিত জবাব চেয়েছি ৷" মনে করা হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই মোদীর অ্যাকাউন্ট অতি গুরুত্বপূর্ণভাবে পর্যালোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল ৷