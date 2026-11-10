ভারতে গাড়ি রফতানি ও EV উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগী Skoda-Volkswagen, পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে বৈঠক

ভারতে গাড়ি রফতানি ও EV উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগী Skoda-Volkswagen, পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে বৈঠক
কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা দুপক্ষের মধ্যে ? ভারতে ব্যবসা বাড়াতে কী কী পদক্ষেপ ?
Published : November 10, 2026 at 9:07 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে গাড়ি রফতানি বাড়ানো, বৈদ্যুতিক গাড়ি (EV) উৎপাদনে গতি আনা এবং দেশীয় উৎপাদন পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে বৈঠক করল Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL)। সোমবার নয়াদিল্লিতে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও CEO পীযূষ অরোরা-সহ উচ্চপর্যায়ের একটি কর্পোরেট প্রতিনিধি দল।
বৈঠকে ভারতে গাড়ি উৎপাদন ও রফতানি বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় যন্ত্রাংশের ব্যবহার বা লোকালাইজেশন বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে উৎসাহ এবং বিশ্ব অটোমোবাইল শিল্পে ভারতের অবস্থান আরও মজবুত করার বিষয়েও আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রীর দফতরের তরফে X-এ একটি পোস্টে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক অটোমোবাইল ভ্যালু চেনে ভারতের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং দেশের গাড়ি শিল্পের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে।
Minister @PiyushGoyal met a delegation led by Mr. Piyush Arora, MD & CEO of Škoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL). Discussions focused on expanding automobile exports, enhancing India’s position as a global automotive manufacturing hub and advancing electric vehicle manufacturing. Also explored opportunities to deepen localisation, encourage innovation and strengthen India’s integration into global automotive value chains. @SkodaIndia— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) November 9, 2026
EV উৎপাদন ও গাড়ি রফতানিতে জোর
বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশের বাজারে ভারত থেকে আরও বেশি গাড়ি রফতানির সম্ভাবনা নিয়ে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। একইসঙ্গে দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়টিও উঠে আসে বৈঠকে। পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি যন্ত্রাংশের ব্যবহার বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়।
দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাজারে গাড়ি উৎপাদন ও রফতানির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রের প্রচেষ্টার মধ্যেই এই বৈঠক হল। গাড়ি তৈরিতে দেশীয় যন্ত্রাংশের ব্যবহার বাড়লে নির্মাতাদের সরবরাহ ব্যবস্থাও আরও মজবুত হতে পারে। পাশাপাশি আমদানি নির্ভরতা কমানোর সুযোগ তৈরি হবে।
অন্যদিকে, ভারতে নিজেদের ব্যবসা ও পরিষেবার পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েও এগোচ্ছে Skoda Auto India। সম্প্রতি দেশের 29টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 193টি শহরে সংস্থার গ্রাহক পরিষেবা নেটওয়ার্ক 350টি টাচপয়েন্টের গণ্ডি পেরিয়েছে।
গত 30 অক্টোবর মণিপুরের ইম্ফলে নতুন একটি আউটলেট চালুর মাধ্যমে এই মাইলফলক অর্জন করে সংস্থাটি। এর ফলে SAVWIPL গ্রুপের প্রথম ব্র্যান্ড হিসেবে মণিপুরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করল Skoda।
সংস্থার নেটওয়ার্ক 2021 সালে 191টি টাচপয়েন্ট থেকে বেড়ে 2025 সালে 325টিতে পৌঁছেছিল। 2026 সালের অক্টোবর মাসে তা 350 ছাড়িয়েছে। বর্তমানে Skoda-র 270টি বিক্রয়কেন্দ্র, 203টি বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবা কেন্দ্র এবং 79 জন ডিলার পার্টনার রয়েছে।
এছাড়াও, গত বছরের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত 38টি নতুন শহরে 58টি শোরুম এবং 34টি নতুন জায়গায় 45টি ওয়ার্কশপ চালু করেছে সংস্থাটি।
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