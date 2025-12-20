পুরনো ফোন দিয়ে নিন নতুন মডেল, ভারতে Pixel Upgrade Program চালু করল Google

পুরনো ফোন দিয়ে নিন নতুন মডেল, ভারতে Pixel Upgrade Program চালু করল Google
Published : December 20, 2025 at 4:31 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে Pixel Upgrade Program চালু করল Google ৷ এর মাধ্যমে Pixel ক্রেতারা সহজ EMI এর সুবিধা পাবেন ৷ এছাড়াও প্রতিবছর নিজের Pixel স্মার্টফোন আপগ্রেড করার সুযোগও রয়েছে ৷ Cashify, Bajaj Finance এবং HDFC ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই সুবিধা চালু করেছে Google ৷ Pixel Upgrade Program এর মাধ্যমে সর্বনিম্ন 3333 টাকার মাসিক কিস্তিতে Pixel স্মার্টফোন কেনা সম্ভব ৷
Pixel Upgrade Program কীভাবে কাজ করবে ?
এই প্রোগ্রামটি গোটা দেশের নির্দিষ্ট কিছু স্টোরে উপলব্ধ থাকবে ৷ 2026 সালের 30 জুন পর্যন্ত ক্রেতারা এই সুবিধা নিতে পারবেন ৷ ক্রেতারা Pixel 10 সিরিজের যে কোনও ফোন কিনতে পারবেন ৷ তারমধ্যে রয়েছে Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, এবং Pixel 10 Pro Fold ৷ 24 মাসের No Cost EMI স্কিমের মাধ্যমে যেকোনও মডেল কিনতে পারবেন ৷ তবে নো কস্ট EMI এর জন্য Bajaj Finance অথবা HDFC Bank-এর ক্রেডিট কার্ড থাকতে হবে ৷
এই সুবিধা নেওয়ার জন্য Pixel এর যেকোনও মডেলের ফোন কেনার 30 দিনের মধ্যে Cashify ওয়েবসাইটে নথিভুক্ত করতে হবে ৷ নবম EMI দেওয়ার পর থেকে 15 তম EMI দেওয়ার মধ্যে যে কোনও সময় নিজের Pixel মডেল আপগ্রেড করতে পারবেন ৷ অর্থাৎ পুরনো মডেল বদলে কোনও নতুন মডেল নিতে পারবেন ৷
যখনই নতুন ফোন ক্রেতা কিনবেন তখন পুরনো ফোনটি ক্যাশিফাই কিনে নেবে ৷ গুগল তাদের ব্লগ পোস্টে জানিয়েছে, সেক্ষেত্রে পুরনো ফোনটি চালু রাখতে হবে ৷ অর্থাৎ যেন পাওয়ার অন হয় ৷ তবেই সেই ফোনটি ক্যাশিফাই অ্য়াকসেপ্ট করবে ৷ এবং সেই ফোনের বকেয়া EMI মিটিয়ে দেবে ক্যাশিফাই ৷ এবং পরিবর্তে নতুন ফোনের জন্য 24 মাসের একটি নতুন EMI প্ল্য়ান চালু হবে ৷
গুগলের তরফে জানানো হয়েছে, পুরনো Pixel মডেল এক্সচেঞ্জ করলে সর্বোচ্চ 7000 টাকা এক্সচেঞ্জ বোনাস পাওয়া যাবে ৷ এর সঙ্গে আরও কিছু সুবিধা পাবেন ক্রেতারা ৷ তারমধ্যে রয়েছে -
- Google AI বার্ষিক প্ল্য়ান
- 6 মাসের জন্য Fitbit প্রিমিয়াম প্ল্য়ান
- তিন মাসের জন্য Youtube Premium প্ল্য়ান
Pixel Upgrade Program ছাড়াও ভারতে Year End Sale চালু করবে Google ৷ এর মাধ্যমে Pixel 10 সিরিজ, Pixel Watch 3, Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2 ডিভাইসে স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে ৷