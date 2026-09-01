ভারতে 5G স্মার্টফোন লঞ্চ করবে Philips, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ? দাম কত জানুন

ভারতে 5G স্মার্টফোন লঞ্চ করবে Philips, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ? দাম কত জানুন
যেহেতু Amazon এ যেহেতু ডেডিকেটেড ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করা হয়েছে সেই কারণে ফোনটি Amazon এর মাধ্যমেই বিক্রি করা হবে ৷
Published : September 1, 2026 at 8:39 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে প্রথম 5G স্মার্টফোন লঞ্চ করতে চলেছে অতি পরিচিত ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড Philips ৷ 2 সেপ্টেম্বর এই ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷ যদিও ফোনটির অফিসিয়াল নাম জানানো হয়নি ৷ অ্যামাজনে ফোনটির জন্য একটি ডেডিকেটেড পেজ তৈরি করা হয়েছে ৷ সেখানে ফোনটির ফিচার সম্পর্কে একাধিক তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ প্রকাশ করা হয়েছে একটি ডিজাইন এবং কী স্পেসিফিকেশন (Key Specifications) ৷ ফোনে রয়েছে একটি 64 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যা AI নির্ভর ৷
Philips 5G Phone Launching Soon in India
Amazon এর তরফে যে ডেডিকেটেড পেজটি লঞ্চ করা হয়েছে তাতে একপ্রকার নিশ্চিত 2 সেপ্টেম্বরই এই ফোনটি বাজারে আসছে ৷ একটি ডিজাইনই সেখানে দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে রয়েছে, ওই ফোনটির কালো, গ্রে ও সাদা শেডের তিনটি মডেল ৷ যদিও মডেলগুলির অফিসিয়াল নাম এখনও জানানো হয়নি ৷
রিয়ার প্যানেলের লেফ্ট কর্নারে একটি ডেডিকেটেড ক্যামেরা মডিউল তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখানে ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে ৷ প্রাইমারি ক্যামেরা 64 মেগাপিক্সেলের রয়েছে ৷ সেকেন্ডারি ক্যামেরা কত মেগাপিক্সেলের রয়েছে সেই বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷ ফোনটির কর্নারগুলি রাউন্ড আকৃতির রয়েছে ৷ হোল পাঞ্চ ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ এবং স্ক্রিনে একটি স্লিম বেজ়েল দেওয়া হয়েছে ৷
Price and availability
ফোনটির দামের বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷ অন্যদিকে যেহেতু Amazon এ যেহেতু ডেডিকেটেড ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করা হয়েছে সেই কারণে ফোনটি Amazon এর মাধ্যমেই বিক্রি করা হবে ৷ পাশাপাশি একাধিক রিটেল স্টোরের মাধ্যমেও বিক্রি করা হবে ৷
নেদারল্যান্ডের এই সংস্থাটি মূলত ঘরোয়া বিভিন্ন সামগ্রী এবং মেডিক্যাল প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে ৷ তবে ভারতে এটাই তাদের প্রথম 5G স্মার্টফোন ৷
এই ফোনটির বিষয়ে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এখনও প্রকাশ্য়ে আসেনি ৷ তবে বেশ কিছু তথ্য় জানা গিয়েছে ৷ ফোনটিতে রয়েছে 120Hz রিফ্রেস রেট ডিসপ্লে ৷ মোট দুটি কনফিগারেশনে ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷ RAM থাকবে 6GB ও 8GB , এবং 128GB ও 256GB-র স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট থাকবে ৷ সেলফি ও ভিডিয়ো কলিংয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা ৷
ডুয়েল স্টিরিও স্পিকার থাকবে ৷ যেখান থেকে আলট্রা ম্যাক্স অডিয়ো আউটপুট সম্ভব ৷ IP64 রেটিং থাকবে ৷