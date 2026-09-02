Philips S7221 5G স্মার্টফোন লঞ্চ হল ভারতে, জলের দরে এই স্মার্টফোন দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে কেমন হতে পারে ?
Philips S7221 5G Smartphone Specifications : Philips S7221 5G-তে দেওয়া হয়েছে 6.67-inch HD (720x1,600 pixels) LCD প্যানেল ৷
Published : September 2, 2026 at 1:48 PM IST
হায়দরাবাদ : Philips ভারতে লঞ্চ করল তাদের S7221 5G স্মার্টফোন ৷ এই মডেলটির দাম শুরু হচ্ছে 20,499 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে পাওয়া যাবে 6GB + 128GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি ৷ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon থেকে এই ফোনটি বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ এছাড়াও 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের একটি মডেলও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই ফোনে রয়েছে 6.67-ইঞ্চির HD+ ডিসপ্লে, Android 16 ৷ 5G processor, dual 5G SIM সাপোর্টও রয়েছে ৷ এছাড়াও 5,700mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ ফটোগ্রাফির জন্য এই মডেলটিতে রয়েছে 64-megapixel রিয়ার ক্যামেরা এবং 16-megapixel ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ ক্যামেরায় AI ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷
Philips S7221 5G Smartphone Price in India and Availability
Philips S7221 5G-র দাম রাখা হয়েছে 20,499 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 6GB + 128GB ভ্যারিয়েন্ট এবং 8GB + 128GB অপশনের দাম রাখা হয়েছে 22,499 টাকা ৷ Amazon এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে অর্ডার দিতে পারবেন এই মডেলটি ৷ Black, Blue এবং Grey কালার অপশনে ফোনটি পাওয়া যাবে ৷
|Varients
|Price
|How to Order
|6GB + 128GB
|20,499 টাকা
|Amazon
|8GB + 128GB
|22,499 টাকা
Philips S7221 5G Features, Specifications
Philips S7221 5G-তে দেওয়া হয়েছে 6.67-inch HD (720x1,600 pixels) LCD প্যানেল ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ octa-core Spreadtrum T765 চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ 8GB পর্যন্ত LPDDR4 RAM এবং 128GB of ইন্টারন্যাল স্টোরেজের মোট দুটি মডেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Android 16 রয়েছে এই মডেলটিতে ৷
ফোটোগ্রাফির জন্য Philips S7221 5G ফোনে দেওয়া হয়েছে 64-megapixel রিয়ার ক্যামেরা একটি ফ্ল্যাশ ইউনিট এবং একটি 16-megapixel-এর ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ ক্যামেরায় AI অপটিমাইজেশন সুবিধা রয়েছে ৷ ডুয়েল স্টিরিও স্পিকার রয়েছে ৷
কানেক্টিভিটির জন্য Philips S7221 5G ফোনে দেওয়া হয়েছে dual nano-SIMs, 5G, Wi-Fi, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, Bluetooth এবং USB Type-C ৷ ফোনটিতে IP64 রেটিং রয়েছে ৷ ফলে ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷ সাইডে একটি সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷
5,700mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে Philips S7221 5G স্মার্টফোনে ৷ যা 25W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ প্রতিটি মডেলের সঙ্গে একটি করে চার্জার, স্ক্রিন প্রটেক্টর ও ফোন কভার দেওয়া হয়েছে ৷
|Display
|6.67-inch HD (720x1,600 pixels) LCD
120Hz
|Ram
|6GB
|8GB
|Storage
|128GB
|Camera (Rear)
|64-megapixel
|Camera (Front)
|16-megapixel
|SoC
|octa-core Spreadtrum T765 চিপসেট
|Battery
|5,700mAh