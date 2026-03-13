রিসার্চ থেকে ইমেল, মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়াই দৈনন্দিন কাজ সারবে Perplexity AI Computer
Published : March 13, 2026 at 4:49 PM IST
হায়দরাবাদ : Perplexity AI লঞ্চ করল আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স পার্সোনাল কম্পিউটার ৷ এটি ইউজারের একটি ডিজিট্যাল প্রক্সি হিসেবে কাজ করবে ৷ অর্থাৎ হিউম্যান ব্যবহারকারীর বদলে এই AI পার্সোনাল কম্পিউটার যাবতীয় কাজ সারবে ৷ ইমেল লেখা থেকে শুরু করে, রিসার্চ এবং কম্পিউটারের যাবতীয় ফাইল হ্যান্ডেলের কাজগুলি করতে পারবে এই AI এজেন্ট ৷ এর কয়েক সপ্তাহ আগেই লঞ্চ পারপ্লেকসিটি লঞ্চ করেছিল তাদের Perplexity Computer ৷
নতুন এই AI এজেন্টটি Mac Mini তে কাজ করার জন্য় বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে ৷ সিস্টেমে 24/7 কাজ করতে সক্ষম ৷ নিজে থেকে সব কাজ করতে পারলেও গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে প্রতিবার হিউম্যান ইউজারের অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন ৷
ওয়েটলিস্ট হিসেবে Perplexity Max সাবস্ক্রাইবাররা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ সেক্ষেত্রে 200 মার্কিন ডলার করে খরচ করতে হবে ব্যবহারকারীদের ৷ এবং এই টাকার বিনিময়ে 10 হাজার মাসিক কম্পিউটার ক্রেডিট পাওয়া যাবে ৷
Perplexity Computer এর AI এজেন্ট লঞ্চ করার পিছনে সংস্থাটি জানিয়েছে, ব্যবহারকারীদের কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সয়ংক্রিয় করার জন্য এই ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীদের কম্পিউটার ব্যবহার আরও সুবিদাজনক হবে ৷ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কোনও টপিক রিসার্চ, ইমেল লেখা, মর্নিং ব্রিফ তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সেরে ফেলতে পারবে ৷
ব্যবহারকারীরা তাঁদের নিজেদের সুবিধামতো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM) বেছে নিতে পারবেন ৷ যে যে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল - Gemini, Claude, Grok এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মডেল ৷ এছাড়াও একসঙ্গে একাধিক LLM ব্যবহারও করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Announcing Personal Computer.— Perplexity (@perplexity_ai) March 11, 2026
Personal Computer is an always on, local merge with Perplexity Computer that works for you 24/7.
It's personal, secure, and works across your files, apps, and sessions through a continuously running Mac mini. pic.twitter.com/EpvilVX6XZ
সাধারণ কম্পিউটারের থেকে Perplexity Computer একটু ভিন্ন ৷ কারণ সাধারণ কম্পিউটারে ইনস্ট্রাকশন পাওয়ার পরই কাজ করতে পারে ৷ কিন্তু পারপ্লেক্সসিটি কম্পিউটার নিজে থেকেই কাজ বুঝে নিয়ে টাস্ক শেষ করে ৷
এটি একটি এন্টারপ্রাইজ কম্পিউটার বলা হচ্ছে ৷ Computer For Enterprise হল একটি AI এজেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা ডিজিট্যাল ওয়ার্ক করতে সক্ষম ৷ সাধারণ চ্যাটের পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান যেমন ওয়ার্কফ্লো ম্যানেজমেন্ট, রিসার্চ, ডাটা প্রসেসিংয়ের মতো কাজগুলি করতে পারে এই প্ল্যাটফর্ম ৷