এই নিয়ম না মানলে ব্যবহার করা যাবে না FB, Insta ! আজ থেকে নয়া নিয়ম

এই নিয়ম না মানলে ব্যবহার করা যাবে না FB, Insta ! আজ থেকে নয়া নিয়ম
Social media Platform Ban : 2024 সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত এক নির্দেশিকায় জানানো হয়, ১৬ বছরের নীচে বয়সীরা কোনও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না৷
Published : December 10, 2025 at 10:58 AM IST
হায়দরাবাদ : বুধবার অর্থাৎ 10 ডিসেম্বর থেকে 16 বছরের কম বয়সীরা আর কোনও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্ম ব্যবহার করতে পারবে না ৷ এই নিয়ম চালু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় ৷ ইতিমধ্যে তার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
কেন এই নিয়ম লাগু করা হয়েছে ?
2024 সালের নভেম্বর মাসে একটি নির্দেশিকা জারি করে অস্ট্রেলিয়া প্রশাসন। ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়, সেই দেশের ১৬ বছরের নীচে যাদের বয়স তারা কোনও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ নতুন প্রোফাইল খোলা যেমন অবৈধ ঘোষণা করা হয় তেমনই 16 বছরের নীচে যাদের প্রোফাইল রয়েছে সেই প্রোফাইলগুলোও ডিলিট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷
যে সব প্ল্য়াটফর্মে অ্য়াকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সেগুলি হল - Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X এবং YouTube ৷
অস্ট্রেলিয়ান প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শিশুদের নিরাপদে রাখার জন্যই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ তাদের দাবি, সোশ্য়াল মিডিয়ার মাধ্যমে সাইবারক্রাইমের ঘটনা য়েমন বেড়ে গিয়েছে তেমন এমনই বেশ কিছু কন্টেন্ট রয়েছে যেগুলি শিশুমনে খারাপ প্রভাব পড়ে ৷ আর সেই কারণে 16 বছরের নীচে ব্যবহারকারীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷
সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মগুলিকে 10 ডিসেম্বরের মধ্যে সময় ধার্য করা হয়েছিল ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওই দিনের মধ্যেই ডিলিট করতে হবে 16 বছরের কম বয়সীদের অ্য়াকাউন্ট ৷ সেইমতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মগুলি সব অ্য়াকাউন্ট ডিলিট করে দেয় ৷ এমনকি নির্দেশ পালনে অনীহা থাকলে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মগুলি 32 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতিপূরণের মুখে পড়বে বলেও জানানো হয়েছিল ৷ ফেসবুক ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে 3 লাখ অ্য়াকাউন্ট ডিলিট করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
যদিও এই নির্দেশিকার বিরোধিতা করেছে মানবাধিকার সংগঠন অ্য়ামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, এবার বয়স লুকিয়ে শিশুরা সোশ্যাল মিডিয়ায় আসবে ৷ তাদেরকে কেউ আটকাতে পারবে না ৷ বরং এতে বিপদ আরও বাড়বে ৷ যদিও এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেই বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷