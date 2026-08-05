ক্ষমা চাইতে হবে জুকারবার্গকে, প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ডিলিট ইস্য়ুতে কেন্দ্রের চাপে ব্যাকফুটে Meta ?

ক্ষমা চাইতে হবে জুকারবার্গকে, প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ডিলিট ইস্য়ুতে কেন্দ্রের চাপে ব্যাকফুটে Meta ?
গত 3 অগস্ট ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে নিয়ে একটি বৈঠক করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেখানে সোশাল মিডিয়ার রুলস ও রেগুলেশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
Published : August 5, 2026 at 1:32 PM IST
হায়দরাবাদ: এবার কি আরও চাপে পড়ল সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম Meta ? কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিডিয়ো রিমুভ করার ঘটনায় এবার সরাসরি মেটা CEO মার্ক জাকারবার্গের হস্তক্ষেপের দাবি তুলল সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি ৷ দাবি করা হয়েছে, ওই ঘটনায় মার্ক জুকারবার্গকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷
এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব এস কৃষ্ণণের কাছে একটি চিঠি লিখেছেন সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির এক সদস্য ৷ ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ভিডিয়ো রিমুভ করার ঘটনায় ক্ষমা চাইতে হবে মার্ক জাকারবার্গকে ৷ এই চিঠি পাওয়ার তিন দিনের মধ্যেই ক্ষমা চাওয়ার দাবি করা হয়েছে ৷ আর যদি জাকারবার্গ এই দাবি না মানেন তাহলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের 79(3) ধারা তুলে নেওয়া হবে ৷ এবং পাবলিশারের অর্থাৎ প্রকাশকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে ৷
গত 3 অগস্ট ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে নিয়ে একটি বৈঠক করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রক, এবং মেটা, গুগল, ইউটিউব, এক্স, স্ন্যাপচ্যাটের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মের আধিকারিকরা ৷ সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমগুলির রুলস ও রেগুলেশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
মার্ক জুকারবার্গের ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গ ওই সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন নিশিকান্ত দুবে সংবাদসংস্থা ANI-কে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিডিয়ো সরিয়েছে মেটা ইন্ডিয়া ৷ এমন কাজ যে এইবার প্রথম হয়েছে এমনটা নয় ৷ আপনারা যদি মনে করে দেখেন জানুয়ারিতে মার্ক জাকারবার্গ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে এমন একটি মন্তব্য করেছিলেন ৷ এবং পরে ক্ষমাও চেয়েছিলেন ৷ অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায় তাঁর লক্ষ্য দেশকে অশান্ত করা ৷ রাত সাড়ে 12টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো রিমুভ করা হয়েছিল ৷ এবং সেটা তারা (পড়ুন মেটা) স্বীকারও করেছে ৷ এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের কমিটি ইতিমধ্যে দু'টি বিষয় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে মার্ক জুকারবার্গকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ যদি তিনি ক্ষমা না চান তার উপর থেকে তথ্য প্রযুক্তি আইনের 79 নম্বর ধারা তুলে নেওয়া হবে ৷"
আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বৈঠক করবে মেটার গ্লোবাল টিমের আধিকারিকরা ৷ ইতিমধ্যে তাঁরা ভারতে এসে পৌঁছেছেন বলে খবর ৷ ওই টিমে উপস্থিত থাকতে পারেন মেটার গ্লোবাল পাবলিক পলিসি হেড ৷ প্রধামন্ত্রীর ভিডিয়ো রিমুভ করার প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁকে তলব করা হয়েছিল ৷ সেই মতো তিনি ও আরও সদস্যরা দেখা করবেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে ৷ এবং প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো রিমুভ-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা ৷
কী ঘটেছিল
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিলেন পড়ুয়ারা ৷ তাঁদের মধ্যে সিংহভাগই Gen Z ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে 23 জুলাই রাতে ইনস্টাগ্রামে একটি রিল পোস্ট করেন নরেন্দ্র মোদী ৷ ওই একই রিল তাঁর ফেসবুক প্রোফাইল থেকেও শেয়ার করা হয় ৷ উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা যাতে Gen Z-র কাছে পৌঁছয় ৷
ঘটনার সূত্রপাত তার পর থেকেই ৷ হঠাৎ করেই ফেসবুকের তরফে ওই রিল মুছে (Remove) দেওয়া হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, আইনি জটিলতার কারণেই ওই রিল মুছে দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও এরপর ভুল বুঝতে পেরে মেটা ফের রিলটি রিস্টোর করে ৷ ফলে বর্তমানে রিলটি দেখা যাচ্ছে ৷ তাদের তরফে জানানো হয়, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই ৷ পুরো ঘটনায় তারা দুঃখপ্রকাশও করে ৷