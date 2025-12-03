FB, Insta-র ফিড স্ক্রল করে ক্লান্ত ? আপনি তাহলে Rage Bait -এর শিকার ! নতুন এই শব্দটি শুনেছেন ?
Published : December 3, 2025 at 11:20 AM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘক্ষণ ধরে সোশ্য়াল মিডিয়ার ফিড স্ক্রল করছেন ৷ কিন্তু এবার কি একটু বিরক্ত লাগছে ? অকারণেই রেগে যাচ্ছেন ? উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে আপনি সম্ভবত রেজ-বেইটের (Rage Bait) শিকার ৷
রেজ বেইট, কথাটা হয়তো অনেকেই শোনেননি ৷ না শোনারই কথা ৷ কারণ বাংলায় খুব একটা ব্যবহার করা হয় না ৷ তবে এই শব্দটিই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস 2025 সালের সালের বেস্ট ওয়ার্ড বা বর্ষসেরা ওয়ার্ডের তকমা দিয়েছে ৷ অভিধান প্রকাশনা সংস্থাটি জানিয়েছে, গত 12 মাসে রেজ বেইটের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় তিন গুণ ৷
রেজ বেইট কী?
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস Rage Bait এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেখানে এই শব্দটিকে Noun হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে ৷ এবং এর সঙ্গে শব্দটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - " Online content deliberately designed to elicit anger or outrage by being frustrating, provocative, or offensive, typically posted in order to increase traffic to or engagement with a particular web page or social media account."
অর্থাৎ যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, রেজ বেইট হল এমন অনলাইন কন্টেন্ট বা অনলাইন কন্টেন্ট ফিড যা ব্যবহারকারীদের হতাশ, রাগী ও ক্ষুব্ধ করে তোলে ৷ মূলত সোশ্য়াল মিডিয়ার ট্র্যাফিক, এনগেজমেন্ট বাড়াতে এই স্ট্র্য়াটেজি নেন অনেকেই ৷
যাঁরা একটু ইন্টারনেট বা সোশ্য়াল মিডিয়া নিয়ে মেতে থাকি তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানি ক্লিকবেইট শব্দটি ৷ রেজ বেইট শব্দটি অনেকটা ক্লিকবেইট শব্দের মতোই ৷ তবে সেক্ষেত্রে রেজ বেইট ব্যবহারকারীদের আরও রাগিয়ে তোলে ৷
বর্ষসেরা তকমা দেওয়ার পর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের অক্সফোর্ড ল্যাঙ্গুয়েজের প্রেসিডেন্ট ক্যাসপার গ্রাথোল বলেন, "রেজ বেইট শব্দটির অস্তিত্ব ছিল ৷ কিন্তু কয়েক বছরে ব্যাপকভাবে এই শব্দটির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ অনলাইনে বিভিন্ন কৌশলগত কারণে এই শব্দটির ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ৷"
তিনি এইপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন, গতবছর Brain Rot শব্দটিকে বর্ষসেরা উপাধি দেওয়া হয়েছিল ৷ দীর্ঘক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করার পর মানসিকভাবে যে বিধ্বস্থ অবস্থা তৈরি হয় তারই ইংরেজি শব্দ Brain Rot ৷