IPL এর টিকিটে বড়সড় স্ক্যাম ! সতর্ক না হলেই বিপদ
এই 1000টি ভুয়ো ওয়েবসাইটের মধ্যে প্রায় 600-এর বেশি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র ভুয়ো টিকিট বিক্রি করার জন্য ।
Published : May 13, 2026 at 3:39 PM IST
হায়দরাবাদ : আইপিএল (IPL) মানেই ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে একটা আলাদা উন্মাদনা । কিন্তু এই উন্মাদনাকেই এখন হাতিয়ার করছে সাইবার অপরাধীরা । আপনিও কি অনলাইনে আইপিএলের টিকিট খুঁজছেন? কিংবা ভাবছেন ফ্রিতে লাইভ স্ট্রিম (Free Live Stream) দেখে নেবেন ? তাহলে এখনই সাবধান হন । সম্প্রতি সামনে এসেছে এক ভয়ঙ্কর তথ্য । ক্লাউডসেক (CloudSEK) নামের একটি সাইবার সিকিউরিটি সংস্থার রিপোর্টে জানা গেছে, আইপিএলকে কেন্দ্র করে প্রায় 1000-এর বেশি ভুয়ো ওয়েবসাইট বা ডোমেন তৈরি করা হয়েছে। এই সাইটগুলোর মাধ্যমে ক্রিকেট প্রেমীদের সঙ্গে প্রতারণা করে লাখ লাখ টাকা লুট করা করছে প্রতারকরা ।
কীভাবে চলছে এই ফাঁদ?
বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই 1000টি ভুয়ো ওয়েবসাইটের মধ্যে প্রায় 600-এর বেশি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র ভুয়ো টিকিট বিক্রি করার জন্য । আর বাকি 400-এর বেশি ওয়েবসাইট ফ্রিতে খেলা দেখানোর টোপ দিচ্ছে দর্শকদের । যখনই কোনও হাই-প্রোফাইল ম্যাচ থাকে, তখন টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে থাকে । ঠিক সেই সুযোগটাই নিচ্ছে স্ক্যামাররা।
প্রথমত হুবহু আসল ওয়েবসাইটের মতো দেখতে এই জাল ওয়েবসাইটগুলি ৷ বিভিন্ন নামী অনলাইন প্ল্যাটফর্মের লোগো, লেআউট নকল করে তৈরি করা হচ্ছে ওই ওয়েবসাইটগুলি । যা সাধারণ মানুষের পক্ষে চট করে বোঝা একপ্রকার অসম্ভব ৷
ডিটেলস চুরি ও পেমেন্ট: টিকিট বুক করার নামে নাম, ফোন নম্বর, আধার নম্বরের মতো জরুরি তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে । এরপর ইউপিআই (UPI), কিউআর কোড (QR Code) বা কার্ডের মাধ্যমে টাকা পেমেন্ট করতে বলা হচ্ছে ।
নকল পিডিএফ টিকিট: টাকা দেওয়ার পর আপনাকে ইমেল বা হোয়াটসঅ্যাপে একটি ক্রেতাদের (PDF) টিকিটও পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে । যাতে বুকিং আইডি এবং কিউআর কোডও থাকে । কিন্তু স্টেডিয়ামে যাওয়ার পর আসল বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷ টিকিট স্ক্যান করেও ঢোকার অনুমতি পাওয়া যায় না ৷
ফ্রি স্ট্রিম ও ম্যালওয়্যার: যাঁরা ফ্রিতে খেলা দেখতে চান, তাঁদের জন্য রয়েছে আরও বড় বিপদ। এই 400-এর বেশি ভুয়ো ফ্রি স্ট্রিমিং সাইটে ক্লিক করলেই ফোনের বা ল্যাপটপের বারোটা বেজে যায় । লিঙ্কে ক্লিক করা মাত্রই আপনার ডিভাইসে ঢুকে পড়ছে বিপজ্জনক ম্যালওয়্যার (Malware) বা ভাইরাস। এর ফলে আপনার ফোনের সমস্ত পাসওয়ার্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য হ্যাকারদের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।
এই বিষয়ে CloudSEK এর নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সৌরজিৎ চক্রবর্তী বলেন, "ফেক টিকিটিং সিস্টেম দেখলেই বোঝা যায় কীভাবে স্ক্যামে ভরে গিয়েছে ৷ তারা যে শুধু টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এমনটা নয় ৷ ডিভাইসের মধ্যে যাবতীয় কথপোকথন, আর্থিক তথ্য এবং বিভিন্ন গোপন তথ্যও হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা ৷ এবং পরবর্তীতে সেই ডেটা অন্যত্র ব্যবহার করে ফের প্রতারণা করা হচ্ছে ৷"