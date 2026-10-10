ফের কি ফিরতে চলেছে Orkut ? সোশাল মিডিয়া জগতে জোর জল্পনা

ফের কি ফিরতে চলেছে Orkut ? সোশাল মিডিয়া জগতে জোর জল্পনা
বৃহস্পতিবার X-এ একটি পোস্ট করেন বুয়ুককোকতেন । ব্যবহারকারীদের Orkut.com ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন ।
Published : October 10, 2026 at 8:26 PM IST
হায়দরাবাদ : একসময় সোশাল মিডিয়ার দুনিয়ায় জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত ছিল Orkut। বিশেষ করে ভারত ও ব্রাজিলে এই প্ল্যাটফর্মের বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারী ছিলেন । এরই মাঝে আগমন হয় Facebook-এর । এই প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে পড়ে Orkut। প্রতিযোগিতায় 2014 সালের সেপ্টেম্বরে পরিষেবা বন্ধ করে দেয় Google। এক দশকেরও বেশি সময় পর সেই Orkut-ই আবার ফিরতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। পুরনো প্ল্যাটফর্মকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার জন্য এবার ব্যবহারকারীদের সাহায্য চাইলেন এর প্রতিষ্ঠাতা Orkut বুয়ুককোকতেন ।
বৃহস্পতিবার X-এ একটি পোস্ট করেন বুয়ুককোকতেন । ব্যবহারকারীদের Orkut.com ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন । পাশাপাশি, অন্যদেরও এই উদ্যোগে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বলেছেন তিনি । তবে কবে নাগাদ Orkut ফিরতে পারে, কিংবা নতুন করে প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানাননি প্রতিষ্ঠাতা।
2004 সালে Google-এ কাজ করার সময় পার্শ্বপ্রকল্প হিসেবে Orkut তৈরি করেছিলেন বুয়ুককোকতেন । ধীরে ধীরে ভারত ও ব্রাজিলে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। কিন্তু Facebook-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় Google। সেই সময় সংস্থাটি Google+ এবং YouTube-এর মতো অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল।
Orkut.com-এ প্রকাশিত একটি চিঠিতে গত দুই দশকে সোশ্যাল মিডিয়ার বিবর্তন নিয়ে নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন বুয়ুককোকতেন । তাঁর মতে, অ্যালগরিদমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং AI-নির্ভর কনটেন্টের বিস্তার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মূল উদ্দেশ্যকেই বদলে দিচ্ছে।
তাঁর কথায়, “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অসাধারণ প্রযুক্তি। কিন্তু এর ফলে সেই মূল ধারণাটিই হারিয়ে যাচ্ছে, যা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংকে বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল—অন্য প্রান্তে একজন প্রকৃত মানুষ রয়েছেন।”
বুয়ুককোকতেন-এর মতে, ইন্টারনেটের সেই পুরনো পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে, যেখানে প্রকৃত মানুষ, আন্তরিক যোগাযোগ এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার অনুভূতি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
Orkut বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের দুনিয়ায় নতুন করে কাজ করার চেষ্টা করেছেন বুয়ুককোকতেন। 2016 সালে তিনি Hello নামে একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করেন। একই ধরনের আগ্রহের মানুষদের একত্রিত করাই ছিল এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য। বিশ্বজুড়ে 20 লক্ষেরও বেশি ডাউনলোড হলেও 2020 সালে বন্ধ হয়ে যায় Hello। তুলনায়, Orkut-এর সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় 30 কোটি।
2022 সালে Orkut.com-এ একটি বার্তার মাধ্যমে নতুন কিছু তৈরির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। পরে 2024 সালে WIRED-কে তিনি জানান, AI এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে মানুষকে একত্রিত করা ও কমিউনিটি গড়ে তোলার উপযোগী একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছেন তিনি। যদিও সেই প্ল্যাটফর্ম এখনও চালু হয়নি।
এবার Orkut ফিরিয়ে আনার উদ্যোগে ব্যবহারকারীদের সমর্থন চাইলেও নতুন সংস্করণ আদৌ তৈরি হচ্ছে কি না, কিংবা ভবিষ্যতে সেটি চালু হবে কি না, তা এখনও অনিশ্চিত। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে Orkut-এর কাছে ইমেল পাঠানো হলেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।