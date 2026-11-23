চন্দ্রঅভিযানে গিয়ে আর হবে না খাবারের ঘাটতি ! কৃত্রিমভাবে তৈরি চাঁদের মাটিতে ফলল আলু
দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা চাঁদে থাকবেন তাঁদের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত খাবার। কিন্তু দীর্ঘ দিনের খাবার একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া বেশ সমস্যার । সেই সমস্যা মিটবে এবার ।
Published : November 23, 2026 at 4:25 PM IST
হায়দরাবাদ : চাঁদের মাটিতে আলু চাষ করে সফল হলেন বিজ্ঞানীরা। চাঁদের মাটির অনুকরণে তৈরি মাটিতে জৈব সার মিশিয়ে সম্পূর্ণ আলু গাছের বৃদ্ধি ও আলু উৎপাদন করাও সম্পন্ন হয়েছে । শুধু তাই নয়, উৎপাদিত আলু খাওয়ার উপযোগী এবং তার পুষ্টিগুণও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষের দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের ক্ষেত্রে খাবারের জোগান নিশ্চিত করার পথে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।
19 নভেম্বর 2026-এ npj Microgravity জার্নালে এই গবেষণাটি প্রকাশ করেছেন Oregon State University-র বিজ্ঞানীরা। David Handy এবং Aymeric Goyer-এর নেতৃত্বে গবেষক দলটি NASA-র Artemis কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ সময়ের জন্য যাঁরা চাঁদে যাবেন তাঁদের খাবারের পর্যাপ্ত জোগানের জন্য চাঁদের মাটিতে আলু ফলানোর চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা । এবং সেই সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় ।
চাঁদে আলু চাষ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা চাঁদে থাকবেন তাঁদের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত খাবার । কিন্তু দীর্ঘ দিনের খাবার একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া বেশ সমস্যার । দ্বিতীয়ত কোনও কারণে চাঁদে থাকার সময় বৃদ্ধি হলেও প্রয়োজন অতিরিক্ত খাদ্য । ফলে চাঁদে আলু চাষ হলে সহজেই তা ব্যবহার করতে পারবেন মহাকাশচারীরা । অন্য সবজির তুলনায় আলু বেশি ক্যালরি উৎপাদন করতে পারে। পাশাপাশি আলু খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ অভিযানে খাবারের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে আলু ।
কিন্তু চাঁদের মাটিতে চাষ করা সহজ নয়। চাঁদের পৃষ্ঠে থাকা Regolith বা ধুলোময় পাথুরে স্তরে নাইট্রোজেনের অভাব রয়েছে। এই মাটিতে জল নিষ্কাশনের সমস্যাও রয়েছে। পাশাপাশি মাটির মধ্যে ধারালো কাচের মতো কণা এবং কিছু ভারী ধাতুর বিষাক্ত মাত্রা থাকতে পারে। ফলে সরাসরি চাঁদের মাটিতে গাছ লাগালে তার বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
কেঁচোর তৈরি জৈব সার মিশিয়ে পরীক্ষা
গবেষণায় বিজ্ঞানীরা লাল খোসার ‘Modoc’ প্রজাতির আলু চাষ করেছেন। চাঁদের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করে তৈরি পাঁচ ধরনের Lunar Regolith Simulant (LRS) ব্যবহার করা হয়েছিল। এর মধ্যে চাঁদের আগ্নেয় সমভূমি বা Mare অঞ্চল এবং পাহাড়ি ও গর্তযুক্ত Highland অঞ্চলের মাটির অনুকরণে মাটি তৈরি করা হয়েছিল। চাঁদের দক্ষিণ মেরুর পরিবেশের অনুকরণে তৈরি মাটিও এই পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রথম পরীক্ষায় LMS-1E নামের Mare অঞ্চলের মাটির অনুকরণে তৈরি মাটিতে আলু লাগানো হয়। ওই মাটির সঙ্গে 15 শতাংশ এবং 30 শতাংশ অনুপাতে কেঁচোসার মিশিয়ে পৃথক পৃথক দুটি মাটি পরীক্ষা করা হয়। ভবিষ্যতে মহাকাশের আবাসস্থলে উদ্ভিদের বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে এই ধরনের সার তৈরির সম্ভাবনা মাথায় রেখেই তা ব্যবহার করা হয়েছিল। শুধুমাত্র চাঁদের মাটির অনুকরণে তৈরি মাটিতে আলু গাছের বৃদ্ধি অত্যন্ত খারাপ হয়। ফলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি । এক্ষেত্রে গাছগুলি ছোট হয়ে যায় এবং শিকড় প্রায় তৈরি হয়নি বললেই চলে। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি Copper Toxicity বা তামার বিষক্রিয়ার লক্ষণ হতে পারে।
তবে জৈব সার মেশানোর পর গাছের বৃদ্ধি উন্নত হয়। 30 শতাংশ Vermicompost বা কেঁচোসার মেশানো মাটিতে উৎপন্ন আলুর ফলন Oregon-এর Columbia Basin অঞ্চলের উর্বর বেলে মাটিতে চাষ করা আলুর সমান, এমনকী কিছু ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি হয়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, জৈব পদার্থ মাটির Copper-এর মতো ভারী ধাতুর প্রভাব কমাতে সাহায্য় করে । ফলে গাছের মধ্যে বিষাক্ত ধাতু প্রবেশের পরিমাণ কমে যায়।
চাঁদের সব মাটিতে একই ফল নয়
দ্বিতীয় পরীক্ষায় পাঁচ ধরনের মাটির অনুকরণে তৈরি Regolith-এ মাত্র 5 শতাংশ জৈব সার মিশিয়ে আলু চাষ করা হয়। চাঁদে কৃষিকাজের প্রাথমিক পর্যায়ে কম পরিমাণ সার ব্যবহার করলে কী ধরনের ফল পাওয়া যায়, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছিল।
সব ধরনের মাটিতেই আলু উৎপন্ন হয়েছে। তবে পৃথিবীর মাটির তুলনায় ফলন কম ছিল এবং মাটির ধরন অনুযায়ী ফলাফলে বড় পার্থক্য দেখা গিয়েছিল।
NUW-LHT-5M নামের Highland অঞ্চলের মাটির অনুকরণে তৈরি মাটিতে আলু গাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে খারাপ হয়। গাছের অঙ্কুরোদ্গম অনেক দেরিতে হয় এবং ফলনও সবচেয়ে কম ছিল। জল দেওয়ার পর মাটি অত্যধিক শক্ত হয়ে যাওয়া এবং মাটির মধ্যে থাকা ধারাল কাচের মতো কণাকে এর সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।
চাঁদের আলু কি খাওয়া নিরাপদ?
চাঁদের মাটিতে চাষ করা আলুতে বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হতে পারে কি না, তা নিয়েও গবেষণা করা হয়েছে। গাছের উপর চাপ তৈরি হলে আলুতে Glycoalkaloids নামের প্রাকৃতিক বিষাক্ত উপাদান বেড়ে যেতে পারে। এর মধ্যে Solanine ও Chaconine রয়েছে। এছাড়া মাটি থেকে ক্ষতিকর ধাতু আলুর মধ্যে প্রবেশ করার আশঙ্কাও থাকে।
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চাঁদের মাটির অনুকরণে তৈরি মাটিতে উৎপন্ন আলুর পুষ্টিগুণ মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। Glycoalkaloids-এর মাত্রাতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাওয়া যায়নি। যদিও কয়েকটি মাটিতে উৎপন্ন আলুর মধ্যে Copper, Zinc এবং Aluminium-এর পরিমাণ সামান্য বেশি পাওয়া গিয়েছে, তবে সামগ্রিক পুষ্টির প্রোফাইল অক্ষুণ্ণ ছিল।
গবেষকরা জানিয়েছেন, 30 শতাংশ Vermicompost মেশানো মাটিতে উৎপন্ন আলু পৃথিবীর উর্বর মাটিতে চাষ করা আলুর মতো বৃদ্ধি ও বিকাশ দেখিয়েছে। অন্যদিকে জৈব সার ছাড়া চাষ করা গাছের বৃদ্ধি অত্যন্ত দুর্বল ছিল। 5 থেকে 15 শতাংশ জৈব সার মেশালে কিছুটা উন্নতি হলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি ফিরে আসেনি।
এই গবেষণা এখনও চলছে। আগামী একটি গবেষণাপত্রে চাঁদের মাটির অনুকরণে তৈরি মাটিতে 10টি আলুর প্রজাতি চাষের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষের স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি বসতি গড়ে উঠলে সেখানে নিজেরাই খাবার উৎপাদন করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
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