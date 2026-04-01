সকাল 6টায় একটা ইমেল, ভারতে চাকরি হারালেন 12 হাজার কর্মী !

সকাল 6টায় একটা ইমেল, ভারতে চাকরি হারালেন 12 হাজার কর্মী !
Published : April 1, 2026 at 4:54 PM IST
হায়দরাবাদ : ফের চাকরি হারালেন হাজার হাজার কর্মী ৷ কারণ 31 মে বিশ্বব্যাপী প্রায় 30 হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ওরাকেল (Oracle) ৷ এরমধ্যে প্রায় 12 হাজার কর্মী ভারতের ৷ সংস্থার তরফে 31 মার্চ সকাল 6টায় ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের মেল করে জানানো হয়েছে ৷
Reddit ও Blind এর মাধ্যমে এই ছাঁটাইয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে ৷ সেখানে জানানো হয়, ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের কাছে যে মেইল এসেছিল ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল, সেই দিন থেকেই তাদের কর্মচ্যুত করা হচ্ছে ৷ তবে এরসঙ্গে ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে ৷
মেইলে আরও জানানো হয়েছে, তাদের ফুল অ্যান্ড ফাইনাল (FnF) সেটেলমেন্টের জন্য পুরোপুরি সহায়তা করা হবে ৷ এবং যাবতীয় ডকুমেন্ট ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের ব্যক্তিগত ই-মেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ৷ এদিকে গতকাল থেকেই ওই কর্মীদের অফিসিয়াল মেল আইডি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷
ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ছাঁটাই করা কর্মীদের সঙ্গে ইন্টারন্যাল কমিউনিকেশন চালিয়েছে Oracle ৷ আর তারপরই প্রত্যেকজনের ডিভাইস, মেইল এবং যাবতীয় অনলাইন ডকুমেন্ট থেকে অ্যকসেস বন্ধ করা হয়েছে ৷
এখানেই শেষ নয়, ওরাক্যাল আরও একদফা ছাঁটাই করতে পারে আগামী একমাসের মধ্যে ৷ এমনই জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷
কেন এই বিপুল সংখ্যক ছাঁটাই ?
নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য জানায়নি সংস্থাটি ৷ তবে যে মেইল পাঠানো হয়েছে, তার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে সংস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন করা হচ্ছে ৷ যার জন্য ছাঁটাই করা হয়েছে ৷ এবং 31 মার্চই তাঁদের শেষ দিন ৷
তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা হচ্ছে ৷ যার প্রভাবে কর্মী সংকোচনের পথে হাঁটছে বিভিন্ন সংস্থা ৷ তার প্রভাবেই বিশ্বব্যাপী কর্মী ছাঁটাই করল তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা Oracle ৷
সম্প্রতি দিল্লিতে আয়োজন করা হয়েছি AI impact Summit 2026 ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলে একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তারা ৷ ওই কনফারেন্সে উপস্থিত হয়ে Open AI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান জানিয়েছিলেন AI এর ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অনেকেই কর্মচ্যুত হতে পারেন ৷ Oracle এর এই ছাঁটাইয়ের পরই এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি AI জন্যই এই পরিস্থিতি ?