তাইওয়ানের পর এবার ভারতেও লঞ্চ করবে Oppo Reno 15 series , স্পেসিফিকেশন ও দাম জানুন

তাইওয়ানের পর এবার ভারতেও লঞ্চ করবে Oppo Reno 15 series , স্পেসিফিকেশন ও দাম জানুন
Published : January 2, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : তাইওয়ানের পর এবার ভারতেও লঞ্চ হবে Oppo Reno 15 সিরিজ ৷ চলতি মাসের 8 তারিখ, অর্থাৎ 8 জানুয়ারি 2026 সালে ওই স্মার্টফোন সিরিজটি লঞ্চ হবে ৷ এই সিরিজে রয়েছে মোট তিনটি স্মার্টফোন ৷ তারমধ্যে একটি Reno 15 Pro, Pro mini এবং Reno 15 ৷ পোর্টেট ফটোগ্রাফি এবং ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য নতুন ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে বেশ কিছু হার্ডওয়ারেও পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ AI নির্ভর ইমেজ জেনারেশন টুল ও তিনটি মডেল ইনপ্লিমেন্ট করা হয়েছে ৷
Oppo Reno 15 Series Will Launch in India on January 8
ভারতে Oppo Reno 15 সিরিজ লঞ্চ হবে 8 জানুয়ারি ৷ যদিও এই মডেলগুলির দাম এখনও জানানো হয়নি ৷ এমনকি প্রি-বুকিংয়ের বিষয়েও জানানো হয়নি কিছু ৷
Oppo Reno 15 Pro Max, Reno 15 Pro, Reno 15 Price
তাইওয়ানে এই ফোনগুলি ইতিমধ্যে লঞ্চ হয়েছে ৷ সেখানে Oppo Reno 15 Pro Max এর দাম রাখা হয়েছে তাইওয়ান মুদ্রায় 24,990 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 71 হাজার টাকার কাছাকাছি ৷ এই দামের মধ্যে 12GB RAM এবং 512 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাচ্ছে ৷ টুইলাইট গোল্ড এবং ডেজার্ট ব্রাউন শেডে পাওয়া যাবে এই মডেলটি ৷
Reno 15 Pro মডেলটির দাম রাখা হয়েছে তাইওয়ান মুদ্রায় 20999 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 60 হাজার টাকার আশপাশে ৷ অরোরা ব্লু এবং ডেজার্ট ব্লু ভ্যারিয়েন্টে এই মডেলটি বিক্রি হচ্ছে ৷
Oppo Reno 15 এর দাম রাখা হয়েছে তাইওয়ান মুদ্রায় 17990 ৷ যা প্রায় ভারতীয় অঙ্কে 51 হাজার টাকার কাছাকাছি ৷ এই দামে 12 GB + 256 GB মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ এবং 512 GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 19,990 তাইওয়ান মুদ্রা ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 55 হাজার টাকা ৷ এটি অরোরা হোয়াইট এবং স্কাই ব্লু রঙে পাওয়া যাচ্ছে ৷ যদিও ভারতে এই দাম থাকবে নাকি পরিবর্তন হবে সেবিষয়ে জানানো হয়নি ৷
Oppo Reno 15 Pro, Reno 15 Specifications
Oppo Reno 15 Pro, Reno 15 এ দেওয়া হয়েছে Oppo Reno 15 Pro Max এর মতো একই সফ্টওয়ার ৷ 6.32 ইঞ্চি AMOLED ডিসপ্লে FHD + রেজলিউশন, 460 পিক্সেল পার ইঞ্চি (PPI) ডেন্সিটি এবং 120hz রিফ্রেস রেট ৷ স্ট্য়ান্ডার্ড মডেলে রয়েছে 6.59 ইঞ্চি AMOLED ডিসপ্লে তারসঙ্গে একই রেজলিউশন ৷
Oppo Reno 15 Pro তে দেওয়া হয়েছে, 200MP মেইন ক্যামেরা সেন্সর, রয়েছে OIS সেন্সর,50 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড লেন্স, রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট, 8 MP আলট্রা ওয়াইড অ্য়াঙ্গেল সেন্সর ৷ দেওয়া হয়েছে 50MP -র ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷
Oppo Reno 15 সিরিজে দেওয়া হয়েছে AI Editor 3.0 ৷ যার মধ্যে রয়েছে পোর্টেট গ্লো এবং মোশন ফটো এডিটিং ফিচার ৷ এছাড়াও ডুয়েল কনভার্সন গেইন ভিডিও সাপোর্ট কবে মেইন ক্যামেরা ৷ এর ফলে কম আলোতে ভিডিগ্রাফি করলেও তাতে ছবির কোয়ালিটি খারাপ হবে না ৷