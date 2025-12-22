Oppo Reno 15 Series 5G ভারতে লঞ্চ হবে শীঘ্রই, কী কী ফিচার থাকতে পারে ? জানুন
Oppo Reno 15 Series 5G : ব্লু অর্থাৎ নীল রঙের যে মডেলটি রয়েছে সেটাতে একটি গ্রাডিয়েন্ট দেওয়া হয়েছে ৷
Published : December 22, 2025 at 12:58 PM IST
হায়দরাবাদ : Oppo Reno 15 Series 5G চলতি বছরের নভেম্বর মাসে লঞ্চ করেছে চিনে ৷ এবার ওই মডেলটি লঞ্চ করতে চলেছে ভারতে ৷ সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি টিজার প্রকাশ করেছে সংস্থাটি ৷ সেখানে ফোনটি দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে দেখানো হয়েছে ৷ তার মধ্যে একটি নীল এবং অন্যটি সাদা ৷ এক টিপস্টারের দাবি, ফোনটি মোট চারটি ভ্যারিয়েন্টে ভারতে লঞ্চ করতে পারে ৷
Oppo Reno 15 Series 5G India Launch
একটি এক্স পোস্টে Oppo Reno 15 Series 5G লঞ্চের বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ ওই পোস্টে লেখা আছে Coming Soon ৷ যদিও নির্দিষ্ট করে লঞ্চের কোনও দিন ঘোষণা করা হয়নি ৷ নতুন ওই স্মার্টফোনটির সাদা এবং নীল রঙটিই একমাত্র টিজার হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে ৷
ব্লু অর্থাৎ নীল রঙের যে মডেলটি রয়েছে সেটাতে একটি গ্রাডিয়েন্ট দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে সাদা রঙের মডেলটিতে রিবন অর্থাৎ ফিতের মতো একটি ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ব্যাক প্যানেলে ৷ এদিকে ক্যামেরা আইল্যান্ডে কিছুটা নতুনত্ব এসেছে ৷ ব্যাক প্যানেলে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ এবং ক্য়ামেরা আইল্যান্ডটি অনেকটা iPhone এর মডেলগুলির মতো তৈরি করা হয়েছে ৷ তিনটি লেন্সের সঙ্গে একটি LED ফ্ল্য়াশও অ্য়াড করা হয়েছে ৷
That feeling when your favourite series drops a new season. Yeah… it’s that kind of moment!! ✨ #OPPOReno15Series, Coming Soon! #AIPortraitCamera #TravelWithReno pic.twitter.com/ODDyKZA5XL— OPPO India (@OPPOIndia) December 21, 2025
টিপস্টার Paras Guglani এর দাবি, Oppo Reno 15 Series 5G তে রয়েছে মোট চারটি মডেল ৷ সেগুলি হল Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 c, এবং Reno 15 Pro mini ৷
প্রতিটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে AI Portrait Camera ৷ Pro Mini ভ্যারিয়েন্টে দেওয়া হতে পারে 200 মেগাপিক্সেল সেন্সর ৷ স্ট্য়ান্ডার্ড Oppo Reno 15 মডেলটিতে থাকতে পারে 120x পেরিস্কোপিক টেলিফটো লেন্স ৷ ভারতে যার দাম 50 হাজার টাকা হতে পারে ৷
টিপস্টারের আরও দাবি, Reno 15C মডেলে দেওয়া হতে পারে 7000 mAh ব্যাটারি ৷ এই মডেলটির দাম হতে পারে 40 হাজার টাকার নিচে ৷ অন্যদিকে Oppo Reno 15 Pro মডেলটিতে ওয়ারলেস চার্জার থাকতে পারে ৷