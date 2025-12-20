Reno Lineup- এ নতুন ফোন লঞ্চ Oppo -র, কী কী স্পেসিফিকেশন থাকবে ?
Published : December 20, 2025 at 6:30 PM IST
হায়দরাবাদ : একটি কমপ্য়াক্ট ফ্ল্য়াগশিপ স্মার্টফোন লঞ্চ করতে চলেছে Oppo ৷ Reno Lineup- এ ওই ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷ মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে Oppo Reno 15 Pro Mini ৷ ফোনটির কিছু কিছু স্পেসিফিকেশন প্রকাশ্যে এসেছে ৷ এছাড়াও অনলাইনে বিভিন্ন জল্পনা ছড়িয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, খুব শীঘ্রই ভারতে ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷
টিপস্টার Gadgetsdata এর তথ্য অনুযায়ী ওই ফোনটি চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা আগামী বছরের শুরুতেই লঞ্চ করা হতে পারে ফোনটি ৷ মডেলটির নাম হতে পারে Reno 15 Pro Mini ৷ ফোনটিতে থাকতে পারে MediaTek Dimensity 8450 চিপসেট ৷ এছাড়াও 6.32 ইঞ্চি, 1.5K Flat OLED ডিসপ্লে থাকতে পারে ৷ স্ক্রিনের রিফ্রেস রেট থাকতে পারে 120Hz ৷
ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ থাকতে পারে ফোনটিতে ৷ তারমধ্যে একটি 200 মেগাপিক্সেল প্রাইমারি সেন্সর থাকবে ৷ এবং বাকি দুটি ক্যামেরার ক্ষেত্রে 50 মেগাপিক্সেল আলট্রাওয়াইড অ্য়াঙ্গেল লেন্স এবং 50 মেগাপিক্সেল টেলিফটো সেন্সর থাকবে ৷ সেলফির জন্য থাকবে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ৷
Oppo Reno 15 Pro Mini তে দেওয়া হতে পারে 80W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ এছাড়াও ওয়ারলেস চার্জিং সাপোর্টও থাকবে ৷ IP69 রেটিংও দেওয়া হবে বলে টিপস্টারের তরফে জানানো হয়েছে ৷ যদিও এবিষয়ে সংস্থার তরফে কোনও তথ্য নিশ্চিত করে জানানো হয়নি ৷
এর আগে আরও একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছিল ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল Oppo Reno 15 Pro Mini গ্লাসিওর হোয়াইট কালার অপশনে লঞ্চ করা হবে ৷ একদম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ribbon-style ফিনিস দেওয়া হতে পারে ৷ যা সাদা রঙের সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা মাত্রা যোগ করবে ৷ ফোনটির ওজন থাকবে 187 গ্রাম ৷ যেহেতু এখনও পর্যন্ত সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি সেইকারণে ফোনটির ডিটেল স্পেসিফিকেশন এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি ৷ মনে করা হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই অফিসিয়াল অ্য়ানাউন্সমেন্ট করা হবে ৷