20 হাজারের নিচে স্মার্টফোন খুঁজছেন ? Oppo লঞ্চ করল A সিরিজের লেটেস্ট মডেল

4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্টের দাম 18,999 টাকা এবং 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্টের দাম 20,999 টাকা ।

Oppo Launches A6s 5G in India With MediaTek Dimensity 6300 SoC
Oppo লঞ্চ করল A সিরিজের লেটেস্ট মডেল (ছবি - Oppo)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 18, 2026 at 3:21 PM IST

হায়দরাবাদ : Oppo ভারতে লঞ্চ করল A6s 5G লঞ্চ করেছ । এই মডেলে রয়েছে 120Hz HD+ LCD ডিসপ্লে, MediaTek Dimensity 6300 প্রসেসর, সর্বোচ্চ 6GB RAM, 128GB স্টোরেজ, 50MP ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ এবং 6,500mAh ব্যাটারি সহ 45W ফাস্ট অয়্যার্ড চার্জিং সাপোর্ট । ফোনটি ColorOS 15-এ চলে । এতে IP রেটিং এবং Artificial Intelligence (AI) ফিচার রয়েছে । ফোনটি দুটি রঙের অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে । Oppo A6s 5G ভারতে কোম্পানির A সিরিজের সর্বশেষ মডেল, যার মধ্যে রয়েছে Oppo A6 5G, Oppo A6x, Oppo A6 Pro 5G, Oppo A6x 5G, Oppo A5x, Oppo A5 5G, Oppo A5x 5G, Oppo A5 Pro 5G, Oppo A3 Pro 5G, Oppo A3x 5G, Oppo A3 5G এবং Oppo A3x ।

Oppo Launches A6s 5G in India With MediaTek Dimensity 6300 SoC
4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্টের দাম 18,999 টাকা (ছবি - Oppo)

Oppo A6s 5G: Price, availability, offers

Oppo A6s 5G দুটি RAM এবং স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে । তারমধ্যে একটি 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্টের দাম 18,999 টাকা এবং 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্টের দাম 20,999 টাকা । এটি Aurora Gold এবং Plum Purple কালার অপশনে পাওয়া যায় ।

VariantPriceColourAvailability
4GB + 128GBRs 18,999Aurora Gold | Plum PurpleOppo Online Store | Amazon | Flipkart | Authorised Retail Outlets
6GB + 128GBRs 20,999

Oppo A6s 5G আজ অর্থাৎ 18 মার্চ থেকে বিক্রি করা শুরু হবে । এটি কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (oppo.com/in), Amazon, Flipkart এবং অনুমোদিত রিটেল আউটলেটগুলিতে পাওয়া যাবে । লঞ্চ অফারের অংশ হিসেবে, Oppo 1,000 টাকার ফ্ল্যাট ক্যাশব্যাক দিচ্ছে । এছাড়াও, এই চাইনিজ ফোন নির্মাতা SBI, Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank, Bank of Baroda (BOB), YES Bank, Federal Bank, DBS এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি ক্রেডিট কার্ডে তিন মাসের No Cost EMI অফার করছে ।

Oppo A6s 5G: Specifications

Oppo A6s 5G র দৈর্ঘ্য 166.6mm , প্রস্থ 78.5mm এবং পুরু 8.6mm । এর ওজন 212 গ্রাম । এই ডিভাইসে 6.75-ইঞ্চি (1570 x 720p রেজোলিউশন) LCD প্যানেল রয়েছে, যার রিফ্রেস রেট 120Hz , High Brightness Mode (HBM)-এ 1,125 নিটস পিক ব্রাইটনেস, সর্বোচ্চ 240Hz টাচ স্যাম্পলিং রেট, 16.7 মিলিয়ন রং, 256 ppi পিক্সেল ডেনসিটি এবং আরও অনেক ফিচার রয়েছে।

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.75-inch HD+ LCD
ProcessorMediaTek Dimensity 6300
RAM and storage4GB + 128GB
6GB + 128GB
Rear camera50MP (main) + 2MP (monochrome)
Front camera5MP
Battery6,500mAh
Charging capacity45 SUPERVOOC (wired) | reverse charging support
IP ratingIP64

এর মধ্যে রয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 6300 প্রসেসর , যার সঙ্গে Arm Mali-G57 MC2 GPU যুক্ত । CPU-টি সর্বোচ্চ 6GB LPDDR4X RAM এবং 128GB UFS 2.2 স্টোরেজের সঙ্গে যুক্ত । এতে ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে ৷ যার প্রাইমারি ক্যামেরা 50মেগাপিক্সেলের এবং f/2.4 অ্যাপারচার সহ 2MP মনোক্রোম ক্যামেরা রয়েছে । সামনে 5MP ফ্রন্ট-ফেসিং ক্যামেরা রয়েছে ।

Oppo Launches A6s 5G in India With MediaTek Dimensity 6300 SoC
6GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্টের দাম 20,999 টাকা (ছবি - Oppo)

এই মডেলে দেওয়া হয়েছে 6,500mAh ব্যাটারি রয়েছে, যা 45W SUPERVOOC ওয়্যার্ড চার্জিং সাপোর্ট করে । ডিভাইসটি ওয়্যার্ড রিভার্স চার্জিংও সমর্থন করে । এতে ধুলো এবং জল প্রতিরোধের জন্য IP64 রেটিং রয়েছে । হ্যান্ডসেটটিতে বেশ কিছু AI ফিচার রয়েছে, যেমন AI GameBoost 2.0, AI LinkBoost 3.0, AI Portrait Retouching ইত্যাদি ।

