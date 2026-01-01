Oppo Reno 15 সিরিজ লঞ্চ, স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দাম কি তুলনামূলক বেশি ?

Oppo Reno 15 সিরিজ লঞ্চ, স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দাম কি তুলনামূলক বেশি ?
Oppo Reno 15 :Reno 15 মডেলে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 7 Gen 4 SoC ৷ IP69 রেটিং রয়েছে ৷ যার ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী৷
Published : January 1, 2026 at 4:21 PM IST
হায়দরাবাদ : Oppo লঞ্চ করল Oppo Reno 15 Pro Max, Reno 15 এবং Reno 15 Pro ৷ তাইওয়ানে এই ফোনগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Oppo Reno 15 সিরিজে দেওয়া হয়েছে AMOLED ডিসপ্লে, 120 Hz রিফ্রেস রেট, 50 মেগা পিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং ট্রিপল রিয়ার ক্য়ামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ Oppo Reno 15 Pro Max হল এই লাইন আপের প্রিমিয়াম মডেল ৷ প্রো মডেলগুলিতে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 8450 চিপসেট, এবং Reno 15 মডেলে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 7 Gen 4 SoC ৷ IP69 রেটিং রয়েছে ৷ যার ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷ Android 16 এর উপর ColorOS 16 এ রান করবে ফোনটি ৷
Oppo Reno 15 Pro Max, Reno 15 Pro, Reno 15 Price
Oppo Reno 15 Pro Max এর দাম রাখা হয়েছে তাইওয়ান মুদ্রায় 24,990 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 71 হাজার টাকার কাছাকাছি ৷ এই দামের মধ্যে 12GB RAM এবং 512 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ টুইলাইট গোল্ড এবং ডেজার্ট ব্রাউন শেডে পাওয়া যাবে এই মডেলটি ৷
Reno 15 Pro মডেলটির দাম রাখা হয়েছে তাইওয়ান মুদ্রায় 20999 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 60 হাজার টাকার আশপাশে ৷ অরোরা ব্লু এবং ডেজার্ট ব্লু ভ্যারিয়েন্টে এই মডেলটি পাওয়া যাবে ৷
Oppo Reno 15 এর দাম রাখা হয়েছে তাইওয়ান মুদ্রায় 17990 ৷ যা প্রায় ভারতীয় অঙ্কে 51 হাজার টাকার কাছাকাছি ৷ এই দামে 12 GB + 256 GB মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ এবং 512 GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 19,990 তাইওয়ান মুদ্রা ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 55 হাজার টাকা ৷ এটি অরোরা হোয়াইট এবং স্কাই ব্লু রঙে পাওয়া যাবে ৷
Oppo Reno 15 Pro Max
Oppo Reno 15 Pro Max Android 16 এর উপর ColourOS 16 এর উপর রান করবে ৷ যেখানে দেওয়া হয়েছে 6.78 ইঞ্চি AMOLED FHD ডিসপ্লে, পিক্সেল ডেন্সিটি 450 ppi, রিফ্রেস রেট 120 Hz ৷ MediaTek Dimensity 8450 চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ 12GB RAM এবং 512 GB HDD রয়েছে ৷
Oppo Reno 15 Pro Max এ দেওয়া হয়েছে একটি ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট ৷ যার মেইন সেন্সর 200 মেগা পিক্সেলের ৷ রয়েছে Optical image Stabilization এবং অটোফোকাস ৷ এছাড়াও রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের 3.5x পেরিস্কোপ টেলিফটো লেন্স ৷ ওই লেন্সেও রয়েছে অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন ৷ এছাড়াও 50 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড লেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ ফ্রন্টে 50 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷
Oppo Reno 15 Pro, Reno 15 Specifications
Oppo Reno 15 Pro, Reno 15 এ দেওয়া হয়েছে Oppo Reno 15 Pro Max এর মতো একই সফ্টওয়ার ৷ 6.32 ইঞ্চি AMOLED ডিসপ্লে FHD + রেজলিউশন, 460 ppi ডেন্সিটি এবং 120hz রিফ্রেস রেট ৷ স্ট্য়ান্ডার্ড মডেলে রয়েছে 6.59 ইঞ্চি AMOLED ডিসপ্লে তারসঙ্গে একই রেজলিউশন ৷
Oppo Reno 15 Pro তে দেওয়া হয়েছে, 200MP মেইন ক্যামেরা সেন্সর, রয়েছে OIS সেন্সর,50 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড লেন্স, রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট, 8 MP আলট্রা ওয়াইড অ্য়াঙ্গেল সেন্সর ৷ দেওয়া হয়েছে 50MP -র ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷
Reno 15 Pro তে দেওয়া হয়েছে, 6200mAh ব্যাটারি এবং 80W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং ৷ Reno 15 তে রয়েছে 6500 mAh ব্যাটারি ৷