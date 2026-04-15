লঞ্চ হল Oppo F33 সিরিজ, মিড রেঞ্জের এই স্মার্টফোনে কী কী থাকছে ?

15 এপ্রিল দুপুর 12টায় লঞ্চ হয়েছে এই সিরিজটি ৷ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এবং Amazon এর মাধ্যমে কিনতে পারবেন ফোনটি ৷

15 এপ্রিল দুপুর 12টায় লঞ্চ হয়েছে এই সিরিজটি (ছবি- Oppo)
Published : April 15, 2026 at 1:20 PM IST

হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Oppo F33 সিরিজ ৷ এই সিরিজে রয়েছে মোট দুটি স্মার্টফোন ৷ তারমধ্যে একটি Oppo F33 5G এবং Oppo F33 Pro 5G ৷ সংস্থার Reno 15 সিরিজের ঠিক পরেই স্থান হবে নতুন এই সিরিজটির ৷

OPPO F33 Series Pricing and Launch in India

Oppo F33-র দাম শুরু হচ্ছে 31999 টাকা থেকে ৷ আজ অর্থাৎ 15 এপ্রিল দুপুর 12টায় লঞ্চ হয়েছে এই সিরিজটি ৷ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এবং Amazon এর মাধ্যমে কিনতে পারবেন ফোনটি ৷ Misty Forest, Starry Blue এবং Passion Red কালারে লঞ্চ করা হয়েছে মডেলগুলি ৷ Oppo F33 Pro 5G 8GB + 128GB RAM স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 37 হাজার 999 টাকা ৷ এবং টপ ভ্যারিয়েন্টের দাম রয়েছে 40999 টাকা ৷

Oppo F33 Pro 5G Specifications, Features

ডুয়েল ন্যানো সিম কার্ড দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ Android 16 ভিত্তিক ColorOS 16 ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে 6.57 ইঞ্চি ফুল HD+ (1,080 × 2,372 pixels) ফ্ল্যাট AMOLED স্ক্রিন ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ 1400 নিটস পিক ব্রাইটনেস, 240Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 1.07 বিলিয়ন কালারস, 100 শতাংশ DCI P3 কালার গ্যামোট D+ স্ক্রিন প্রোটেকশন ব্যবহার করা হয়েছে ৷

Oppo F33 Pro 5G-তে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 6360 Max চিপসেট ৷ যা 6nm প্রসেসে তৈরি করা হয়েছে ৷ Mali-G57 MC2 GPU, 8GB of LPDDR4x RAM, 256GB পর্যন্ত UFS 2.2 স্টোরেজ, SuperCool vapour chamber কুলিং সিস্টেম, 4,289 sq mm হিট ডিসিপেশন এরিয়া দেওয়া হয়েছে ৷

Oppo F33 Pro 5G -তে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল ক্যামেরা ইউনিট ৷ যার মধ্যে রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি শ্য়ুটার, f/1.8 অ্যাপার্চার, 76-ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ ৷ এছাড়াও 2MP-র একটি মনোক্রম সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ সেলফির জন্য দেওয়া হয়েছে 50 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ যার অ্যাপার্চার f/2.0, ফিল্ড অফ ভিউ 100 ডিগ্রি এবং অটোফোকাস মোডও রয়েছে ৷ 1080 পিক্সেলে 60 fps এ শ্যুট করা যাবে এই মডেলে ৷ 7,000mAh ব্যাটারি ব্যাকআপ দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে 80W SuperVOOC অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং দেওয়া হয়েছে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য দেওয়া হয়েছে 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, a USB Type-C port, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, এবং QZSS ৷

Oppo F33 ProOPPO F33
RAM and ROM Capacities8GB+128GB, 8GB+256GB6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB
Display16.69cm16.69cm
Refresh Rate60/90/120Hz Adaptive, Maximum 120Hz60/90/120Hz Adaptive, Maximum 120Hz
Rear cameraWide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lensWide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens
Front camera50MP; f/2.0; FOV 100°; 5P lens; AF Supported16MP; f/2.4; FOV 85°; 4P lens
SoCMediaTek Dimensity 6360 MAXMediaTek Dimensity 6360 MAX
Battery7000 mAh/27.44 Wh(Typical) 6830 mAh/26.78 Wh(Rated)7000 mAh/27.44 Wh(Typical) 6830 mAh/26.78 Wh(Rated)
SIM Card TypeNano-SIM card, Nano-USIM card Nano-SIM card, Nano-USIM card
OSColorOS 16.0 ColorOS 16.0
