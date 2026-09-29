Oppo K14 Plus 5G লঞ্চ হল ভারতে, চিনা ব্র্যান্ডের এই ফোনটি কিনলেই পাবেন 4000 টাকা ছাড়
Oppo K14 Plus 5G ফোনটি মোট তিনটি RAM এবং storage ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে । 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ মডেলের দাম 29,999 টাকা ।
Published : September 29, 2026 at 2:25 PM IST
হায়দরাবাদ : Oppo তাদের k14 সিরিজের লাইনআপে নতুন একটি মডেল যুক্ত করল । ভারতে তারা লঞ্চ করল K14 Plus 5G । এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 144Hz AMOLED ডিসপ্লে, MediaTek Dimensity 7360 MAX চিপসেট, 8GB পর্যন্ত RAM এবং 256GB পর্যন্ত স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট । 50MP ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । 8,000mAh ব্যাটারি রয়েছে । যা 45W SUPERVOOC অয়ার্ড চার্জার সাপোর্ট করে । Android 16 নির্ভরশীল ColorOS 16.5-এ রান করবে এই ফোনটি ।
ভারতে K14 সিরিজের বাকি মডেলগুলির মধ্য়ে রয়েছে K14 Lite, K14 5G, এবং K14x 5G ।
Oppo K14 Plus 5G: Price and availability
Oppo K14 Plus 5G ফোনটি মোট তিনটি RAM এবং storage ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে । 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ মডেলের দাম 29,999 টাকা । এছাড়াও 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 32,999 টাকা এবং 8GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 35,999 টাকা । Star White এবং Solar Orange কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ।
|Variant
|Original Price
|Discounted Price (for eligible customers)
|6GB + 128GB
|Rs 29,999
|Rs 25,999
|8GB + 128GB
|Rs 32,999
|Rs 28,999
|8GB + 256GB
|Rs 35,999
|Rs 31,999
Oppo K14 Plus 5G ফোনটি 8 অক্টোবর দুপুর 12টা থেকে বিক্রি শুরু হবে । Oppo অনলাইন স্টোর এবং ফ্লিপকার্টে ফোনটি পাওয়া যাবে ।
লঞ্চ অফারে 4000 টাকার ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্টের ঘোষণা করেছে এই চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা । তবে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাঙ্কের ব্যবহারকারীরাই এই সুবিধা পাবেন । এছাড়াও ছ-মাসের জন্য নো কস্ট EMI এর সুবিধাও রয়েছে ।
Oppo K14 Plus 5G: Specifications
Oppo K14 Plus 5G ফোনটি আয়তনে 162.6 x 77.6 x 8.4mm । এবং এর ওজন 207 গ্রাম । ফোনে দেওয়া হয়েছে 6.7-inch 1.5K FHD+ (2772 x 1272 pixels) AMOLED ফ্লেক্সিবল ডিসপ্লে । যার রিফ্রেস রেট 144Hz । এবং 1800 nits peak ব্রাইটনেস, 10-bit কালার ডেপ্ত, 450 PPI পিক্সেল ডেন্সিটি দেওয়া হয়েছে ।
Get ready to experience the power of the new OPPO K14 Plus!— OPPO India (@OPPOIndia) September 29, 2026
Sale on Flipkart, 8th Oct 12PM. Starting from ₹25,999*.
Make your next upgrade a powerful one.
Know more on Flipkart - https://t.co/K0JVOUDVQF#OPPOK14Plus #PoweredToPerformBuiltToLast #OPPOK14Series
*T&C Apply pic.twitter.com/yqlkTa4Du1
Oppo K14 Plus 5G-তে দেওয়া হয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 7360 MAX প্রসেসর, যার মধ্যে রয়েছে Arm Mali-G615 GPU । 8GB পর্যন্ত LPDDR4X RAM এবং 256GB পর্যন্ত UFS 3.1 স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ।
এই ফোনটিতে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । মেইন সেন্সরটি 50MP-র, এর মধ্যে Optical Image Stabilisation (OIS) দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও একটি 2MP মনোক্রম লেন্স দেওয়া হয়েছে । ফ্রন্টে 16MP ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । যার মাধ্যমে সেলফি ও ভিডিয়ো কল করা সম্ভব । 30FPS এ 4K ভিডিয়ো রেকর্ডিং সাপোর্ট করবে এই স্মার্টফোনটি ।
এই হ্যান্ডসেটটি IP69K/IP69/IP68/IP66 রেটিং দেওয়া হয়েছে । ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী । 8,000mAh-এর একটি ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে । 45W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে এই মডেলটি ।
|Features
|Details
|Display
|144Hz | 6.7-inch 1.5L FHD+ AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 7360 MAX
|RAM + Storage
|6GB + 128GB
|8GB + 128GB
|8GB + 256GB
|Rear camera
|50MP (main) + 2MP (monochrome)
|Front camera
|16MP
|Battery
|8,000mAh
|IP rating
|ColorOS 16.5 based on Android 16