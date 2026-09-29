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Oppo K14 Plus 5G লঞ্চ হল ভারতে, চিনা ব্র্যান্ডের এই ফোনটি কিনলেই পাবেন 4000 টাকা ছাড়

Oppo K14 Plus 5G ফোনটি মোট তিনটি RAM এবং storage ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে । 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ মডেলের দাম 29,999 টাকা ।

Oppo K14 Plus 5G
Oppo K14 Plus 5G লঞ্চ হল ভারতে (ছবি - Oppo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 2:25 PM IST

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হায়দরাবাদ : Oppo তাদের k14 সিরিজের লাইনআপে নতুন একটি মডেল যুক্ত করল । ভারতে তারা লঞ্চ করল K14 Plus 5G । এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 144Hz AMOLED ডিসপ্লে, MediaTek Dimensity 7360 MAX চিপসেট, 8GB পর্যন্ত RAM এবং 256GB পর্যন্ত স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট । 50MP ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । 8,000mAh ব্যাটারি রয়েছে । যা 45W SUPERVOOC অয়ার্ড চার্জার সাপোর্ট করে । Android 16 নির্ভরশীল ColorOS 16.5-এ রান করবে এই ফোনটি ।

ভারতে K14 সিরিজের বাকি মডেলগুলির মধ্য়ে রয়েছে K14 Lite, K14 5G, এবং K14x 5G ।

Oppo K14 Plus 5G: Price and availability

Oppo K14 Plus 5G ফোনটি মোট তিনটি RAM এবং storage ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে । 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ মডেলের দাম 29,999 টাকা । এছাড়াও 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 32,999 টাকা এবং 8GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 35,999 টাকা । Star White এবং Solar Orange কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ।

VariantOriginal PriceDiscounted Price (for eligible customers)
6GB + 128GBRs 29,999Rs 25,999
8GB + 128GBRs 32,999Rs 28,999
8GB + 256GBRs 35,999Rs 31,999

Oppo K14 Plus 5G ফোনটি 8 অক্টোবর দুপুর 12টা থেকে বিক্রি শুরু হবে । Oppo অনলাইন স্টোর এবং ফ্লিপকার্টে ফোনটি পাওয়া যাবে ।

লঞ্চ অফারে 4000 টাকার ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্টের ঘোষণা করেছে এই চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা । তবে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাঙ্কের ব্যবহারকারীরাই এই সুবিধা পাবেন । এছাড়াও ছ-মাসের জন্য নো কস্ট EMI এর সুবিধাও রয়েছে ।

Oppo K14 Plus 5G: Specifications

Oppo K14 Plus 5G ফোনটি আয়তনে 162.6 x 77.6 x 8.4mm । এবং এর ওজন 207 গ্রাম । ফোনে দেওয়া হয়েছে 6.7-inch 1.5K FHD+ (2772 x 1272 pixels) AMOLED ফ্লেক্সিবল ডিসপ্লে । যার রিফ্রেস রেট 144Hz । এবং 1800 nits peak ব্রাইটনেস, 10-bit কালার ডেপ্ত, 450 PPI পিক্সেল ডেন্সিটি দেওয়া হয়েছে ।

Oppo K14 Plus 5G-তে দেওয়া হয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 7360 MAX প্রসেসর, যার মধ্যে রয়েছে Arm Mali-G615 GPU । 8GB পর্যন্ত LPDDR4X RAM এবং 256GB পর্যন্ত UFS 3.1 স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ।

এই ফোনটিতে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । মেইন সেন্সরটি 50MP-র, এর মধ্যে Optical Image Stabilisation (OIS) দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও একটি 2MP মনোক্রম লেন্স দেওয়া হয়েছে । ফ্রন্টে 16MP ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । যার মাধ্যমে সেলফি ও ভিডিয়ো কল করা সম্ভব । 30FPS এ 4K ভিডিয়ো রেকর্ডিং সাপোর্ট করবে এই স্মার্টফোনটি ।

এই হ্যান্ডসেটটি IP69K/IP69/IP68/IP66 রেটিং দেওয়া হয়েছে । ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী । 8,000mAh-এর একটি ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে । 45W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে এই মডেলটি ।

FeaturesDetails
Display144Hz | 6.7-inch 1.5L FHD+ AMOLED
ProcessorMediaTek Dimensity 7360 MAX
RAM + Storage6GB + 128GB
8GB + 128GB
8GB + 256GB
Rear camera50MP (main) + 2MP (monochrome)
Front camera16MP
Battery8,000mAh
IP ratingColorOS 16.5 based on Android 16
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