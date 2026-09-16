Oppo K14 Lite লঞ্চ হল ভারতে, মাত্র 16 হাজার টাকায় পাবেন হাইএন্ড স্পেসিফিকেশনের এই ফোনটি

Oppo K14 Lite লঞ্চ হল ভারতে, মাত্র 16 হাজার টাকায় পাবেন হাইএন্ড স্পেসিফিকেশনের এই ফোনটি
Oppo-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷ আজ অর্থাৎ 16 সেপ্টেম্বর 2026-থেকেই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
Published : September 16, 2026 at 8:46 PM IST
হায়দরাবাদ : Oppo লঞ্চ করল তাদের বাজেটের মধ্যে স্মার্টফোন K সিরিজ ৷ নতুন লঞ্চ হওয়া মডেলটির নাম K14 Lite ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে 120Hz HD+ LCD স্ক্রিন, Unisoc T7250 চিপসেট, 4GB RAM এবং 64GB স্টোরেজ, একটি 13MP রিয়ার ক্যামেরা, এবং একটি 7,000mAh ব্যাটারি ৷ যা 15W অয়ার্ড চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ Oppo-র নিজস্ব OS, ColorOS এর মাধ্যমে ফোনটি পরিচালিত করা যাবে ৷ এই OS Android 16 ভিত্তিক একটি অপারেটিং সিস্টেম ৷
Oppo K14 Lite ছাড়াও এই সিরিজের বাকি মডেলগুলি হল K14 5G এবং the K14x 5G ৷
Oppo K14 Lite: Price and availability
Oppo K14 Lite এ রয়েছে 4GB RAM + 64GB স্টোরেজ ৷ একটি মাত্র ভ্যারিয়েন্টেই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর দাম রাখা হয়েছে 16,999 টাকা ৷ মোট দুটি কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Stone Brown এবং Feather Purple ৷
Oppo-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷ আজ অর্থাৎ 16 সেপ্টেম্বর 2026-থেকেই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
The new OPPO K14 Lite is now available on Flipkart, starting at ₹15,999*. Experience smooth performance and durable design, built to keep up with whatever comes your way.— OPPO India (@OPPOIndia) September 16, 2026
Order now: https://t.co/ZcZyL1bRe4#OPPOK14Series #OPPOK14Lite #SmoothAndDurable
*TnCs Apply pic.twitter.com/gLu2dhj5NF
লঞ্চ অফারে এই চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ডটি 1,000 টাকার ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করেছে ৷ ফলে ফোনটি কিনতে পারবেন 15,999 টাকায় ৷
|Model
|Original Price
|Discounted Price
|4GB + 64GB
|Rs 16,999
|Rs 15,999
Oppo K14 Lite: Specifications
Oppo K145 Lite ফোনটি আয়তনে 166.5 x 78.2 x 9mm ৷ এবং এর ওজন 215 গ্রাম ৷ ফোনে রয়েছে 6.75-inch HD+ (1,570 x 720 রেজলিউশন) ডিসপ্লে, যার রিফ্রেস রেট 120Hz রিফ্রেস রেট, 900 nits (HBM) পিক ব্রাইটনেস, 240Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 8-bit (16.7 মিলিয়ন কালারস) কালার ডেপ্ত ৷
ফোনে রয়েছে octa-core Unisoc T7250 প্রসেসর, যার মধ্যে রয়েছে Mali-G57 GPU ৷ CPU তে রয়েছে 4GB LPDDR4X RAM এবং UFS 2.2 64GB স্টোরেজের মেমোরি কার্ড সাপোর্ট করবে বলে Oppo জানিয়েছে ৷
ফোনে দেওয়া হয়েছে 13MP মেইন রিয়ার ক্যামেরা যার অ্যাপারচার f/2.2 ৷ এবং 5MP-ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্যাপার্চার f/2.2 ৷
এই স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে 7,000mAh ব্যাটারি ৷ 15W অয়ার্ড চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ যা ছ-বছর চলবে বলে জানানো হয়েছে ৷ K14 Lite এ দেওয়া হয়েছে proximity sensor, Ambient light sensor, E-compass, Accelerometer, এবং Side fingerprint sensor দেওয়া হয়েছে ৷
কানেক্টিভিটির জন্য দেওয়া হয়েছে WiFi 5, Bluetooth 5.2, USB Type-C, একটি 3.5mm জ্যাক, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, এবং আরও কিছু ফিচার ৷
ফোনে রয়েছে IP64 রেটিং ৷ ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.75-inch HD+ LCD
|Processor
|Unisoc T7250
|RAM and Storage
|4GB + 64GB
|Rear camera
|13MP
|Front camera
|5MP
|Battery
|7,000mAh
|Charging capacity
|15W (wired)
|IP rating
|IP64
|Operating System (OS)
|ColorOS based on Android 16