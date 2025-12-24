নতুন বছরেই হাতে আসবে Oppo Find X9 Ultra এবং Oppo Find N6, ফ্ল্য়াগশিপ এই 2 মডেলের স্পেসিফিকেশন কী কী ?

নতুন বছরেই হাতে আসবে Oppo Find X9 Ultra এবং Oppo Find N6, ফ্ল্য়াগশিপ এই 2 মডেলের স্পেসিফিকেশন কী কী ?
Oppo Find X9 Ultra and Oppo Find N6 : টিপস্টার স্মার্ট পিকাচুর একটি Weibo পোস্টে জানানো হয়েছে, ওই দুটি মডেল অতি দ্রুত প্রস্তুত করা হচ্ছে৷
Published : December 24, 2025 at 12:38 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন বছরের শুরুতেই দুটি মডেল লঞ্চ করতে পারে চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা Oppo ৷ তারমধ্যে একটি ফোল্ডেবল মডেল এবং অন্যটি একটি ফ্ল্য়াগশিপ মডেল ৷ যদিও এখনও নিশ্চিত করে সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ এক টিপস্টার এই দুটি মডেলের বিষয়ে জানিয়েছে ৷ সম্ভবত চিনা নতুন বছরের আগেই ফোনদুটি লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
টিপস্টার স্মার্ট পিকাচুর একটি Weibo পোস্টে জানানো হয়েছে, Oppo Find N6 এবং Oppo Find X9 Ultra সংস্থার তরফে অতি দ্রুত প্রস্তুত করা হচ্ছে ৷ 17 ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন বছর শুরু হচ্ছে চিনে ৷ 15 দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ চিনা নতুন বছরের আগেই Find N6 মডেলটি লঞ্চ করা হতে পারে ৷ অর্থাৎ 2026 সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ফোনটি লঞ্চের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
এদিকে এই ফোনটি লঞ্চ হলে এটাই হবে Qualcomm's flagship Snapdragon 8 Elite chipset এর প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ৷ জল্পনা ছড়িয়েছে এই মডেলটিতে থাকতে পারে 8.1 ইঞ্চির মেন ইনার স্ক্রিন এবং 6.6 ইঞ্চির কভার ডিসপ্লে ৷ সাধারণ ফোল্ডেবল স্মার্টফোনের তুলনায় এই মডেলটি আরও পাতলা হতে পারে ৷
অন্য়দিকে Oppo Find X9 Ultra মডেলটি 2026 সালের মার্চ মাসে লঞ্চ হতে পারে ৷ এমনটাই দাবি ওই টিপস্টারের ৷ তার আরও দাবি, এই মডেলটির স্ক্রিনে বেশ কিছু চমক থাকবে ৷ যা আগের কোনও মডেলে দেখা যায়নি ৷ ইতিমধ্যে ফোনটি বেশ কয়েকবার পরীক্ষাও করা হয়েছে ৷
Oppo Find X9 Ultra মডেলে থাকতে পারে কোয়াড রিয়ার ক্য়ামেরা সেটআপ ৷ যেখানে থাকবে 200 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা, 200 মেগাপিক্সেল মিড টেলিফটো লেন্স, 50 মেগাপিক্সেল আলট্রা টেলিফটো সেন্সর, 50 মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড ক্য়ামেরা ৷ 6.8 ইঞ্চির 2K LTOP OLED স্ক্রিন থাকতে পারে ৷ যদিও মডেলটির ডিটেল স্পেসিফিকেশন এখনও জানা যায়নি ৷
এই মডেলটিতে Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপসেট থাকতে পারে ৷ ব্য়াটারি ক্যাপাসিটি 7000mAh থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷