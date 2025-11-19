Oppo Find X9 লঞ্চ করল ভারতে, কী কী ফিচার রয়েছে ফোনটিতে ?

Oppo Find X9 লঞ্চ করল ভারতে, কী কী ফিচার রয়েছে ফোনটিতে ?
Oppo Find X9 : আগেই চিনে লঞ্চ করেছিল Vivo৷ আর তারপর সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই ফোনটি ভারতের বাজারেও লঞ্চ করা হবে ৷
Published : November 19, 2025 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ: ভারতে Find X9 সিরিজ করল মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা Oppo ৷ মোট দুটি হ্যান্ডসেট লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি Find X9 এবং অন্যটি Find X9 Pro ৷ দুটি ফোনেই রয়েছে 120Hz AMOLED ডিসপ্লে, MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট, ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা এবং 80W ফাস্ট চার্জিং সকেট ৷ Android 16 এর উপর Colour OS 16 এর স্কিন দেওয়া হয়েছে দুটি মডেলেই ৷
এই সিরিজটি আগেই চিনে লঞ্চ করেছিল Vivo৷ আর তারপর সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই ফোনটি ভারতের বাজারেও লঞ্চ করা হবে ৷ অবশেষে 18 নভেম্বর ভারতে এই দুটি সিরিজ লঞ্চ করল ৷
Oppo Find X9 Series: Price, availability
Oppo Find X9 ফোনটি মোট দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 12GB RAM + 256 GB স্টোরেজ ৷ যার দাম রাখা হয়েছে 74,999 টাকা ৷ এবং অন্য মডেলটির কনফিগারেশন 16GB RAM + 512 GB স্টোরেজ ৷ এই মডেলটির দাম রয়েছে 84,999 টাকা ৷ মোট দুটি কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি স্পেস ব্ল্যাক এবং অন্যটি টাইটেনিয়াম গ্রে ৷
অন্যদিকে Oppo Find X9 Pro মডেলটি 16GB RAM + 512 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার দাম রাখা হয়েছে 1.09 লাখ টাকা ৷ সিল্ক হোয়াইট এবং টাইটেনিয়াম চারকোল কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
21 নভেম্বর থেকে দুটি স্মার্টফোনই কিনতে পারবেন ৷ অফলাইন রিটেল স্টোর ছাড়াও কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম Amazon ও Flipkart এ ফোনটি বিক্রি হবে ৷ এছাড়াও Oppo-র তরফে Hasselblad Teleconverter Kit লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার দাম 29999 টাকা ৷
Oppo Find X9 Series: Specifications
Oppo Find X9 ফোনে দেওয়া হয়েছে 6.59-inch FHD+ Flexible AMOLED ডিসপ্লে, 120Hz refresh rate, peak brightness of 3,600 nits, Corning Gorilla Glass 7i protection, Dolby Vision এবং HDR 10+ support ৷ 3nm অক্টাকোর MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.59-inch FHD+ Flexible AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 9500
|RAM and storage
|up to 16GB RAM | up to 512GB storage
|Rear camera
|50MP + 50MP + 50MP
|Front camera
|32MP
|Battery
|7,025mAh
|Charging capacity
|80W wired | 50W wireless | 10W reverese
|Operating system (OS)
|ColorOS 16 based on Android 16
|IP rating
|IP66 +IP68 + IP69
Oppo Find X9 Pro ফোনে দেওয়া হয়েছে 6.78-inch FHD+ Flexible AMOLED display, 120Hz refresh rate ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.78-inch FHD+ Flexible AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 9500
|RAM and storage
|16GB RAM | 512GB storage
|Rear camera
|50MP + 200MP + 50MP
|Front camera
|50MP
|Battery
|7,500mAh
|Charging capacity
|80W wired | 50W wireless | 10W reverese
|Operating system (OS)
|ColorOS 16 based on Android 16
|IP rating
|IP66 +IP68 + IP69