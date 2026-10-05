oppo f35 এবং f35 pro 5g লঞ্চ হল ভারতে, 50 মেগাপিক্সেল-এর এই ফোনদুটি কাদের জন্য বেস্ট হতে পারে ?
এই ফোনে দেওয়া হয়েছে 50-megapixel সেলফি ক্যামেরা এবং 50 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা ।
Published : October 5, 2026 at 2:55 PM IST
হায়দরাবাদ : Oppo F35 সিরিজ লঞ্চ হল ভারতে । প্রায় 10 বছর আগে ভারতে লঞ্চ হয়েছিল Oppo F সিরিজ । নতুন এই মডেলটি F সিরিজের 10 বছর উপলক্ষে লঞ্চ করা হয়েছে । নতুন এই লাইনআপে রয়েছে Oppo F35 Pro 5G এবং Oppo F35 5G । দুটি স্মার্টফোনই খুব শীঘ্রই বিক্রি শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে । Oppo F35 Pro 5G এবং Oppo F35 5G মোট তিনটি কালারে লঞ্চ করা হয়েছে । এই ফোনে দেওয়া হয়েছে 50-megapixel সেলফি ক্যামেরা এবং 50 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা । এছাড়াও আরও একটি সেকেন্ডারি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । octa-core MediaTek Dimensity চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে এই ফোনটিতে ।
Oppo F35 Pro 5G, Oppo F35 5G Price in India, Availability
Oppo F35 5G-র ভারতে দাম রয়েছে 38,999 টাকা । এই দামের মধ্যে বেস ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে । এই মডেলে রয়েছে 6GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ । হায়ার এন্ড মডেলটি 8GB + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের । এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 42,999 টাকা । এছাড়াও 6GB + 128GB এবং 8GB + 128GB মডেলদুটির দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 45,999 টাকা এবং 49,999 টাকা । টপ লাইন ফোনটির দাম রয়েছে 54,999 টাকা । এই মডেলটিতে রয়েছে 8GB RAM + 256GB স্টোরেজ । প্রতিটি মডেলের সঙ্গে 10 শতাংশ ইনস্ট্যান্ট ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট ও 10 শতাংশ এক্সচেঞ্জ বোনাস দিচ্ছে সংস্থাটি ।
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Flipkart, Amazon এবং Oppo-র অনলাইন স্টোরের মাধ্যমে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে । এছাড়াও বিভিন্ন অফলাইন স্টোরেও ফোনটি কিনতে পারবেন । Oppo F35 Pro 5G-ফোনটি Sunset Orange, Twilight Brown, এবং Wave Blue কালারে লঞ্চ করা হয়েছে । এবং Oppo F35 5G ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে Mist Pink, Titanium Grey, এবং Wave Blue কালার অপশনে ।
|Model
|RAM + Storage
|Price
|Oppo F35 5G
|6GB + 128GB
|Rs 38,999
|8GB + 128GB
|Rs 42,999
|Oppo F35 Pro 5G
|6GB + 128GB
|Rs 45,999
|8GB + 128GB
|Rs 49,999
|8GB + 256GB
|Rs 54,999
Oppo F35 Pro 5G, Oppo F35 5G Specifications, Features
Oppo F35 Pro 5G এবং Oppo F35 5G ফোনদুটি dual-SIM স্মার্টফোন । Android 16 এর উপর নির্ভরশীল Oppo-র নির্ভরশীল ColorOS 16.5 দেওয়া হয়েছে । Pro model-এ রয়েছে 6.78-ইঞ্চি 1.5K (1,272 x 2,772 pixels) AMOLED ডিসপ্লে, যার 144Hz পর্যন্ত রিফ্রেস রেট । 4,000Hz পর্যন্ত টাচ স্যাম্পেলিং রেট । 100 percent DCI-P3 কালার গ্যামোট, 450 ppi পিক্সেল ডেনসিটি, 1.07 বিলিয়ন কালার্স, এবং 1,800 পর্যন্ত ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ।
Oppo F35 5G-তে দেওয়া হয়েছে 6.57-inch Full-HD+ (1,080 x 2,372 pixels) AMOLED ডিসপ্লে । 120Hz রিফ্রেস রেট । 397 ppi পিক্সেল ডেনসিটি, 100 percent DCI-P3 কালার গ্যামোট, 1,400 পর্যন্ত নিটস ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে । Oppo F35 সিরিজের দুটি ফোনেই দেওয়া হয়েছে IP66 + IP68 + IP69 + IP69K রেটিং । ফলে ফোনদুটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ।
Oppo F35 Pro 5G তে দেওয়া হয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 7360 Max চিপসেট । অন্যদিকে Oppo F35 5G-তে দেওয়া হয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 6360 Max SoC । উভয় স্মার্টফোনেই রয়েছে ARM Mali GPU এবং LPDDR4x RAM । Pro model-এ দেওয়া হয়েছে UFS 3.1 অনবোর্ড স্টোরেজ । স্ট্যান্ডার্ড মডেলে দেওয়া হয়েছে UFS 2.2 ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ।
Oppo F35 সিরিজে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ । যার মধ্যে মেইন ক্যামেরা 50-megapixel-এর । প্রো মডেলে দেওয়া হয়েছে dual-axis optical image stabilisation । এই মডেলে রয়েছে 8-megapixel (f/2.2)-এর ultrawide ক্যামেরা । যার 116-degree ফিল্ড অফ ভিউ রয়েছে । এছাড়াও 2-megapixel এর monochrome ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । দুটি ফোনেই দেওয়া হয়েছে 50-megapixel (f/2.0) ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা ।
Oppo F35 Pro 5G এবং Oppo F35 5G মডেলে রয়েছে 8,000mAh ব্যাটারি । 80W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সুবিধা দেওয়া হয়েছে । Oppo F35 সিরিজে দেওয়া হয়েছে 5G, 4G LTE, up to Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, a USB Type-C port, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, এবং QZSS কানেক্টিভিটি সুবিধা ।
|Features
|OppoF35 Pro 5G
|F35 5G
|Display
|144Hz | 6.7-inch FHD+ AMOLED
|120Hz | 6.5-inch FHD+ AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 7360 MAX
|MediaTek Dimensity 6360 MAX
|RAM + Storage
6GB + 128GB
8GB + 128GB
8GB + 256GB
6GB + 128GB
8GB + 128GB
|Rear camera
|50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
|50MP (main) + 2MP (monochrome)
|Front camera
|50MP
|50MP
|Battery
|8,000mAh
|8,000mAh
|Charging capacity
|80W (wired)
|80W (wired)
|IP Rating
|IP69K/IP69/IP68/IP66
|IP69K
|Operating System (OS)
|ColorOS 16.5 based on Android 17
|ColorOS 16 based on Android 16