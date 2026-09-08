Oppo F35 5G- লঞ্চের দিন ঘোষণা, কত দাম হতে পারে জানেন ?
Oppo F35 Pro মডেলটি Oppo A7 Pro Max-এর রিব্যাগড ভার্সন হতে পারে ৷ এই মডেলটিতে 10 হাজার mAh ব্যাটারি দেওয়া হতে পারে ৷
Published : September 8, 2026 at 8:25 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হবে Oppo F35 5G সিরিজ ৷ Oppo-র তরফে এই বিষয়ে একটি অফিসিয়াল টিজার লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মঙ্গলবার প্রকাশিত এই অফিসিয়াল টিজারে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই ফোনটি লঞ্চ হবে ৷ তবে এই সিরিজের কোন কোন মডেল লঞ্চ করা হবে ভারতে সেই বিষয়ে জানানো হয়নি ৷ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য Oppo F35 এবং Oppo F35 Pro, অর্থাৎ এই সিরিজের দুটি মডেলই লঞ্চ করা হবে ৷
Oppo F35 Pro মডেলটি Oppo A7 Pro Max-এর রিব্যাগড ভার্সন হতে পারে ৷ এই মডেলটিতে 10 হাজার mAh ব্যাটারি দেওয়া হতে পারে ৷ থাকতে পারে ডুয়েল ক্যামেরা ইউনিট ৷ Oppo F33 সিরিজের সাকসেশর হিসেবে F35 সিরিজ লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Oppo F35 5G Series India Launch Confirmed
চিনা এই টেক ব্র্যান্ডের তরফে এই সংক্রান্ত একটি প্রেস রিলিজ করা হয়েছে ৷ যেখানে কোনও নির্দিষ্ট দিন জানানো হয়নি ৷ তবে বলা হয়েছে শীঘ্রই আসছে (Coming Soon) ৷ চলতি মাসের শেষে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের শেষে এই মডেলটি লঞ্চ করা হতে পারে ৷
এর সঙ্গে একটি ছবিও শেয়ার করা হয়েছে ৷ যেখানে দেখা গেছে একটি হোল-পাঞ্চ ডিজাইন রয়েছে ৷ ওই ছবির উপরে লেখা রয়েছে F35 Series 5G ৷ এবং তার নিচেও লেখা Coming Soon ৷ এদিকে চলতি বছরের শুরুতেই Oppo F33 সিরিজ লঞ্চ করা হয়েছিল ৷
যেহেতু নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্যই ঘোষণা করা হয়নি সেই কারণে এই মডেলটির ভারতে কত দাম হতে পারে তার কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই ৷ প্রথমে জল্পনা তৈরি হয়েছিল Oppo F35 Pro-র দাম হতে পারে 40 হাজার টাকা থেকে 45 হাজার টাকা থেকে ৷ এই ফোনটি আগেই লঞ্চ হয়েছে চিনে ৷ সেখানে ফোনটির দাম রাখা হয়েছে CNY 2,199 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 31,000 টাকার আশপাশে ৷ এই দামে 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ পাওয়া যাচ্ছে ৷
OPPO is going to launch OPPO F35 series in India soon 👀— Anir Chakraborty (@encoword) September 8, 2026
What are the price are you expecting ?? https://t.co/F4wZIS3eRZ pic.twitter.com/U6jxGryptC
যদি সেই জল্পনা সত্যিই হয় তাহলে Oppo F35 Pro এবং Oppo A7 Pro Max-এর ডিজাইন একই হবে ৷ Oppo A7 Pro Max Android 16-নির্ভর ColorOS 16 এ রান করবে ৷ থাকতে পারে 6.78-inch AMOLED ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট হবে 120Hz পর্যন্ত ৷ 10,000mAh ব্যাটারি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ 80W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ Snapdragon 4 Gen 5 চিপসেট দেওয়া হতে পারে ৷