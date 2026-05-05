OpenAI এর স্মার্টফোন কবে হাতে পেতে পারেন ? সামনে এল বড় তথ্য
মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট Ming-Chi Kuo ৷ সেখানে কী জানানো হয়েছে ?
Published : May 5, 2026 at 4:56 PM IST
হায়দরাবাদ : অপেক্ষা আর কয়েকদিনের ৷ আর তারপরই লঞ্চ হতে চলেছে Open AI এর নিজস্ব স্মার্টফোন ৷ দীর্ঘদিন ধরে এনিয়ে জল্পনা তৈরি হলেও এবার সত্যি হতে চলেছে ৷ জানা গিয়েছে, আগামী বছর থেকেই মাস প্রডাকশন শুরু হবে ৷ এই নতুন স্মার্টফোনের একাধিক AI নির্ভর ফিচার রাখা হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল ৷ যদিও ফোনটি এখনও লঞ্চ হয়নি ৷ খুব শীঘ্রই ফোনটি লঞ্চ করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট Ming-Chi Kuo ৷ তারা জানিয়েছে, OpenAI যে ফোনটি লঞ্চ করতে চলেছে সেটি একটি AI এজেন্ট স্মার্টফোন হতে চলেছে ৷ আগামী বছর অর্থাৎ 2027 সালের প্রথমার্ধে এই স্মার্টফোনটি মাস প্রডাকশন করবে OpenAI ৷
এর আগে এই অ্যানালিস্টের তরফে জানানো হয়েছিল, 2028 সালে গণহারে উৎপাদন (মাস প্রডাকশন) শুরু হবে ফোনটির ৷ এবং 2027 সালে ফোনটির ফিচার প্রকাশ্যে আনা হবে ৷ কিন্তু এবার জানানো হল, 2027 সালেই মাস প্রডাকশন শুরু হবে ৷
কুয়ো (Kuo) দাবি করেছে যে, ওপেনএআই (OpenAI)-এর স্মার্টফোনের জন্য মিডিয়াটেক (MediaTek) চিপসেট ব্যবহার করা হতে পারে । এর আগে Kuo জানিয়েছিল যে, এই ডিভাইসের চিপ সরবরাহের জন্য কোয়ালকম (Qualcomm)-কেও বিবেচনা করা হতে পারে ।
আসন্ন এই ফোনটি মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 9600 (MediaTek Dimensity 9600) চিপসেটের একটি কাস্টমাইজড ভার্সনে চলতে পারে । এটি ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে টিএসএমসি-র (TSMC) N2P নোড ব্যবহার করে তৈরি করা হতে পারে ।
যদি ওপেনএআই (OpenAI) তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে পারে তাহলে 2027 এবং 2028 সাল মিলিয়ে এর মোট শিপমেন্ট বা সরবরাহ প্রায় 3 কোটি (৩০ মিলিয়ন) ইউনিটে পৌঁছাতে পারে। যদিও সাপ্লাই চেইন (supply chain) সংক্রান্ত পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে কুয়োর (Kuo) বেশ ভালো রেকর্ড রয়েছে ৷ যদিও এই ফোনের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশনের বিষয়ে OpenAI এখনও কিছু ঘোষণা করেনি ৷