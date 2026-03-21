বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ChatGPT ? সংস্থার নতুন পরিকল্পনা জানুন

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ChatGPT ? সংস্থার নতুন পরিকল্পনা জানুন
Open AI : পুরো পরিকল্পনাটি বর্তমানে আপাতত দেখাশোনা করছেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট গ্রেগ ব্রকম্যান ৷
Published : March 21, 2026 at 5:23 PM IST
হায়দরাবাদ : চ্যাটজিপিটির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে চলছে কন্টেন্ট রাইটিং, কোডিং, ব্রাউজিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ৷ আর সেইকারণে ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে ডেস্কটপ সুপার অ্যাপ লঞ্চ করার পরিকল্পনা নিয়েছে ChatGPT ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে এই খবর প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, যে SuperApp লঞ্চ করা হবে সেখানে এক ছাতার তলায় থাকবে ChatGPT, কোডিং প্ল্যাটফর্ম কোডেক্স এবং ব্রাউজিং এর ফিচার ৷
এই বিষয়ে OpenAI এর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, পুরো পরিকল্পনাটি বর্তমানে আপাতত দেখাশোনা করছেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট গ্রেগ ব্রকম্যান ৷ এবং সংস্থার চিফ অফ অ্যাপ্লিকেশন ফিডজি সিমো সেলস টিমকে নেতৃত্ব দেবেন ৷ ওই সেলস টিমই নতুন অ্যাপের জন্য বাজার ধরার চেষ্টা করবে ৷
ফিডজি সিমো তাঁর সংস্থার কর্মীদের উদ্দেশে একটি মেমো পাঠিয়েছেন ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, "আমরা বুঝতে পারছি একাধিক অ্যাপ ও স্টেকের পিছনে আমরা আমাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করছি ৷ আমাদের সেটা খুব সাধারণ করা দরকার ৷"
আধিকারিকরা মনে করছেন, OpenAI-এর সব গুরুত্বপূর্ণ AI নির্ভর অ্যাপগুলি এক ছাতার তলায় আনলে সংস্থার রিসোর্স সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে ৷ কারণ সম্প্রতি Anthropic এর সঙ্গে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে OpenAI এর ৷
Superapp -> OpenAI plans to merge ChatGPT, Codex, and its browser into a desktop “superapp” to simplify the user experience and focus on engineering and business customers
কী সুবিধা হবে ?
SuperApp চালু করার ফলে একাধিক সুবিধা হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তাঁদের ধারণা এর ফলে AI চ্যাটবট আগে যেভাবে কাজ করতে পারত এখন তার থেকে কার্যক্ষমতা আরও বাড়বে ৷ এই প্রডাক্টটি অ্যাজেন্টিক AI হিসেবে লঞ্চ করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে সংস্থার ৷
Agentic AI কী ?
সাধারণ AI চ্যাটবটের থেকে একটু আলাদা ৷ এটি মূলত প্রশ্নের ধরন দেখে ব্যবহারকারীর কোনও প্রম্পট ছাড়াই জবাব দিতে পারে ৷ অটোমেশনের ক্ষেত্রে Agentic AI ব্যাপক ব্যবহার করা হয় ৷ কোনও জটিল সমস্যা হোক অথবা কোনও কয়্যারি-Agentic AI পুরো বিষয়টি নিজে বুঝে জবাব দিতে সক্ষম ৷ যে গুরুত্বপূর্ণ জটিল কাজগুলি Agentic AI করতে পারে তারমধ্যে কয়েকটি হল কন্টেন্ট রাইটিং, সফ্টওয়ার তৈরির কোডিং, ডাটা অ্যানালিসিস এবং মাল্টি স্টেপ ওয়ার্কফ্লো ৷