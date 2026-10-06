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ChatGPT দিয়ে লিখলেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রবল ! লঞ্চ হল নয়া প্রযুক্তি

AI জেনারেটেড টেক্সট কন্টেন্ট চেক করার জন্য একাধিক ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম । সেগুলির কার্যক্ষমতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ।

OpenAI
প্রতীকী ছবি (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2026 at 4:32 PM IST

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হায়দরাবাদ : বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI জেনারেটেড কন্টেন্টের ব্যবহার ব্যাপক বাড়ছে । বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অটোমেশনের জন্য AI প্রয়োগ হচ্ছে ব্যাপকভাবে । অন্যদিকে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে যেমন ছবি বা ভিডিয়ো তৈরি করা হচ্ছে তেমনই টেক্সট কন্টেন্টও তৈরি করেন অনেকেই । ছবি বা ভিডিয়োর ক্ষেত্রে সহজেই AI জেনারেটেড কন্টেন্ট বোঝা সম্ভব । কারণ বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেখানে এই ধরনের কন্টেন্ট ডিটেক্ট করতে পারে । কিন্তু টেক্সট কন্টেন্টের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্য ।

AI জেনারেটেড টেক্সট কন্টেন্ট চেক করার জন্য একাধিক ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম । কিন্তু সেগুলি যে সবসময় সঠিক হয় এমনটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় । কারণ ওই প্ল্যাটফর্মগুলি যে প্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষা ও অনুমাণ করে তা অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয় । এমনই মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের ।

কিন্তু এবার সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে । OpenAI এর AI এজেন্টের মাধ্যমে তৈরি করা টেক্সট কন্টেন্টে এবার থেকে ওয়াটারমার্ক থাকবে । ফলে সহজেই বোঝা সম্ভব নির্দিষ্ট টেক্সট কন্টেন্ট AI দ্বারা জেনারেটেড কিনা ।

ইতিমধ্যে এই ফিচার অ্যান্থ্রোপিকের Claud AI এর মধ্যে রয়েছে । এবার ChatGPT-ও চালু করছে একই ফিচার । তবে প্রাথমিকভাবে EU-তে চালু করা হচ্ছে ।

কীভাবে কাজ করবে এই ফিচার ?

এক্ষেত্রে একটি টুল ব্যবহার করা হবে । যার নাম textGrain । প্রতিটি শব্দের মধ্যে এই টুল-টি নিজে থেকেই একটি প্যাটার্ন তৈরি করবে । যা দেখা যাবে না । পুরোটাই লোকানো থাকবে । এরপর কোনও AI টেক্সট ডিটেক্টরের মাধ্যমে ওই টেক্সট চেক করলেই বোঝা যাবে সেটি AI এর মাধ্যমে তৈরি করা নাকি ম্যানুয়াল লেখা হয়েছে ।

OpenAI জানিয়েছে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে textGrain । Google SynthID-র মাধ্যমে টেক্সট কন্টেন্ট চেক করা সম্ভব হবে । ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করা হয়েছে । এবং 200 টোকেন প্যাসেজের মধ্যে 80 শতাংশ এবং 400 টোকেনের মধ্যে 95 শতাংশ সঠিক জবাব পাওয়া গেছে ।

বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই ফিচার চালু হলেও সবার জন্য উন্মুক্ত হবে না । প্রাথমিকভাবে গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন । পরবর্তী সবার জন্য এই ফিচারটি দেওয়া হবে ।

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