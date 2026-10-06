ChatGPT দিয়ে লিখলেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রবল ! লঞ্চ হল নয়া প্রযুক্তি

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AI জেনারেটেড টেক্সট কন্টেন্ট চেক করার জন্য একাধিক ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম । সেগুলির কার্যক্ষমতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ।
Published : October 6, 2026 at 4:32 PM IST
হায়দরাবাদ : বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI জেনারেটেড কন্টেন্টের ব্যবহার ব্যাপক বাড়ছে । বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অটোমেশনের জন্য AI প্রয়োগ হচ্ছে ব্যাপকভাবে । অন্যদিকে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে যেমন ছবি বা ভিডিয়ো তৈরি করা হচ্ছে তেমনই টেক্সট কন্টেন্টও তৈরি করেন অনেকেই । ছবি বা ভিডিয়োর ক্ষেত্রে সহজেই AI জেনারেটেড কন্টেন্ট বোঝা সম্ভব । কারণ বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেখানে এই ধরনের কন্টেন্ট ডিটেক্ট করতে পারে । কিন্তু টেক্সট কন্টেন্টের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্য ।
AI জেনারেটেড টেক্সট কন্টেন্ট চেক করার জন্য একাধিক ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম । কিন্তু সেগুলি যে সবসময় সঠিক হয় এমনটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় । কারণ ওই প্ল্যাটফর্মগুলি যে প্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষা ও অনুমাণ করে তা অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয় । এমনই মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের ।
We're expanding our approach to content provenance to include text in response to EU regulatory requirements, while recognizing the significant limitations of current text watermarking technology. Our tools already help verify whether an image or audio file was created with our models. This work builds on those efforts to help people better understand when content may have been generated or edited with an OpenAI model. In the EU, we’ll start watermarking eligible text from ChatGPT and Codex over the coming weeks to comply with the EU AI Act. Customers using our API can turn on text watermarking for select models worldwide today.— OpenAI (@OpenAI) October 5, 2026
কিন্তু এবার সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে । OpenAI এর AI এজেন্টের মাধ্যমে তৈরি করা টেক্সট কন্টেন্টে এবার থেকে ওয়াটারমার্ক থাকবে । ফলে সহজেই বোঝা সম্ভব নির্দিষ্ট টেক্সট কন্টেন্ট AI দ্বারা জেনারেটেড কিনা ।
ইতিমধ্যে এই ফিচার অ্যান্থ্রোপিকের Claud AI এর মধ্যে রয়েছে । এবার ChatGPT-ও চালু করছে একই ফিচার । তবে প্রাথমিকভাবে EU-তে চালু করা হচ্ছে ।
কীভাবে কাজ করবে এই ফিচার ?
এক্ষেত্রে একটি টুল ব্যবহার করা হবে । যার নাম textGrain । প্রতিটি শব্দের মধ্যে এই টুল-টি নিজে থেকেই একটি প্যাটার্ন তৈরি করবে । যা দেখা যাবে না । পুরোটাই লোকানো থাকবে । এরপর কোনও AI টেক্সট ডিটেক্টরের মাধ্যমে ওই টেক্সট চেক করলেই বোঝা যাবে সেটি AI এর মাধ্যমে তৈরি করা নাকি ম্যানুয়াল লেখা হয়েছে ।
OpenAI জানিয়েছে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে textGrain । Google SynthID-র মাধ্যমে টেক্সট কন্টেন্ট চেক করা সম্ভব হবে । ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করা হয়েছে । এবং 200 টোকেন প্যাসেজের মধ্যে 80 শতাংশ এবং 400 টোকেনের মধ্যে 95 শতাংশ সঠিক জবাব পাওয়া গেছে ।
We're expanding our approach to content provenance to include text in response to EU regulatory requirements, while recognizing the significant limitations of current text watermarking technology. Our tools already help verify whether an image or audio file was created with our models. This work builds on those efforts to help people better understand when content may have been generated or edited with an OpenAI model. In the EU, we’ll start watermarking eligible text from ChatGPT and Codex over the coming weeks to comply with the EU AI Act. Customers using our API can turn on text watermarking for select models worldwide today.— OpenAI (@OpenAI) October 5, 2026
বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই ফিচার চালু হলেও সবার জন্য উন্মুক্ত হবে না । প্রাথমিকভাবে গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন । পরবর্তী সবার জন্য এই ফিচারটি দেওয়া হবে ।