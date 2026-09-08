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আপনার মতো করেই কন্টেন্ট লিখবে ChatGPT, তবে আগে থেকে করতে হবে এই কাজ !

OpenAI-এর দাবি, নতুন Writing Styles ফিচার শুধু বড়সড় রাইটিং প্যাটার্ন নয়, বরং একজন ব্যক্তির লেখাকে আলাদা করে তোলে এমন ছোটখাটো বিষয়ও শনাক্ত করতে পারবে।

OpenAI
আপনার মতো করে কন্টেন্ট লিখে দেবে ChatGPT (ছবি - X/@ChatGPT)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 9:03 PM IST

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হায়দরাবাদ : AI দিয়ে তৈরি করা যেকোনও টেক্সট কন্টেন্ট অনেক সময় দেখলেই বোঝা যায় যে সেটি মেশিন জেনারেটেড ৷ অর্থাৎ AI ব্যবহার করে লেখা হয়েছে ৷ এই সমস্যা এবার কাটতে চলেছে ৷ ChatGPT-কে ব্যবহারকারীর নিজস্ব লেখার ধরন শেখানোর চেষ্টা করছে OpenAI। শ্যাম অল্টম্যানের এই সংস্থা সংস্থা চালু করেছে Writing Styles নামে নতুন একটি ফিচার ৷ এর সাহায্যে ChatGPT ব্যবহারকারীর লেখার স্টাইল বুঝে ভবিষ্যতে সেই একই ধরনের ভাষায় ড্রাফ্ট তৈরি করতে পারবে।

তবে এর জন্য ChatGPT-কে আগে থেকে ব্যবহারকারীর ই-মেইল এবং মেসেজ পড়ার অনুমতি দিতে হবে।

কীভাবে কাজ করবে Writing Styles ফিচারটি?

OpenAI-এর দাবি, নতুন Writing Styles ফিচার শুধু বড়সড় রাইটিং প্যাটার্ন নয়, বরং একজন ব্যক্তির লেখাকে আলাদা করে তোলে এমন ছোটখাটো বিষয়ও শনাক্ত করতে পারবে।

এর মধ্যে থাকতে পারে ব্যবহারকারীর পছন্দের কোনও নির্দিষ্ট ফ্রেজ়, ইমেল লেখার স্টাইল, বড় হাত অর্থাৎ ক্যাপিট্যাল লেটার ব্যবহারের ধরন এবং লেখার অন্যান্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

অর্থাৎ কেউ সাধারণত যেভাবে লেখেন, সেই ধরনটি AI বিশ্লেষণ করে পরবর্তী সময়ে তৈরি করা ড্রাফ্ট সেই প্যাটার্ন অনুসরণ করবে।

বর্তমানে AI দিয়ে বিভিন্ন কন্টেন্ট লেখা বা এডিট করার প্রবণতা বাড়ছে । একই সঙ্গে তৈরি হয়েছে “AI slop” নিয়ে উদ্বেগ—যে ধরনের content পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় সেটি AI দিয়ে তৈরি। OpenAI-এর লক্ষ্য, Writing Styles-এর মাধ্যমে ChatGPT-এর লেখা আরও ন্যাচারাল এবং ব্যক্তিগত করে তোলা।

কোথায় পাওয়া যাবে এই ফিচার?

OpenAI জানিয়েছে, ChatGPT Work ব্যবহারকারীদের জন্য Writing Styles ফিচার চালু করা হয়েছে। এটি ChatGPT web-এ পেইড ইউজারদের জন্য অ্যাভেলবল রয়েছে , যাঁদের ChatGPT Work-এর access রয়েছে।

Web version-এ গিয়ে Settings > Personalisation > Writing Style অপশনে গিয়ে feature-টি সেট আপ করা যাবে। এরপর নিজের পছন্দ অনুযায়ী configuration বেছে নেওয়া যাবে।

এই ধরনের ফিচার শুধুমাত্র যে OpenAI-করছে এমনটা নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী AI সংস্থা অ্যান্থ্রোপিক ইতিমধ্যেই Claude চ্যাটবটের জন্য স্টাইলের নামে একই ধরনের একটি সুবিধা দেয়।

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HOW DOES WRITING STYLES WORK
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