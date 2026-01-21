AI দিয়ে অশ্লীল কন্টেন্ট তৈরি করছে টিন-এজাররা ! বন্ধ করতে উদ্যোগী ChatGPT

AI দিয়ে অশ্লীল কন্টেন্ট তৈরি করছে টিন-এজাররা ! বন্ধ করতে উদ্যোগী ChatGPT
Published : January 21, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : টিন-এজারদের সুরক্ষার জন্য নতুন একটি ফিচার চালু করতে চলেছে ChatGPT ৷ এবার থেকে চ্যাটবটের সঙ্গে কথাবার্তার সময় ইউজারের বয়স লক্ষ্য রাখবে চ্যাটবটটি ৷ যার ফলে টিন এজাররা অ্য়াডাল্ট কন্টেন্ট তৈরি এবং তা ডাউনলোড করতে পারবেন না ৷
কী ঘটেছে ?
ChatGPT ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েট করেন ইউজাররা ৷ পাশাপাশি ডিপ রিসার্চও করেন তাঁরা ৷ কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়েছে এরমধ্যে টিন-এজাররা বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল কন্টেন্ট তৈরি করছে এবং তা ডাউনলোড করা হচ্ছে ৷ যা টিন-এজারদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে ৷ সেই কারণে এবার থেকে ChatGPT ব্যবহারকারীদের বয়সের দিকেও নজর রাখবে AI চ্যাটবটটি ৷ যদি কোনও ব্যবহারকারী টিন-এজার থাকেন তাহলে সেই ব্যবহারকারী অ্য়াডাল্ট কন্টেন্ট সম্পর্কিত কোনও বিষয় ক্রিয়েট এবং তা ডাউনলোড করতে পারবেন না ৷
ChatGPT র তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা এই চ্যাটবটে লগইন করার সময় নিজেদের বয়স 18 বছরের নিচে বলে জানিয়েছেন তাঁরা অটোমেটিক সেফগার্ড পাবেন ৷ তবে যাঁরা নিজেদের বয়স জানাননি তাঁদের ক্ষেত্রে আলাদা করে একটি মডেল তৈরি করেছে সংস্থাটি ৷ ওই মডেল মূলত বয়সের অনুমাণ করতে পারবে ৷
কীভাবে কাজ করবে ওই মডেল ?
জানা গিয়েছে ওই মডেলটি ইউজারের ব্যবহার এবং অ্য়াকাউন্ট লেভেল সিগন্যাল গ্রহণ করবে ৷ এবং ওই ব্যবহারকারী ঠিক কোন সময় বেশি ইন্টারনেটে অ্য়াকটিভ থাকছে, ইউজার প্যাটার্ন গ্রহণ করে সেখান থেকে বয়স অনুমাণ করার চেষ্টা করবে ৷ সেই অনুযায়ী অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ও ডাউনলোডের সুযোগ থাকবে ৷ এখানেই শেষ নয়, ইউজারকেও সেল্ফ-ডিক্লেয়ারেশন দিতে হবে যে তাঁরা 18 বছর বয়সের ঊর্ধ্বে ৷
কোন কোন কন্টেন্ট তৈরির উপর এই বিধিনিষেধ ?
- গ্রাফিক ভায়োলেন্স এবং অশ্লীল কন্টেন্ট
- নাবালকদের রিস্ক ও হার্মফুল ব্যবহার সম্পর্কিত কোনও কন্টেন্ট
- যৌন, রোমান্টিক কন্টেন্ট
- নিজের ক্ষতি হয় এমন ধরনের কন্টেন্ট
- অস্বাস্থ্যকর কোনও বস্তুর খোঁজ
এছাড়াও নাবালকদের অভিভাবকরাও তাঁদের সন্তানদের ChatGPT চ্যাটবটের উপর নজর রাখতে পারবেন ৷ তারমধ্যে কোয়াইট আওয়ার্স সেট করা যাবে ৷ অর্থাৎ ওই সময়ের মধ্যে নাবালকরা ব্যবহার করতে পারবে না তাদের GPT অ্য়াকাউন্ট ৷