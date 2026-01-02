শুধু টেক্সট বা ইমেজ নয়, অডিও জেনারেটও সম্ভব ChatGPT - র মাধ্যমে ! নতুন ফিচার লঞ্চ

শুধু টেক্সট বা ইমেজ নয়, অডিও জেনারেটও সম্ভব ChatGPT - র মাধ্যমে ! নতুন ফিচার লঞ্চ
Published : January 2, 2026 at 4:42 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার অডিও জেনারেশন AI এজেন্ট লঞ্চ করতে চলেছে Open AI এর ChatGPT ৷ এর মাধ্যমে যে কোনও অডিও তৈরি করা সম্ভব হবে ৷ এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সংস্থাটি ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, নতুন এই অডিও জেনারেশন টুলের জন্য ইঞ্জিয়ারিং, প্রডাক্ট, এবং রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট টিম একযোগে কাজ করছে ৷ নতুন এই অডিও জেনারেশন টুলটি 2026 সালের শেষ দিকে লঞ্চ করবে ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে ৷ এরসঙ্গে তিনটি ডিভাইস লঞ্চ করারও পরিকল্পনা করেছে এই AI টুলটি ৷ তারমধ্যে রয়েছে একটি পেনও ৷
TechCrunch এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত 2 মাস ধরে একাধিক টিম গঠন করেছে Open AI ৷ এবং ওই টিমগুলি একত্রে একটি অ্য়াডভান্সড AI অডিও জেনারেশন টুল লঞ্চ করবে ৷ যদিও ওই টুল-এখনই পুরোপুরি তৈরি হয়নি ৷ তা তৈরি হতে এখনও কয়েকমাস সময় লাগবে ৷ মূলত 2026 সালের শেষের দিকে ওই টুল-টি লঞ্চ করা হবে ৷ যদিও রীতি রয়েছে AI এর নতুন এজেন্ট বা টুল বছর শুরুর সময়ই লঞ্চ করা হয় ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিন্তু এই প্রজেক্টের সঙ্গে রয়েছেন এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন, একটি সর্বভারতীয় প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ৷ জানতে পেরেছেন, যে অডিও মডেলটি তৈরি হচ্ছে সেটি এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যার মাধ্যমে ন্যাচারাল সারাউন্ডেড অডিও পাওয়া সম্ভব ৷ এমনকি কথপোকথনেরও ন্যাচারাল অডিও আউটপুট পাওয়া সম্ভব ৷ যদিও যেহেতু মডেলগুলি এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি তাই এই বিষয়ে খুব একটা তথ্য জানা যায়নি ৷ এমনকি, মডেলগুলি কতটা সম্পূর্ণভাবে কাজ করতে সমর্থ তাও বোঝা সম্ভব নয় ৷
অন্য আরও একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে জানা গিয়েছে OpenAI তাদের নিজস্ব ডিভাইস তৈরির জন্য ভেন্ডারের খোঁজ চালাচ্ছে ৷ ভিয়েতনামে Foxconn এর উপর দায়িত্ব দিয়েছে সংস্থাটি ৷ তবে বাকি কোনও প্ল্য়ান্টে এখনও ডিভাইস উৎপাদনের কাজ শুরু হয়নি ৷ ফলে নতুন এই ডিভাইসগুলি কবে লঞ্চ হবে সেই বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য জানা যায়নি ৷