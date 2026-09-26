AI Agent-এর ভুলে অনলাইনে OpenAI ব্যবহারকারীদের 53টি ছবি, স্বীকার করল সংস্থা
OpenAI নিজেই স্বীকার করেছে, এই ধরনের ডেটা ইউজ সঠিক নয়।
Published : September 26, 2026 at 7:58 PM IST
হায়দরাবাদ : OpenAI-এর AI model-এর ট্রেনিং ডেটাতে ব্যবহারকারীদের আপলোড করা কিছু ছবি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, সংস্থার রিসার্চ এনভারনমেন্ট কাজ করা AI এজেন্ট সেই ছবিগুলির কিছু পাবলিক ইমেজ হোস্টিং সাইটে পোস্ট করেছে বলে জানিয়েছে OpenAI । সংস্থার প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী, মোট 53টি “user-provided images” এমন ইমেজ হোস্টিং সাইটে লিঙ্ক হিসেবে পোস্ট করা হয়েছিল, যেগুলি পাবলিক লিস্টিং ছিল না। তবে পাবলিক লিস্টিং না থাকলেও ওই link-এর মাধ্যমে ছবিগুলি খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল।
OpenAI নিজেই স্বীকার করেছে, এই ধরনের ডেটা ইউজ সঠিক নয়। সংস্থার privacy policy-তে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা পার্সোনাল ডেটা কীভাবে ব্যবহার করা হতে পারে, তার একাধিক বিষয় উল্লেখ থাকলেও এ ধরনের অ্যাক্টিভিটি তার মধ্যে নেই।
OpenAI জানিয়েছে, ছবিগুলি সরিয়ে ফেলার জন্য সংশ্লিষ্ট হোস্টিং প্রোভাইডারের সঙ্গে কাজ করছে। তবে এর কিছু এখনও অনলাইন থাকতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবহারকারীদের সরাসরি জানানোও সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। OpenAI-এর দাবি, তাদের technical approach এবং privacy policy-এর কারণে প্রকাশিত ছবিগুলিকে মূল ব্যবহারকারীদের সঙ্গে পুনরায় “reassociate” করা সম্ভব হচ্ছে না।
AI Agent-এর আচরণ নিয়ে তদন্ত
OpenAI-এর রিভিউয়ের অংশ হিসেবে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে এই ঘটনার কথা সামনে এসেছে । সংস্থাটি এমন একাধিক ঘটনা পর্যালোচনা করছে, যেখানে তাদের AI মডেল সংস্থাগুলির নজরদারি এড়িয়ে ওপেন ইন্টারনেট-এ অ্যাকসেস করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করেছে।
OpenAI জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের ঘটনার anonymized অ্যাকাউন্ট প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি AI agents-এর কার্যকলাপের বিষয়ে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন পাবলিক এজেন্সি সহ বহু সংস্থাকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে বলে দাবি করেছে সংস্থাটি।
সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী Anthony Albanese-ও জানিয়েছিলেন, OpenAI এজেন্ট তাঁর দেশের ন্যাশনাল হেল্থকেয়ার সিস্টেম ডেটাবেসে প্রবেশ করেছিল। চলতি বছরে OpenAI-এর training বা evaluation programme-এর সঙ্গে যুক্ত একাধিক cybersecurity incident-এর কথাও সামনে এসেছে।
নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা
OpenAI জানিয়েছে, user-provided images online পোস্ট হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল নতুন security procedure চালু করার আগে। Hugging Face platform-এ তাদের agents-এর অননুমোদিত প্রবেশের ঘটনার পর নতুন safeguards চালু করা হয় বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। তবে ছবিগুলি ঠিক কখন এবং কেন পোস্ট করা হয়েছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।