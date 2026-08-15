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ChatGPT-তে আসছে ‘Computer History’, এবার আপনার কম্পিউটারে কী করছেন সব মনে রাখবে AI

Computer History-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা interaction logs, যেমন app switching, keyboard shortcuts এবং mouse clicks, প্রথমে ব্যবহারকারীর Mac-এই সর্বোচ্চ 48 ঘণ্টা পর্যন্ত cache হয়ে থাকবে।

OpenAI Launches Computer History To Track App And Browsing Activities In ChatGPT Desktop App
চ্যাট GPT-র Computer History ফিচার (ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 9:00 PM IST

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হায়দরাবাদ : ChatGPT-কে আরও বেশি contextual বা কাজের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে নতুন একটি ফিচার আনল OpenAI। ‘Computer History’ নামের এই নতুন ফিচারটি macOS-এর ChatGPT desktop app-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর সাহায্যে ChatGPT ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে বিভিন্ন app এবং website-এ কী ধরনের কাজ করেছেন, তার প্রসঙ্গ মনে রেখে পরবর্তীতে সেই তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর দিতে পারবে। এই ফিচারটি আপাতত MacOS এ কাজ করবে ৷

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, Computer History ডিফল্টভাবে বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ ব্যবহারকারী নিজে সেটি চালু না করলে ChatGPT কম্পিউটারের activity track করতে পারবে না।

বর্তমানে ChatGPT Pro, Business এবং Enterprise ব্যবহারকারীদের জন্য ফিচারটি ধীরে ধীরে চালু করা হচ্ছে। Business এবং Enterprise account-এর ক্ষেত্রে কোনও কর্মী এই ফিচার ব্যবহার করার আগে সংশ্লিষ্ট administrator-এর অনুমোদন প্রয়োজন হবে। বিশ্বজুড়ে rollout শুরু হলেও European Economic Area (EEA), UK এবং Switzerland-এর ব্যবহারকারীরা আপাতত এই সুবিধা পাবেন না। ওই অঞ্চলগুলিতে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফিচারটি পৌঁছনোর কথা।

স্ক্রিনশট না নিয়েও কীভাবে কাজ করবে Computer History?

Computer History আসলে OpenAI-এর আগের একটি experimental feature Chronicle-এর পরিবর্তে আসছে। Chronicle ব্যবহারকারীর কম্পিউটারের screen ক্রমাগত record করত এবং Optical Character Recognition বা OCR প্রযুক্তির সাহায্যে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করত।

নতুন Computer History-এর পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। OpenAI-এর দাবি, এটি screen record করবে না, screenshot নেবে না এবং computer-এর microphone বা audio ব্যবহার করবে না।

এর পরিবর্তে macOS-এর Accessibility framework ব্যবহার করে কম্পিউটারে হওয়া system-level interaction পর্যবেক্ষণ করবে। যেমন, কোনও app থেকে অন্য app-এ switch করা হয়েছে, keyboard shortcut ব্যবহার করা হয়েছে কি না বা mouse-এ click করা হয়েছে কি না—এই ধরনের activity-এর তথ্য সংগ্রহ করবে।

OpenAI-এর Developer Experience এবং SDKs বিভাগের Developer ও Product Manager Dominik Kundel জানিয়েছেন, এই প্রযুক্তি screen বা audio capture-এর উপর নির্ভর করে কাজ করে না।

আপনার data কোথায় থাকবে?

Computer History-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা interaction logs, যেমন app switching, keyboard shortcuts এবং mouse clicks, প্রথমে ব্যবহারকারীর Mac-এই সর্বোচ্চ 48 ঘণ্টা পর্যন্ত cache হয়ে থাকবে।

এরপর এই raw activity data OpenAI-এর server-এ পাঠানো হবে। সেখানে সেটিকে high-level text memories-তে রূপান্তর করা হবে। এই প্রক্রিয়া শেষ হলে OpenAI-এর server থেকে মূল activity data মুছে দেওয়া হবে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

OpenAI আরও বলেছে, Computer History-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা interaction data তাদের AI model train করতে ব্যবহার করা হবে না। তৈরি হওয়া মেমোরি ফাইলস আবার ব্যবহারকারীর Mac-এ plain text হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানেই সেগুলি সংরক্ষণ করা হবে।

Privacy নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

তবে নতুন এই ফিচার ঘিরে privacy এবং security নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। কারণ Computer History ব্যবহারকারীর computer interaction-এর বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেকর্ড করে। ফলে Microsoft-এর Windows-এর controversial Recall feature-এর সঙ্গে এর তুলনা করা হচ্ছে।

বিশেষ করে memory files ব্যবহারকারীর Mac-এ unencrypted অবস্থায় সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি উদ্বেগ তৈরি করেছে। অর্থাৎ, একই computer-এর file system-এ access থাকা অন্য কোনও programme তাত্ত্বিকভাবে এই তথ্য পড়তে পারে।

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