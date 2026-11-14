ম্যানুয়াল পেমেন্টের ঝামেলা শেষ ! অনলাইন শপিংয়ের পেমেন্ট এখন ChatGPT Wallet-এর মাধ্যমে

ম্যানুয়াল পেমেন্টের ঝামেলা শেষ ! অনলাইন শপিংয়ের পেমেন্ট এখন ChatGPT Wallet-এর মাধ্যমে
American Express, Mastercard এবং Visa-র সঙ্গে যৌথভাবে এই Wallet তৈরি করেছে OpenAI।
Published : November 14, 2026 at 8:36 PM IST
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হায়দরাবাদ : অনলাইন শপিংয়ে ম্যানুয়াল পেমেন্টের ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে ChatGPT ৷ ব্যবহারকারীর হয়ে কেনাকাটার পেমেন্ট করতে পারবে Artificial Intelligence (AI) এজেন্ট। এই লক্ষ্যেই নতুন ChatGPT Wallet চালু করেছে OpenAI। সংস্থার দাবি, এই প্রথম এমন একটি Wallet নিয়ে আসা হয়েছে, যার মাধ্যমে AI এজেন্ট ব্যবহারকারীর আসল কার্ডের তথ্য না জেনেই পেমেন্ট করতে পারবে। পাশাপাশি, প্রতিটি কেনাকাটার আগে নিরাপত্তা যাচাইয়ের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।
ChatGPT Wallet: কারা ব্যবহার করতে পারবেন?
American Express, Mastercard এবং Visa-র সঙ্গে যৌথভাবে এই Wallet তৈরি করেছে OpenAI। ChatGPT-র মধ্যে থাকা সংস্থার স্বয়ংক্রিয় AI এজেন্ট Dots-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই নতুন ফিচারটির রোলআউট শুরু হয়েছে।
প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল আমেরিকার (US) ChatGPT Pro গ্রাহকরাই এই সুবিধা পাবেন। তবে ব্যবহারকারীর বয়স কমপক্ষে 18 বছর হতে হবে এবং তাঁর কাছে আমেরিকায় ইস্যু করা যোগ্য কোনও কার্ড থাকতে হবে।
Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n— ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026
কেন ChatGPT Wallet আনল OpenAI?
OpenAI-র দাবি, প্রতি সপ্তাহে 120 কোটি মানুষ ChatGPT ব্যবহার করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পণ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন সংস্থার দাম তুলনা এবং কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই AI চ্যাটবটের সাহায্য নেন। এবার সেই প্রক্রিয়াকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সংস্থা। অর্থাৎ, পছন্দের পণ্য খুঁজে দেওয়ার পাশাপাশি কেনাকাটার পেমেন্টও ব্যবহারকারীর হয়ে করতে পারবে AI এজেন্ট।
কীভাবে কাজ করবে এই Wallet?
প্রথমে ব্যবহারকারীকে নিজের একটি কার্ড ChatGPT Wallet-এ যুক্ত করতে হবে। এরপর প্রতিবার কেনাকাটার সময় নতুন করে কার্ডের তথ্য টাইপ করার প্রয়োজন হবে না।
Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n— ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026
তবে কোনও পেমেন্ট করার আগে ব্যবহারকারীকে জানানো হবে, কোন কোন পণ্য কেনা হচ্ছে, মোট কত টাকা খরচ হবে এবং কোন কার্ড থেকে টাকা কাটা হবে। এরপর Face ID অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যান করে পেমেন্ট করতে হবে ৷ প্রতিটি ট্রানজাকশনের রেকর্ডও সংরক্ষিত থাকবে। ফলে AI এজেন্টকে ঠিক কোন কেনাকাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা পরে দেখা যাবে।
ব্যবহারকারী অনুমতি দেওয়ার পর পেমেন্ট নেটওয়ার্ক একটি পেমেন্ট টোকেন তৈরি করবে। এটি আসল কার্ডের তথ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে। এই টোকেনের নিজস্ব কার্ড নম্বর, সিকিউরিটি কোড এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থাকবে। টাকা অবশ্য ব্যবহারকারীর বেছে নেওয়া আসল কার্ড থেকেই কাটা হবে। কিন্তু কেনাকাটার ওয়েবসাইট বা AI এজেন্ট—কেউই আসল কার্ডের তথ্য দেখতে পাবে না।
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