জবাব মিলবে না অশ্লীল ও সেল্ফ-হার্ম কন্টেন্টের, OpenAI লঞ্চ করল ChatGPT for teen
নতুন এই চ্যটবটটির নাম দেওয়া হয়েছে ChatGPT for Teens৷ যে সব ব্যবহারকারীর বয়স 13 থেকে 17 বছরের মধ্যে তাঁরা বাই- ডিফল্ট এই চ্যটবটটি ব্যবহার করবেন৷
Published : August 18, 2026 at 6:10 PM IST
হায়দরাবাদ : ChatGPT চ্যাটবটের একটি টিনএজ ভার্সন লঞ্চ করল OpenAI ৷ অর্থাৎ যাঁদের বয়স 13 থেকে 13 বছরের মধ্যে তাঁদের ব্যবহারের প্যাটার্নের উপর নির্ভর করেই এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছে ৷ মূলত, ChatGPT ব্যবহার করে অনেক কিশোর-কিশোরী আত্মঘাতী হয়েছে ৷ আর সেইকারণেই নতুন এই চ্যাটবট তৈরি করা হয়েছে ৷
নতুন এই চ্যটবটটির নাম দেওয়া হয়েছে ChatGPT for Teens ৷ যে সব ব্যবহারকারীর বয়স 13 থেকে 17 বছরের মধ্যে তাঁরা বাই- ডিফল্ট এই চ্যটবটটি ব্যবহার করবেন ৷ এর নাম দেওয়া হয়েছে ChatGPT for Teens ৷ জানা গিয়েছে টিনএজরা যখন চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করার জন্য ওপেন করবেন তখনই নিজে থেকে ChatGPT For Teens ওপন হবে ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ChatGPT For Teens-এ ইতিমধ্যে যা যা রক্ষাকবচ প্রয়োজন তার সবগুলিই প্রয়োগ করা হয়েছে ৷ যা কিছু শিখে কিশোর-কিশোরীরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে-এমন ধরনের কন্টেন্ট সার্চ করলেও কোনও উত্তর পাবে না ৷ এছাড়াও যৌনতা,হিংস্রতা ছড়াতে পারে এমন কন্টেন্টও রেজাল্টে আনবে না ChatGPT For Teens ৷
এর পাশাপাশি ফ্রিকোয়েন্ট ব্রেক রিমাইন্ডার, ব্ল্যাক-আউট কোয়াইট আওয়ার্স এবং স্টাডি মোড দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে চ্যাটবটের সঙ্গে বিভিন্ন কাজ করার পাশাপাশি বিশ্রাম নেওয়ার জন্যও জানাবে চ্যাটবটটি ৷ অন্যদিকে এই চ্যাটবটটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে পার্সোনাল ইউজারের প্রতি চ্যাটবটের কোনও পার্সোনাল ফিলিংস থাকবে না ৷ পাশাপাশি ভয়েস মোডও বন্ধ করা থাকবে ৷ এক্ষেত্রে কোনও কিশোর-কিশোরীর জন্য তৈরি করা ChatGPT For Teens প্রোফাইলের সঙ্গে তাঁর বাবা-মা অথবা অভিভাবকের অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করা সম্ভব হবে ৷ ফলে তাঁর সন্তান যদি কোনও হাই-রিস্ক কন্টেন্ট সার্চ করেন তাহলে সেই বিষয়টিও চ্যাটবটটি জানাবে ৷ চ্যাটলগও দেখতে পারবেন তাঁরা ৷
এদিকে ChatGPT-কে আরও বেশি contextual বা কাজের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে নতুন একটি ফিচার আনল OpenAI। ‘Computer History’ নামের এই নতুন ফিচারটি macOS-এর ChatGPT desktop app-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর সাহায্যে ChatGPT ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে বিভিন্ন app এবং website-এ কী ধরনের কাজ করেছেন, তার প্রসঙ্গ মনে রেখে পরবর্তীতে সেই তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর দিতে পারবে। এই ফিচারটি আপাতত MacOS এ কাজ করবে ৷ তবে এই ফিচারটি ChatGPT for Teen অ্য়াকাউন্টে দেওয়া হবে কিনা তা জানানো হয়নি ৷