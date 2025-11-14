ChatGPT-এই এবার গ্রুপ চ্যাট, নতুন ফিচার আনল OpenAI
ChatGPT : নতুন এই ফিচার ChatGPT Go, Plus এবং Pro ব্যবহারকারীরা পাবেন ৷ এছাড়াও Free ব্য়বহারকারীদেরও এই চ্যাটের সুবিধা দেওয়া হবে ৷
Published : November 14, 2025 at 1:04 PM IST
গ্রুপ চ্যাট ফিচার লঞ্চ করল Open AI এর চ্যাট ChatGPT ৷ অর্থাৎ এবার থেকে গ্রুপ ক্রিয়েট করে এই প্ল্যাটফর্মে নিজেদের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান করা সম্ভব ৷ মূলত কাজের সুবিধা, কোলাবোরেশন, নতুন আইডিয়া জেনারেশেন এর সুবিধা দিতেই এই ফিচার চালু করা হয়েছে ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে শুধু যে গ্রুপ চ্যাটই করা সম্ভব হবে এমনটা নয় ৷ কোনও ব্যবহারকারী ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগত চ্যাটও করতে পারেন ৷ নতুন এই ফিচার ChatGPT Go, Plus এবং Pro ব্যবহারকারীরা পাবেন ৷ এছাড়াও Free ব্য়বহারকারীদেরও এই চ্যাটের সুবিধা দেওয়া হবে ৷
যদিও সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এখনই এই সুবিধা সবাইকে দেওয়া হবে না ৷ প্রাথমিকভাবে জাপান, নিউজিল্যান্ড, সাউথ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের ব্যবহারকারীরা পাবেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে বাকি অংশের ব্যবহারকারীদের জন্যও এই ফিচার অ্য়াড করা হবে ৷ এরসঙ্গে বিজনেস এবং এন্টারপ্রাইজ প্ল্য়ানের জন্যও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷
এই সংক্রান্ত একটি ব্লগ পোস্ট করা হয়েছে ChatGPT-র তরফে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীরা যাতে এই প্ল্য়াটফর্মেই নিজেদের বন্ধু, পরিবার ও পরিচিত মানুষদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে তার জন্যই চ্যাট ফিচার লঞ্চ করা হচ্ছে ৷ এরফলে সবাই একসঙ্গে নতুন কিছু তৈরি করতে পারবেন ৷
Group chats in ChatGPT are now piloting in Japan, New Zealand, South Korea, and Taiwan.— OpenAI (@OpenAI) November 14, 2025
A new way to collaborate with friends, family, or coworkers and ChatGPT in the same conversation. pic.twitter.com/UQKhqjcnQQ
মূলত অনেকেই বাড়ি, বাগান সহ বিভিন্ন ডিজাইন করেন চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে ৷ সেক্ষেত্রে পরিবারের অনেকের মতামত প্রয়োজন হয় ৷ OpenAI এর বক্তব্য, এবার থেকে সেই ধরনের ডিজাইন আরও সুবিধা হবে ৷ কারণ প্ল্য়াটফর্মের চ্যাটিং ফিচারের মাধ্যমে নিজেরাই এবিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন ৷
কীভাবে গ্রুপ চ্যাট ক্রিয়েট করবেন ?
- প্রথমে একটি চ্যাট উইন্ডো ওপেন করুন ৷
- এরপর New People আইকনে ক্লিক করুন ৷ উপরের ডানদিকেন কর্নারে রয়েছে এটি ৷
- তারপর একটি URL জেনারেট হবে ৷ যাঁদেরকে চ্যাটে ইনভাইট করতে চাইছেন তাঁদের কাছে ওই URL পাঠিয়ে দিন ৷
কীভাবে গ্রুপ চ্যাটে যোগ দেবেন?
- যে চ্য়াট লিংকটি আপনার কাছে আসবে সেখানে ক্লিক করুন ৷
- প্রোফাইল সেট করুন ৷ নিজের নাম, ইউজারনেম দিন ৷
- চ্যাটিং শুরু করুন ৷