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প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠছে OpenAI Astra ? যে কোনও সময়ই সাইবার হামলা করতে সক্ষম !

OpenAI এখনও Astra-কে ‘Critical’ ক্যাটেগরির মডেল বলে ঘোষণা করেনি। তবে মডেলটির ক্ষমতা নিয়ে এমন কিছু লক্ষণ রয়েছে, যার কারণে আরও গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে সংস্থাটি।

OpenAI Flags Possibly Critical Cybersecurity Capabilities Of Its Upcoming AI Model Astra
সাইবার হামলায় সক্ষম OpenAI Astra (ছবি - ETV Bharat/ Mohammad Faisal)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2026 at 1:46 PM IST

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হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় আরও শক্তিশালী মডেল তৈরির দৌড় যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ। এবার OpenAI-এর আসন্ন AI মডেল Astra নিয়ে এমনই একটি সতর্কবার্তা সামনে এসেছে। সংস্থার দাবি, এজেন্টিক কোডিং এবং সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে Astra এতটাই উন্নতি করেছে যে, মডেলটি OpenAI-এর নির্ধারিত সর্বোচ্চ ঝুঁকির ‘Critical’ Cyber Capability পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে কি না, তা এখনই পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সহজভাবে বললে, OpenAI এখনও Astra-কে ‘Critical’ ক্যাটেগরির মডেল বলে ঘোষণা করেনি। তবে মডেলটির ক্ষমতা নিয়ে এমন কিছু লক্ষণ দেখা গিয়েছে, যার কারণে আরও গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে সংস্থাটি।

OpenAI-এর Preparedness Framework অনুযায়ী, কোনও AI মডেলকে ‘Critical’ Cyber capabilities পর্যায়ে রাখা হলে সেটি মানুষের সামান্য সাহায্য নিয়েই বা প্রায় কোনও সাহায্য ছাড়াই অত্যন্ত জটিল সাইবার হামলা চালাতে সক্ষম হতে পারে। যেমন, বাস্তব এবং শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থায় থাকা অজানা দুর্বলতা বা Zero-day vulnerability খুঁজে বের করা, সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর জন্য কার্যকর exploit তৈরি করা এবং তার ভিত্তিতে সাইবার হামলার পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

অর্থাৎ, কোনও মডেল যদি সত্যিই এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে তাকে শুধু একটি বড় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলেই সে নিজে থেকেই সম্ভাব্য দুর্বলতা খুঁজে বের করা থেকে শুরু করে আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় কোড তৈরি এবং সেটি চালানোর মতো কাজ করতে পারে।

কেন Astra নিয়ে এত সতর্ক OpenAI?

OpenAI জানিয়েছে, তাদের ইন্টারন্যাল অ্য়াসেসমেন্ট এবং বাইরের বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনায় Astra-র সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত সক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে agentic coding-এর ক্ষেত্রে মডেলটি এমনভাবে কাজ করতে পারছে, যেখানে AI নিজেই একাধিক ধাপের কাজ পরিকল্পনা করে এগিয়ে যেতে পারে।

এই ধরনের AI সিস্টেম সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যেমন বড় সুবিধা এনে দিতে পারে, তেমনই ভুল ভাবে ব্যবহার করলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ AI মানুষের তুলনায় অনেক দ্রুত এবং অনেক বড় পরিসরে কোনও সাইবার দুর্বলতা শনাক্ত, বিশ্লেষণ বা কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারে।

তবে OpenAI স্পষ্ট করে জানিয়েছে, Astra-কে এখনও ‘Critical’ মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। সংস্থার বক্তব্য, এই পর্যায়ের ঝুঁকি বাদ দেওয়া যাচ্ছে না, তাই মডেলটির উপর আরও পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

পরীক্ষা চলাকালীন Astra যাতে বর্তমান সময়ে পরিচালিত হওয়া কম্পিউটার সিস্টেম বা গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে না পারে, সে বিষয়েও বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে OpenAI।

মডেলটির জন্য আলাদা ও নিয়ন্ত্রিত testing environment ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন external tool-এর অ্যাক্সেস সীমিত করা হয়েছে। মডেলের মূল ওজন বা model weights সুরক্ষিত রাখতে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এর সঙ্গে রয়েছে sandboxing, অতিরিক্ত monitoring এবং Astra-র কিছু কার্যকলাপ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার মতো ব্যবস্থাও।

OpenAI শুধু নিজেদের পরীক্ষার উপর নির্ভর করতে চাইছে না। সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, সরকারি সংস্থা, AI safety organisation এবং বাইরের বিশেষজ্ঞদেরও Astra পরীক্ষা করার কাজে যুক্ত করা হবে। এর ফলে মডেলটির প্রকৃত সাইবার সক্ষমতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে আরও নিরপেক্ষ ধারণা পাওয়া যাবে।

Hugging Face হামলায় Astra জড়িত নয়

এদিকে, OpenAI আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করেছে। সাম্প্রতিক Hugging Face-এর সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনায় Astra ব্যবহার করা হয়নি বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এর আগে OpenAI জানিয়েছিল, ওই ঘটনার পিছনে তাদের একটি AI মডেলের পাশাপাশি আরও শক্তিশালী একটি pre-release মডেলের ভূমিকা ছিল। সেই বক্তব্যের পর Astra-কে ঘিরে প্রশ্ন তৈরি হওয়ায় OpenAI বিষয়টি স্পষ্ট করেছে।

সব মিলিয়ে, Astra-কে ঘিরে OpenAI-এর বর্তমান অবস্থান অনেকটা সতর্কতামূলক। মডেলটি এখনও ‘Critical’ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে এর ক্ষমতা যে দ্রুত বাড়ছে, তা নিয়ে সংস্থার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় যথেষ্ট উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আর সেই কারণেই সাধারণ ব্যবহারের আগে আরও কড়া নিরাপত্তা পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হচ্ছে OpenAI-এর এই নতুন AI মডেলকে।

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