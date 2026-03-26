ChatGPT তে নতুন ফিচার ; স্টোর করা যাবে ছবি, টেক্সট সহ বিভিন্ন ডকুমেন্ট
ChatGPT র চ্যাটবটের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর ক্ষেত্রে অনেকেই বিভিন্ন অ্যাটাচমেন্ট সংযুক্ত করেন ৷ সেই ডকুমেন্ট এবার স্টোর থাকবে ৷
Published : March 26, 2026 at 4:58 PM IST
হায়দরাবাদ : ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য নতুন লাইব্রেরি ফিচার চালু করল আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স চ্যাটবট, ChatGPT ৷ নতুন এই ফিচারটি বর্তমানে ChatGPT Plus, Pro এবং বিজনেস সাবস্ক্রাইবাররা ব্যবহার করতে পারবেন ৷ বিশ্বব্যাপী এই ফিচারটি রোলআউট করা হচ্ছে ৷ তবে শুধুমাত্র ইউরোপীয়ান ইকোনোমিক এলাকা, সুইৎজারল্যান্ড এবং লন্ডনের ব্যবহারকারীরা আপাতত ব্যবহার করতে পারবেন না এই ফিচারটি ৷
ChatGPT লাইব্রেরি ফিচার কী ?
ChatGPT র চ্যাটবটের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর ক্ষেত্রে অনেকেই বিভিন্ন অ্যাটাচমেন্ট সংযুক্ত করেন ৷ তার মধ্যে থাকে ছবি বা বিভিন্ন টেক্স ডকুমেন্ট অথবা অন্য কোনও ফাইল ৷ ফলে নির্দিষ্ট কথপোকথনে আরও ভালো রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব হয় ৷
যদিও অন্য কোনও কথপোকথন শুরু করার সময় প্রয়োজন হলে ব্যবহারকারীকে ফের নতুন করে পুরনো ব্যবহৃত সেইসব ফাইল অ্যাটাচ করতে হয় ৷ এবার সেই সমস্যা আর থাকবে না ৷ কারণ একবার কোনও ডকুমেন্ট আপলোড করলে তা স্টোর থাকবে ChatGPT -র লাইব্রেরিতে ৷ যতবার ইচ্ছে সেই ডকুমেন্ট সরাসারি লাইব্রেরি ফিচার থেকে ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ নতুন করে আপলোড করার প্রয়োজন নেই ৷
It’s now easier to find, reuse, and build on the files you upload and create in ChatGPT.— OpenAI (@OpenAI) March 23, 2026
You can quickly reference files in a chat using recent files in the toolbar, ask ChatGPT about something you’ve uploaded, or browse your files in the new Library tab in the web sidebar.… pic.twitter.com/fIazWRF9h3
চ্যাটজিপিটির তরফে এই ফিচারটি নিয়ে একটি এক্স পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, লাইব্রেরি এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপলোড করা বিভিন্ন ফাইল খোঁজা এবং ব্যবহার করা যাবে ৷ ওই প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীদের ওয়ার্কফ্লো আরও সুবিধাজনক করতেই নতুন এই ফিচার চালু করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷
ChatGPT-র মেইন মেনুতেই নতুন এই ফিচারটি দেওয়া হয়েছে ৷ এখানে স্টোর থাকবে যাবতীয় ডকুমেন্ট, ইমেজ, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন এবং অন্য সাপোর্টেড ডকুমেন্ট ৷
ChatGPT র থেকে জানানো হয়েছে কোনও ম্যানুয়াল পদ্ধতি ছাড়া কোনও ফাইল ডিলিট হবে না ৷ যদি কোনও কনভার্সেশনও ডিলিট করা হয় তাহলেও সেই কনভার্সেশনের সঙ্গে সংযুক্ত ফাইল লাইব্রেরি ফিচারে থেকে যাবে ৷ সেখান থেকে পরবর্তীতে কোনও কথপোকথনে ব্যবহার করা যেতে পারে ৷
ব্যবহারকারী যদি কোনও ফাইল ডিলিট করতে চান তাহলে লাইব্রেরি অপশনে গিয়ে নির্দিষ্ট ফাইলের উপর ক্লিক করে রিমুভ করতে হবে ৷ রিমুভ অপশনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফাইল সরাসরি লাইব্রেরি অপশন থেকে সরে যাবে ৷ যদিও তা OpenAI এর সার্ভারে থাকবে 30 দিন ৷ 30 দিন পর নিজে থেকেই পুরোপুরি ডিলিট হবে ওই ফাইল ৷