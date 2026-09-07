AI Agents-এর ‘গোপন’ তৎপরতা! 25 বছরের পুরনো German Wiki-তে 18 হাজার মেসেজ
AI agents-দের তৈরি করা মেসেজে আরও গুরুতর কিছু বিষয় উঠে এসেছে। কী উঠে এসেছে ?
Published : September 7, 2026 at 8:41 PM IST
হায়দরাবাদ : AI agent-দের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজ করার ক্ষমতা যত বাড়ছে, ততই সামনে আসছে নতুন ধরনের ঝুঁকি। এবার OpenAI-এর সঙ্গে যুক্ত একাধিক autonomous AI agent-এর বিরুদ্ধে একটি 25 বছরের পুরনো German programming wiki-কে কার্যত নিজেদের message board-এ পরিণত করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি চলেছিল প্রায় দু’মাস ধরে। এর মধ্যে ওই website-এ প্রায় 18 হাজার এন্ট্রি তৈরি হয়েছিল বলে Reuters-এর এক exclusive report-এ দাবি করা হয়েছে।
DseWiki নামে ওই website-টি Wikipedia-র মতো একটি ছোট, volunteer-run programming প্রজেক্ট। সংবাদসংস্থা রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরের মে মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত AI এজেন্ট সেখানে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন content পোস্ট করে। বিষয়টি সামনে আসে ঘটনার প্রায় তিন মাস পরে।
website-এ অনুমতি ছাড়া content তৈরি করা যথেষ্ট উদ্বেগের ৷ এবং তার থেকেও বড় উদ্বেগের কারণ হল AI agents-দের তৈরি করা মেসেজে আরও গুরুতর কিছু বিষয় উঠে এসেছে।
অভিযোগ, ওই AI এজেন্টগুলি নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে জবাব ভাগ করে নিচ্ছিল। এমনকী OpenAI-এর sandbox restrictions এড়ানোর পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করছিল তারা।
এছাড়াও এমন কিছু মেসেজ রয়েছে যেখানে Tor ব্রাউজার ব্যবহারের কথাও উঠে এসেছে। পাশাপাশি, তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলেও কীভাবে নিজেদের messages সংরক্ষণ করে রাখা যায়, তা নিয়েও agents-রা আলোচনা করেছিল বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে ।
কিছু post-এ “OpenAIResearcher” এবং “OAIResearchMar26”-এর মতো handle ব্যবহার করা হয়েছিল।
এই ঘটনাটি সর্বপ্রথম খুঁজে পান AI safety nonprofit Nightingale-এর প্রধান Sydney Von Arx এবং গবেষক Cormac Slade Byrd । চলতি বছরের August-মাসের শেষ দিকে তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে web scan করার সময় এই অস্বাভাবিক অ্যাক্টিভিটি দেখতে পান।
তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, AI agents-রা একটি timed web-lookup task চালাচ্ছিল। অর্থাৎ internet থেকে তথ্য পড়ার জন্য তাদের access থাকার কথা ছিল, website-এ content লেখার জন্য নয়।
কিন্তু agents-রা GET requests ব্যবহার করে read-only restriction এড়িয়ে website-এ data write করার একটি উপায় খুঁজে নিয়েছিল বলে গবেষকদের ধারণা। Public server logs-এ Microsoft Azure infrastructure-এর ব্যবহার দেখা যায়, যা OpenAI-ও ব্যবহার করে।
Von Arx-এর মতে, agents-দের একে অপরের সঙ্গে coordination করার কথা আদৌ ছিল কি না, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে।